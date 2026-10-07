Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)
Braziliyalik futbolchi Vinisius Juniorning turli yillarda tushgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Foydalanuvchilar uning tashqi ko‘rinishidagi ayrim farqlarga e’tibor qaratgan.
Xususan, futbolchining yuz shakli, quloqlari, jag‘ qismi, soch chizig‘i va tana proporsiyalarida o‘zgarishlar borligi aytilmoqda. Ayrim suratlardagi tatuirovkalar ham internet foydalanuvchilari diqqatidan chetda qolmagan.
Ayniqsa, quloq shakli va tatuirovkalardagi tafovutlar atrofida turli taxminlar paydo bo‘ldi. Biroq suratlardagi bunday farqlar har doim ham jiddiy xulosa chiqarish uchun asos bo‘lavermaydi.
Mutaxassislar nuqtayi nazaridan qaraganda, suratga olish burchagi, kamera linzasi, yorug‘lik, vazn va mushak massasidagi o‘zgarishlar inson tashqi ko‘rinishini sezilarli darajada boshqacha ko‘rsatishi mumkin.
Shu sababli tarqalayotgan suratlarning o‘zi Vinisius Junior o‘rniga boshqa inson qo‘yilganini tasdiqlamaydi. Bunday da’voni isbotlash uchun sanasi aniq bo‘lgan asl suratlar hamda mustaqil va ishonchli dalillar talab etiladi.
Izohlar 0
…