Yulduz Usmonovaning yelkasidagi "yo‘lbars" tatuirovkami yoki nakleyka? Xonanda javob berdi (video)

·111·Madaniyat
Yulduz Usmonovaning yelkasidagi "yo‘lbars" tatuirovkami yoki nakleyka? Xonanda javob berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova «IntervyuTV»ga bergan intervyusida yelkasidagi yo‘lbars tasviri tushirilgan tatuirovka haqida gapirib, uni Gollandiyada yashagan paytida qildirganini va hozir afsusda ekanligini ma’lum qildi.
  • Xonanda bu ishni yoshlikdagi xatolaridan biri deb atab, yoshlarga bunday ishni qilmaslikni maslahat berdi.

O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova «IntervyuTV»ga bergan intervyusida yelkasidagi yo‘lbars tasviri tushirilgan tatuirovka haqida gapirdi. Xonanda uni Gollandiyada yashagan paytida qildirganini aytib, bugun bundan afsuslanayotganini yashirmadi.

Suhbat davomida jurnalist san’atkordan avvalgi suratlarida o‘ng yelkasida ko‘ringan yo‘lbars tasviri tatuirovkami yoki vaqtinchalik nakleyka ekanini so‘radi. Yulduz Usmonova bu haqiqiy tatuirovka ekanini ma’lum qildi.

«Nakleyka emas. Men tatuirovkani Gollandiyada yashab turgan paytimda qildirgan ekanman. Hali ham oldirolmayapman. Tatuirovka qildirmoqchi bo‘lganlar, iltimos, qildirmanglar. Bu juda yaramas narsa ekan. Qayerlarga bormadim, lekin hozir lazerdan boshqa narsa chiqmagan ekan. To‘liq ketkazib bo‘lmayapti. Yarimi ketdi, qolgan qismi xiralashib qolgan», — dedi xonanda.

San’atkor bu ishini yoshlikdagi xatolaridan biri deb atab, bugungi yoshlarga o‘z tajribasidan kelib chiqib maslahat berdi.

«Men sizlarga bir narsani aytaman: yoshlikda turli xatolarga yo‘l qo‘yganman, ko‘p narsalarni boshimdan o‘tkazganman. Oldinga qarab intilganman. Tatuirovkani ham o‘sha ahmoqgarchilik paytida qildirgan ekanman. Bunday qilmanglar. Bu ahmoqgarchilik», — deya ta’kidladi u.

Boshlovchi xonandaning o‘z xatosini ochiq tan olganini mardlik sifatida baholadi. Bunga javoban Yulduz Usmonova inson avvalo o‘z vijdoni va Alloh oldida javobgar ekanini aytdi.

«Men sizning oldingizda xato qilganimni tan olsam-olmasam, Allohning oldida qanday qilib tan olmayman? Baribir uning oldida javob berishim bor. Agar xatoyim boshqalarga ibrat bo‘lsa, undan saboq olishsin. Bunday ishni qilmanglar, kattalarning gapiga quloq solishga harakat qilinglar», — dedi xonanda.

Ushbu e’tirof ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida ham muhokamalarga sabab bo‘ldi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar san’atkorning o‘z xatosini yashirmay tan olganini olqishladi.

Yulduz UsmonovaIntervyuTVtatuirovkaGollandiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)12 oktabr 21:59“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)9 oktabr 15:12Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)7 oktabr 14:53Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi9 iyun 19:03Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”Akmal Mozgovoy: “Jahon chempionatini hammamiz intiqlik bilan kutyapmiz”12 iyun 22:37Qozog‘istonlik deputatlar JCH-2026 da O‘zbekistonga muxlislik qiladiQozog‘istonlik deputatlar JCH-2026 da O‘zbekistonga muxlislik qiladi11 iyun 10:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda