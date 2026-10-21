Shahlo Zoirova bugun yana bir yoshga ulg‘aymoqda (video)

·86·Madaniyat
Shahlo Zoirova bugun yana bir yoshga ulg‘aymoqda (video)

Aktrisa Shahlo Zoirova bugun yana bir yoshni qarshi olmoqda. San’atkor Instagram sahifasiga joylagan videosi orqali tug‘ilgan kuni ekanini ma’lum qildi.

Shahloxonim video ostida “Borimga va borligingizga shukur. H-birthday to me”, deya izoh qoldirgan.

Videoda san’atkorning hamkasblari uni tug‘ilgan kuni bilan samimiy tabriklayotgani aks etgan. Ular Shahloga ezgu tilaklarini bildirib, quvonchli kunida unga ko‘tarinki kayfiyat ulashgan.

Ijodkorning muxlislari ham e’tiborsiz qolmadi. Uning sahifasidagi izohlarda ko‘plab samimiy tabriklar va iliq tilaklarni uchratish mumkin.

Biz ham Shahloxonimni tavallud ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklab, unga cheksiz baxt, mustahkam sog‘lik, oilaviy xotirjamlik, yangi muvaffaqiyatlar va ijodiy parvozlar tilab qolamiz.

Shahlo Zoirovaning bugungi kunda «Yor-yor», «Baxting muborak» va «Kelin salom» nomli qo‘shiqlari bor.

Shahlo ZoirovaTavalludInstagramYor-yor
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mavluda Asalxo‘jayevaga 63 yoshida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)Mavluda Asalxo‘jayevaga 63 yoshida qimmatbaho avtomobil sovg‘a qilindi (video)19 oktabr 10:28Shahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiShahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdi22 sentabr 13:47Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!23 sentabr 15:37Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiShahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildi6 iyul 11:30Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!Bekor qilingan reys ortidan Shahlo Zoirova keskin fikr bildirdi!26 iyun 22:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”31 iyul 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi