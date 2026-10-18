Muqaddas Sadullayeva to‘rtinchi farzandini kutayotganini ma’lum qildi (video)

·25·Madaniyat
Muqaddas Sadullayeva to‘rtinchi farzandini kutayotganini ma’lum qildi (video)

Aktrisa Muqaddas Sadullayeva Instagram sahifasida quvonchli xabar bilan bo‘lishdi. U oilasi bilan tushgan videosini e’lon qilib, yaqin kunlarda xonadoniga yana bir chaqaloq kelishini ma’lum qildi.

Videoda aktrisa turmush o‘rtog‘i Yigitali Mamajonov va farzandlari bilan oilaviy fotosessiyada ishtirok etgan. Kadrlar orqali oila a’zolarining yangi mehmonni intiqlik bilan kutayotgani, ayniqsa, Yigitali Mamajonov va farzandlarining quvonchi aks etgan. Shuningdek, aktrisa videoda homilasining ultratovush tekshiruvi tasvirini ham ko‘rsatgan.

Ma’lumot uchun, Muqaddas Sadullayeva va Yigitali Mamajonovning hozirda ikki qizi va bir o‘g‘li bor. Kutilayotgan chaqaloq ularning to‘rtinchi farzandi bo‘ladi.

Aktrisa video ostida shunday izoh qoldirgan:

“Inshaalloh, oilamizga yangi, to‘rtinchi mehmon keladi. Niyat qilganlarga egizak farzandlar nasib etsin”.

Muxlislar va kuzatuvchilar izohlarda aktrisani quvonchli xabar bilan tabriklab, homiladorlik davrini bexatar o‘tkazishini hamda chaqalog‘ini eson-omon bag‘riga bosishini tilamoqda.

Hozircha oilada kutilayotgan chaqaloqning jinsi ma’lum qilinmagan.

Muqaddas SadullayevaYigitali MamajonovhomiladorlikInstagram
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)11 sentabr 20:26Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldiRayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi16 sentabr 13:00Yigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrikYigitali Mamajonov 36 yoshda: turmush o‘rtog‘idan samimiy tabrik16 iyun 15:27Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16Homilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdiHomilador Enn Xeteuey o‘zining go‘zal obrazi bilan yangi film taqdimotida ko‘rinish berdi7 iyul 11:53Xamdam Sobirov va Shokhrulla Abdullayevdan yangi duet — “Gal” (video)Xamdam Sobirov va Shokhrulla Abdullayevdan yangi duet — “Gal” (video)Bugun 22:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda