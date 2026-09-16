Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi

·0·Madaniyat
Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi

Bugun, 16 sentyabr kuni O‘zbekistonning taniqli xonandalaridan biri Rayhon G‘aniyeva 48 yoshni qarshi oldi.

Rayhon 1978 yil 16 sentyabrda Toshkent shahrida tug‘ilgan. U musiqa maktabida fortepiano chalishni o‘rgangan, keyinchalik O‘zbekiston davlat jahon tillari universitetida tahsil olgan. Xonanda 2000 yilda yakkaxon ijodini boshlagan. 2002 yilda “Baxtli bo‘laman” qo‘shig‘ini taqdim etib, keng ommaga tanilgan.

Rayhon nafaqat xonanda, balki bastakor, aktrisa va rejissyor sifatida ham faoliyat yuritgan. U 2007 yilda “Kechir” filmida bosh rolni ijro etish bilan birga, kartina ssenariysini yozgan va rejissyorlik qilgan.

Xonandaning shaxsiy hayoti ham muxlislar e’tiboridan chetda qolmagan. Rayhon 2012 yilda aktyor Yigitali Mamajonovga turmushga chiqqan. 2014 yilda juftlikning egizak o‘g‘illari — Islom va Imron dunyoga kelgan. 2016 yilda Rayhon va Yigitali ajrashishgan..

Sariq kiyimdagi ayol va ikki bola qo‘llarida uchburchak shakllarni ushlab turibdi.

2016 yilda Rayhon teleboshlovchi va shoumen Farhod Alimov bilan turmush qurgan.

Kostyumdagi erkak va qora kiyimdagi ayol tadbirda birga suratga tushmoqda.

Yillar davomida xonandaning “Bilmagandek”, “Mayli”, “Aldandim”, “Shinanayda yorim”, “Azobdaman”, “Tomchi”, “Dil poralar” kabi qo‘shiqlari muxlislar orasida mashhur bo‘ldi. So‘nggi yillarda ham Rayhon ijodini davom ettirib, yangi taronalar va musiqiy loyihalarini taqdim etib kelmoqda.

Tavallud ayyomi munosabati bilan Rayhon G‘aniyevaga mustahkam sog‘liq, oilaviy xotirjamlik va ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz.

Yorqin makiyajli va to‘g‘ri sochli ayol oq libosda yaqindan tasvirlangan.
Rayhon G‘aniyevaYigitali MamajonovKechir (film)Toshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Maryam Tillayevadan butunlay o‘zgacha uslub: "Shakar" nomli yangi klip premerasi e’lon qilindi! (video)Kecha, 22:45Rihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiRihanna va ASAP Rocky qizining 1 yoshini nishonladi: uning ismi ham an’anani davom ettirdiKecha, 22:17Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Kecha, 16:34«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)Kecha, 16:04Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiKecha, 14:09Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiKecha, 10:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi