Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildi

·27·Jamiyat
Qirg‘izistondagi 3,7 magnitudali zilzila O‘zbekistonning ikki tumanida sezildi

Bugun, 17 sentyabr kuni Qirg‘izistonda zilzila qayd etildi. Yer silkinishi O‘zbekistonning ayrim hududlarida ham sezilgan. Bu haqda Seysmoprognostik monitoring Respublika markazi xabar berdi.

Markaz ma’lumotiga ko‘ra, zilzila soat 01:49 da sodir bo‘lgan. Uning magnitudasi 3,7, o‘chog‘i esa 10 kilometr chuqurlikda joylashgan.

Zilzila epitsentri Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida, Toshkent shahridan 198 kilometr shimoli-sharqda qayd etilgan. Zilzila koordinatalari 41,58 daraja shimoliy kenglik va 71,55 daraja sharqiy uzunlikni tashkil qilgan.

Yer silkinishi O‘zbekiston hududida quyidagicha sezilgan:

— Yangiqo‘rg‘on tumanida — 2 ball, epitsentrdan 37 kilometr;

— Kosonsoy tumanida — 2 ball, epitsentrdan 39 kilometr.

Hozircha zilzila oqibatida zarar yoki jabrlanganlar haqida ma’lumot berilmagan.

Qirg‘izistonSeysmoprognostik monitoringToshkentJalolobod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Metro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiMetro bekatida badbo‘y hid tarqaldi: bunga nima sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldiBugun, 12:16Qarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiQarshida klinikaga oyog‘idagi og‘riqdan shikoyat qilib borgan erkak vafot etdiKecha, 22:27Byuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaByuroning Ellikqal’a tuman bo‘limi tomonidan qarorlar ijrosi ta’minlanmoqdaKecha, 21:54Beruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiBeruniyda MIB xodimlari yordamida ikki oila yarashtirildiKecha, 21:522027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!2027 yildan 2 yillik diplomlar bekor bo‘lmoqda: tizimda «Tibbiyot og‘asi» joriy etiladi!Kecha, 21:42«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdi«20 ta ot va 100 gramm tillaga qolaman»: O‘zbek qizi va qirg‘iz yigiti muloqoti tarmoqlarni yondirdiKecha, 19:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)