Yulduz Usmonova tatuirovkasi haqidagi savolga kutilmagan javob berdi (video)

·190·Madaniyat
Yulduz Usmonova tatuirovkasi haqidagi savolga kutilmagan javob berdi (video)

O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova tanasidagi tatuirovka haqida gapirib, bu qaroridan hozir afsusda ekanini bildirdi. San’atkor uning nakleyka emas, haqiqiy tatuirovka ekanini aytdi.

Intervyu davomida undan tanasidagi tasvir tatuirovkami yoki vaqtinchalik nakleykami, deb so‘raldi. Bunga javoban xonanda tatuirovkani Niderlandiyada (Gollandiya) yashab yurgan paytida tushirtirganini ma’lum qildi.

Uning aytishicha, hozirgacha tatuirovkani o‘chira olmagan. Buning uchun lazer usulidan boshqa samarali yo‘lni ham topmagan.

«Yoshligimda o‘z boshimga o‘zim bo‘lib, shunday qaror qabul qilganman. Haligacha o‘chira olmayapman. Bu juda yaramas narsa ekan. Tatuirovka qildirmoqchi bo‘lganlarga maslahatim — bu ishga qo‘l urmanglar, men qilgan xatoni takrorlamanglar», — deya ta’kidladi xonanda.

Shu tariqa, Yulduz Usmonova yoshlikdagi shoshma-shosharlik bilan qabul qilingan qaror yillar o‘tib ham insonga noqulaylik tug‘dirishi mumkinligini ta’kidlab, tatuirovka qildirishni istaganlarga o‘z tajribasidan kelib chiqib maslahat berdi.

Yulduz UsmonovaTatuirovkaO‘zbekiston xalq artisti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonovaning yelkasidagi "yo‘lbars" tatuirovkami yoki nakleyka? Xonanda javob berdi (video)Yulduz Usmonovaning yelkasidagi "yo‘lbars" tatuirovkami yoki nakleyka? Xonanda javob berdi (video)18 oktabr 13:42«Bizni onalarimizning o‘qlovi tarbiyalagan» — Yulduz Usmonova ayrim psixologlarni tanqid qildi (video)«Bizni onalarimizning o‘qlovi tarbiyalagan» — Yulduz Usmonova ayrim psixologlarni tanqid qildi (video)17 oktabr 19:18Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)Vinisius Juniorning eski va yangi suratlari bahslarga sabab bo‘ldi (foto)7 oktabr 14:53Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)30 sentabr 17:27O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)24 iyul 08:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!
Shahzodaning kelini bilan Germaniyadagi sayohati muxlislar e’tiborida!