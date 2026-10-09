“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)

·120·Madaniyat
“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)

Xonanda Munisa Rizayeva “IntervyuTV”ga bergan intervyusida unga ayrim tadbirlarda qatnashish uchun odatdagidan bir necha baravar ko‘p haq taklif qilinganini, biroq istagi bo‘lmasa, bunday takliflarni rad etishini aytdi.

Xonandaning so‘zlariga ko‘ra, bir safar uni Qatarga taklif qilishgan va ertasi kuniyoq uchib borishi uchun 500 ming pul berishlarini aytishgan. Biroq Munisa Rizayeva bu taklifga rozi bo‘lmagan.

“Qatarga taklif qilishgan. 'Ertaga uchib kelsangiz, 500 ming beramiz', deyishgan. Yo‘q, bormadim”, — dedi xonanda.

Boshlovchi buning sababini so‘raganida, Munisa Rizayeva shunchaki borgisi kelmaganini aytdi.

“Borgim kelmayapti, dedim. Bu 500 ming kerak bo‘lganida, albatta, chopib ketardim”, — deya qo‘shimcha qildi u.

Boshlovchi bunday holatlar ko‘p bo‘lgan-bo‘lmaganiga qiziqdi. Xonanda esa unga bir necha baravar ko‘p pul taklif qilib, o‘ziga og‘dirishga urinadiganlar ko‘pligini ta’kidladi.

“Juda ko‘p. Ayniqsa, menda juda ko‘p. Ko‘pchilik: 'Hozir ko‘rasan, bitta telefon qilaman, pulini aytaman. Uch baravar beraman desam, kelib shu yerda ertalabdan kechgacha qo‘shiq aytadi', deb gapirishini eshitganman. Lekin men bormaganman. Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman”, — dedi Munisa Rizayeva.

Munisa RizayevaQatarintervyuTVmuzika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi9 iyun 19:03Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”Xonanda Lolaning muxlislariga kutilmagan murojaati: “Yangi davr. Yangi qo‘shiqlar...”13 sentabr 01:25Mashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdiMashhur yunon xonandasi Yorgos Mazonakis 54 yoshida vafot etdi11 sentabr 04:44Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Sahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbatiSahna ortidagi noyob uchrashuv: Nasiba Abdullayeva va Munisa Rizayevaning samimiy suhbati29 sentabr 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi