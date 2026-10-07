Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)

·54·Dunyo
Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)

Braziliyalik futbolchi Vinisius Juniorning turli yillarda tushgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Foydalanuvchilar uning tashqi ko‘rinishidagi ayrim farqlarga e’tibor qaratgan.

Xususan, futbolchining yuz shakli, quloqlari, jag‘ qismi, soch chizig‘i va tana proporsiyalarida o‘zgarishlar borligi aytilmoqda. Ayrim suratlardagi tatuirovkalar ham internet foydalanuvchilari diqqatidan chetda qolmagan.

Vinisius Juniorning turli holatlari va soch turmagi aks etgan suratlar jamlanmasi.

Ayniqsa, quloq shakli va tatuirovkalardagi tafovutlar atrofida turli taxminlar paydo bo‘ldi. Biroq suratlardagi bunday farqlar har doim ham jiddiy xulosa chiqarish uchun asos bo‘lavermaydi.

Vinícius Júniorning yuz tuzilishi, gavdasi va oyoq mushaklari kollaj qilingan.

Mutaxassislar nuqtayi nazaridan qaraganda, suratga olish burchagi, kamera linzasi, yorug‘lik, vazn va mushak massasidagi o‘zgarishlar inson tashqi ko‘rinishini sezilarli darajada boshqacha ko‘rsatishi mumkin.

Shu sababli tarqalayotgan suratlarning o‘zi Vinisius Junior o‘rniga boshqa inson qo‘yilganini tasdiqlamaydi. Bunday da’voni isbotlash uchun sanasi aniq bo‘lgan asl suratlar hamda mustaqil va ishonchli dalillar talab etiladi.

Vinisius JuniorBraziliya futbolchisiTatuirovkaSuratlar tahlili
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius ta’til paytida iyak korreksiyasi qildirdiVinisius ta’til paytida iyak korreksiyasi qildirdi21 iyul 17:21Yaponiyada o‘zbekistonlik kuryer maktab o‘quvchisiga nisbatan tegajog‘lik qilganlikda gumonlanib ushlandiYaponiyada o‘zbekistonlik kuryer maktab o‘quvchisiga nisbatan tegajog‘lik qilganlikda gumonlanib ushlandiBugun 15:55Chiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildiChiqindi yig‘ib yurgan 71 yoshli erkak o‘zi bilmagan holda hisobida 63 ming dollar borligini bildiBugun 15:50Ekvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdiEkvadorda yo‘lovchilar bilan to‘la ikki qavatli avtobus ag‘darilib ketdiBugun 15:37Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiBugun 15:35Britaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdiBritaniyalik 54 yoshli erkak bir o‘zi ikki okeanni 327 kunda eshkak eshib kesib o‘tib barchani lol qoldirdiBugun 15:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?