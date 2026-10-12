“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)

·0·Madaniyat
“Onamning qistovi bilan uylanganman” — Sardor Mamadaliyev (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Sardor Mamadaliyev onasining qistovi bilan 30 yoshida oila qurganini ma'lum qildi.
  • Uning aytishicha, o'zi uchun munosib juft izlash jarayoni 27 yoshidan boshlangan va ikki-uch yil davom etgan.
  • Xonanda, agar onasi bo'lmaganida, hali ham uylanmagan bo'lishi mumkinligini ta'kidladi.

Xonanda Sardor MamadaliyevIntervyuTV” loyihasiga bergan intervyusida kech uylangani, umrining ikki-uch yilini o‘ziga munosib juft izlash bilan o‘tkazgani haqida gapirdi. San’atkorning aytishicha, u onasining qistovi bilan 30 yoshida oila qurgan.

Suhbat davomida boshlovchi xonandadan uylanish qarori qanday bo‘lgani, bu jarayon oson kechgan-kechmagani haqida so‘radi. Shuningdek, ko‘plab san’atkorlar uchun oila qurish oson bo‘lmasligini ta’kidladi.

“Menga qolsa, hali ham uylanmagan bo‘lardim. Marhuma onam ko‘p gapirardilar. Ko‘ngil sezadi shekilli, onam: «ko‘zim tirikligida uylan, uylan», deb ko‘p aytardilar. Ularning qistovi bilan 30 yoshimda uylanganman”, — dedi xonanda.

Boshlovchi uning 30 yoshida oila qurganiga aniqlik kiritgach, Sardor Mamadaliyev bu yoshda insonning dunyoqarashi o‘zgarishini ta’kidladi.

“Odam baribir 30 yoshda boshqacha fikrlaydigan bo‘lib qolarkan. Oila, bola-chaqa haqida ko‘p o‘ylayvermaysiz. Shuning uchun onam yaxshi ham majburlagan ekanlar”, — dedi u.

Boshlovchi esa inson yoshi ulg‘aygani sari yolg‘iz hayotga ko‘nikib qolishi, juft tanlash imkoniyatlari ham ortib borishi mumkinligini aytdi.

Xonanda ham o‘ziga munosib juft izlash uchun ancha vaqt sarflaganini yashirmadi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon 27 yoshidan boshlangan va ikki-uch yil davom etgan.

“Men ham ancha tanlaganman. Ikki-uch yil umrim ketgan. 27 yoshimdan boshlangan. Marhuma onam deyarli har kuni: «Qachon uylanasan? Qachon uylanasan?» deb so‘rardilar. Menimcha, 30 yosh yaxshi. 30 yoshdan keyin esa kech bo‘lardi”, — deya fikr bildirdi Sardor Mamadaliyev.

Sarod MamadaliyevXonanda Sarod MamadaliyevIntervyuTVUylanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)“Besh baravar ko‘p berishsa ham bormayman” — Munisa Rizayeva (video)9 oktabr 15:12Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandiMunisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi9 iyun 19:03Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)Sardor Mamadaliyev 41 yoshni qarshi oldi! (video)Kecha 20:22Sherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdiSherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdi21 iyul 03:43Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiSardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdi25 sentabr 15:14Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladi17 iyul 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar