Chechenka oilasida quvonchli xabar: bloger to‘rtinchi bor ona bo‘ldi (foto)
Instagram'da Chechenka nomi bilan ijod qiluvchi bloger Gulzoda Abdullayeva oilasida quvonchli voqea yuz berdi. U bugun to‘rtinchi farzandini dunyoga keltirganini ma’lum qildi.
Bloger bu haqda Instagram sahifasida xabar berib, o‘g‘il farzandli bo‘lganini e’lon qildi. U chaqalog‘i bilan bog‘liq suratni joylashtirib, ushbu quvonchli kunni kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
«Alhamdulillah. 4-marotaba onalik maqomini bergan Allohga shukur. 26.11.2026», — deya yozdi Gulzoda Abdullayeva.
Uning kuzatuvchilari izohlarda blogerni to‘rtinchi bor ona bo‘lgani bilan tabriklab, oilasiga yangi qo‘shilgan chaqaloqqa sog‘lik va baxt tilamoqda.
Biz ham Gulzoda Abdullayevani ushbu quvonchli voqea bilan tabriklab, jajji mehmonning umri uzoq, rizqi butun va baxtli farzand bo‘lib ulg‘ayishini tilab qolamiz.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…