«Bizni onalarimizning o‘qlovi tarbiyalagan» — Yulduz Usmonova ayrim psixologlarni tanqid qildi (video)

·66·Madaniyat
«Bizni onalarimizning o‘qlovi tarbiyalagan» — Yulduz Usmonova ayrim psixologlarni tanqid qildi (video)

O‘zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bugungi kunda psixologiya haqida maslahat berayotgan ayrim mutaxassislarni tanqid qildi. Xonanda hamma ham bir nechta kitob o‘qish bilan haqiqiy psixolog bo‘lib qolmasligini ta’kidladi.

“Psixolog, psixolog deyapmiz-u, bugungi kunda yolg‘onchi, moshennik ko‘p. Qachon ko‘rgansiz psixolog tarbiyalaganini? Onamizning o‘qlovi tarbiyalagan bizni. Bolajonim, sen hali yo‘rgakdan endi chiqqansan, pampersdasan. Hali psixolog bo‘lishingga ancha bor. Lekin hamma o‘tirib olib dars beryapti. Shu psixologlarga yana bir tashlaydigan gapim bor”, — dedi xonanda.

Jurnalist esa hazil aralash: “O‘zingiz tashlamasangiz ham, qo‘shiqlaringizning o‘zi tashlaydi”, deya qo‘shimcha qildi.

Yulduz Usmonova fikrini davom ettirar ekan, inson tarbiyasi va psixologiya juda murakkab soha ekanini qayd etdi.

“Yo‘q, yo‘q, yo‘q! Bolajonim, tarbiya berib turish kerak, aytib turish kerak. Hali sal hayotni kitobdan o‘qib kelgan bilan bo‘lmaydi. Psixologiyaning cheki yo‘q. Inson psixologiyasi shunaqa narsaki, uning chegarasi yo‘q. Million odam, million fikr, million xarakter, million o‘y, million mantiq bor. Odamlar bir-biriga o‘xshashi mumkin, lekin bir xil bo‘lmaydi”, — deya so‘zini yakunladi san’atkor.

Xonandaning ushbu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar uning fikrlarini qo‘llab-quvvatlab, inson tarbiyasida hayotiy tajriba va individual yondashuv muhimligini ta’kidlashmoqda.

Yulduz UsmonovapsixologlarO‘zbekiston xalq artisti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)Yulduz Usmonova: “Balki bu sening rizqing emasdir” (video)30 sentabr 17:27O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...7 iyun 22:43Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)Yulduz Usmonova yaxshi onami, buvimi yoki san’atkor? Xonandaning javobi (video)24 iyul 08:34Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)Yulduz Usmonova saraton bilan kurashayotgan bolalar holidan xabar oldi (video)2 avgust 17:49“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi“Opani odamiman” deb nomidan foydalanib yurganlarni Yulduz Usmonova keskin tanqid qildi21 may 18:47Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)Yulduz Usmonova va Prezident muloqoti ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi (video)2 iyun 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi