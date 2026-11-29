Bibisara Asaubayeva nima uchun ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lishga qaror qilganini aytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘istonlik xalqaro grossmeyster Bibisara Asaubayeva ijtimoiy tarmoqlarda faolroq bo‘lishga va yangi kontent formatlarini sinab ko‘rishga qaror qildi.
- 22 yoshli shaxmatchi bu yo‘lda o‘zini cheklash va jamiyat kutilmalaridan qo‘rqish kabi ichki shubhalarni yengib o‘tganini ta’kidladi.
- U muxlislarini yangiliklardan cho‘chimaslikka va shunchaki zavq bag‘ishlaydigan ishlar bilan shug‘ullanishga chaqirdi.
Qozog‘iston ayollar shaxmat terma jamoasi yetakchisi, xalqaro grossmeyster Bibisara Asaubayeva o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini faolroq rivojlantirish va yangi kontent formatlarini sinab ko‘rishga qaror qilgani haqida samimiy fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Eng qiyini va eng qo‘rqinchlisi — birinchi qadam»
22 yoshli shaxmatchi o‘z telegram-kanalida e’lon qilgan postida yangi sohani boshlashdagi ichki shubhalar va jamiyatning kutilmalari haqida to‘xtalib o‘tdi:
«Yana bir bor tushunib yetyapmanki, eng muhimi — birinchi qadamni qo‘yish. Eng qo‘rqinchli va eng qiyin ham shu. Ijtimoiy tarmoqlarni faol yuritishni doim istardim, lekin shubha va qo‘rquvlar juda ko‘p edi. Noldan boshlash oson emas, ustiga-ustak, doim “odamlar nima deydi?” degan o‘y ketmaydi.
Bir payt kelib, baribir o‘zimni sinab ko‘rishga qaror qildim. Avval Instagram, keyin 100 nafar obunachiga ega telegram-kanal, endi esa TikTok va hatto suhbat tarzidagi videolar.
Har bir shunday qadamdan keyin tushuna boshladimki, ko‘p narsani o‘zimiz bo‘rttirib yurar ekanmiz. Siz o‘ylab yurgan kamchiliklarni atrofdagilar hatto payqamasligi mumkin yoki aksincha, aynan o‘sha jihat ularga yoqib qoladi. Masalan, menga o‘z ovozim va videoda qanday gapirayotganim yoqmasdi, ammo natijada aynan shu haqda juda ko‘p yoqimli izohlar oldim», — deya yozadi u.
Jamiyatning kutilmalari va shaxsiy erkinlik
Asaubayevaning e’tirof etishicha, uning shubhalariga ko‘p yillar davomida faqat intellektual sport turi bilan shug‘ullangani ham sabab bo‘lgan. Chunki jamiyatda bunday soha vakillari faqat ma’lum bir chegarada bo‘lishi kerak, degan qarashlar mavjud:
«Ammo nima uchun bittasi ikkinchisini inkor qilishi kerak? Atrofdagilar meni ma’lum bir obrazda ko‘rishga o‘rgangani uchun o‘zimni cheklashni istamayman. Turli yo‘nalishlarni sinab ko‘rish, o‘zimda yangi qirralarni kashf etish, nimasi menga mos, nimasi emasligini tushunish — menga ancha qiziq.
Agar “qo‘limdan kelmaydi” deb qo‘rqsangiz, shunchaki kayf uchun qilib ko‘ring. Har bir ishda mutaxassis bo‘lish, ulkan maqsadlar qo‘yish yoki ideal fursatni kutish ham majburiyat emas. Ba’zan shunchaki sizga zavq bag‘ishlaydigan ish bilan shug‘ullanish ham yetarli.
Faqat “omadim kelmasa-chi” yoki “odamlar tushunmaydi” degan qo‘rquv tufayli istaklaringizdan voz kechmang. Ehtimol, aynan o‘sha eng qo‘rqinchli birinchi qadam ortida sizga biroz bo‘lsa-da ko‘proq baxt olib keladigan imkoniyat yashiringandir».
Germaniyadagi turnir o‘rniga — Jenevadagi sevgi qo‘llab-quvvatlovi
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Bibisara Asaubayeva Germaniyada o‘tadigan nufuzli WR Women's Chess Tour 2026 Grand-finalida ishtirok etishdan bosh tortgani ma’lum bo‘lgan edi. Shaxmatchi qiz ushbu yirik musobaqa o‘rniga o‘zining sevgan insoni — o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorovni shaxsan qo‘llab-quvvatlash uchun Jeneva (Shveysariya)ga yo‘l olgan. U yerda Sindorov hindistonlik Gukesh Dommaraju bilan jahon chempionligi (FIDE Jahon chempionati) uchun kurash olib bormoqda.
Bibisara Asaubayevaning hayotidagi so‘nggi yangiliklar
Yo‘nalish
Muhim tafsilotlar
Qahramon
Bibisara Asaubayeva (Qozog‘iston ayollar terma jamoasi yetakchisi, xalqaro grossmeyster)
Yangi faoliyati
TikTok, Instagram va Telegram sahifalarini faol yuritish, suhbat tarzidagi videolar olish
Insonlarga maslahati
Yangilikdan qo‘rqmaslik, «odamlar nima deydi» degan o‘ylarni unutish va shunchaki zavq uchun harakat qilish
So‘nggi muhim qarori
Germaniyadagi WR Women's Chess Tour 2026 Grand-finalida ishtirok etishdan bosh tortdi
Hozirda qayerda
Jenevada (Shveysariya), o‘zining sevgan insoni — o‘zbekistonlik Javohir Sindorovni jahon chempionligi bahslarida qo‘llab-quvvatlamoqda
Sizningcha, mashhur sportchilar va intellektuallarning ijtimoiy tarmoqlarda o‘z hayoti, hissiyotlari va kundalik qiziqishlarini ochiq ko‘rsatishi ularning muxlislariga qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatadi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Bibisara Asaubayeva hamda o‘zbek-qozoq shaxmat olamidagi eng qiziqarli voqealarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…