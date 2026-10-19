Mavluda Asalxo‘jayevaga 63 yoshida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)

·108·Madaniyat
Mavluda Asalxo‘jayevaga 63 yoshida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Mavluda Asalxo‘jayeva 15 oktyabr kuni 63 yoshni qarshi oldi. Xonandaning tavallud kuni munosabati bilan o‘tkazilgan bayramdan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videolarda san’atkorning yaqinlari uni samimiy tabriklab, quvonchli kuniga sherik bo‘lgani aks etgan. Bu yilgi tug‘ilgan kun bayrami xonanda uchun o‘zgacha ko‘tarinki kayfiyatda o‘tgani ko‘rinadi. Eng e’tiborli jihati, yaqinlari Mavluda Asalxo‘jayevaga qora rangli qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilgan.

Xonanda ham o‘zining Instagram sahifasida bayramdan lavhalarni joylashtirib, uni tug‘ilgan kuni bilan tabriklagan muxlislari va yonida bo‘lgan yaqinlariga minnatdorlik bildirdi.

“Shukrona kunim bilan tabriklagan muxlislarim, yonimda bo‘lgan eng yaqinlarim, hammangizga rahmat va boringlarga shukur”, — deya yozdi san’atkor.

Ushbu post ostida ham ko‘plab kuzatuvchilar xonandani tavallud ayyomi bilan tabriklab, unga samimiy tilaklarini yo‘lladi.

Ma’lumot uchun, Mavluda Asalxo‘jayeva 1963 yil 15 oktyabrda Qirg‘izistonning Jalolobod shahrida, san’atkor Abdurahmon Asalxo‘jayev va shifokor Sanobar Asalxo‘jayeva oilasida tug‘ilgan.

Mavluda Asalxo‘jayevaTavalludJalolobodAvtomobil sovg‘a
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildiQirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildi17 sentabr 11:48Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildiVodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi8 iyul 04:37Farzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlariFarzandlari uchun hech narsani ayamaydigan jahon yulduzlari3 oktabr 01:00Mavluda Asalxo‘jayeva va Dilfuza Ismoilovadan yangi duet — “Qizlarjon”Mavluda Asalxo‘jayeva va Dilfuza Ismoilovadan yangi duet — “Qizlarjon”14 may 15:01Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)Mavluda va Guli Asalxo‘jayevalardan yangi duet — “Qarindoshlarim” taqdim etildi (audio)12 iyun 16:43Yillar o‘tsa ham do‘stlik so‘nmadi: Yulduz Usmonova va Mavluda Asalxo‘jayevaYillar o‘tsa ham do‘stlik so‘nmadi: Yulduz Usmonova va Mavluda Asalxo‘jayeva22 may 18:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda