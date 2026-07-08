Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi

·95·O‘zbekiston
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi

Qirg‘iziston Respublikasining Jalolobod viloyati hududida yarim tunda zilzila qayd etildi. Yer silkinishining epitsentri Jalolobod hududida joylashgan bo‘lib, u Toshkent shahridan taxminan 291 kilometr janubiy-sharqda joylashgan. Bu haqda tegishli seysmologiya xizmati ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, zilzila 2026 yil 8 iyul kuni soat 00:54:41 da sodir bo‘lgan. Epitsentr koordinatalari 41,19 N va 72,69 E nuqtalariga to‘g‘ri keladi.

Yer silkinishi O‘zbekistonning Farg‘ona vodiysi hududlarida ham sezilgan. Jumladan, Paxtaobod tumanida zilzilaning kuchi 2–3 ballni tashkil etgan bo‘lib, epitsentrgacha bo‘lgan masofa 33 kilometrni tashkil qildi.

Shuningdek, Izboskan tumani (48 km), Andijon tumani (49 km), Qo‘rg‘ontepa tumani (50 km), Xonobod shahri (50 km), Jalaquduq tumani (51 km), Uchqo‘rg‘on tumani (51 km) hamda Andijon shahrida (54 km) yer silkinishi 2 ball kuch bilan his etilgan.

Qo‘shimcha seysmologik ma’lumotlarga ko‘ra, zilzilaning magnitudasi 3,9, o‘chog‘ining chuqurligi esa 5 kilometrni tashkil etgan.

Qirg'iz RespublikasiJalolobodToshkentFarg'ona vodiysiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiToshkentdagi elektr uzilishlari bo‘yicha komissiya ish boshladiKecha, 19:39Toshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiToshkentda renovatsiya: aholi qayerga ko‘chirilishi aytildiKecha, 19:29O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...O‘zbekistonda milliy navigatsiya tizimi yaratiladi: Muhim o‘zgarishlar...Kecha, 16:49O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiO‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindiKecha, 15:54Toshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaToshkent shahrida chang-to‘zonli shamol kuzatilishi kutilmoqdaKecha, 15:29O‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiO‘zbekistondan noyob qadimiy yunon harbiy lageri aniqlandiKecha, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli