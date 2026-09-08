Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)

·54·Madaniyat
Mehribonlik uyidan katta sahnaga: Aziza Begmatova 83 yoshda (video)

O‘zbekiston xalq artisti, taniqli aktrisa Aziza Begmatova 7 sentyabr kuni 83 yoshni qarshi oldi. San’atkorning tavallud kuni munosabati bilan uning yaqinlari va muxlislari samimiy tilaklarini bildirmoqda.

Aziza Begmatova 1943 yil 7 sentyabr kuni Surxondaryo viloyatida tavallud topgan. Bolaligi urush yillariga to‘g‘ri kelgan aktrisa 14 yoshigacha Denovdagi mehribonlik uyida tarbiyalangan.

Yoshligida san’atga qiziqqan Aziza Begmatova atigi uch so‘m pul bilan o‘qish uchun poytaxtga yo‘l olgan. Keyinchalik u o‘zining iste’dodi va mehnati bilan o‘zbek san’ati va kinosida munosib o‘rin egalladi. Tomoshabinlar uni, ayniqsa, turli asarlardagi yorqin “checha” obrazi orqali yaxshi biladi.

Aktrisaning tavallud kuni haqida uning nevarasi, xonanda Izzat Shukurov Instagram sahifasida ma’lum qildi. U buvijonini samimiy so‘zlar bilan tabriklab, shunday yozgan:

“Bugun, 7 sentyabr — O‘zbekiston xalq artisti, bizning aziz va mehribon insonimiz — Azizaxonim Begmatovaning tavallud ayyomlari!

Baxtimizga doimo sog‘-salomat, uzoq umr ko‘rib, el-yurt ardog‘ida ko‘p yillar davomida yurishlari nasib etsin.

Siz bizning eng katta faxrimiz, oilamizning bebaho boyligi va baxtimizsiz. Sizdek buyuk insonning nevarasi ekanligimdan doimo faxrlanaman!

Tavallud ayyomingiz muborak bo‘lsin, buvijon!”

Izzat Shukurovning ushbu tabrigiga kuzatuvchilar ham befarq qolmadi. Izohlarda ko‘plab muxlislar Aziza Begmatovani tavallud kuni bilan qutlab, unga uzoq umr, mustahkam sog‘lik va oilaviy xotirjamlik tilagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiXamdam Sobirov “Peshta” so‘zining ma’nosini ochiqladiBugun, 12:50“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)“Dadangizni «bratishka» qilib olmang!”: Jamshid Nurmatov butun zalni yig‘latdi (video)Kecha, 21:45«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...«Podzemelya i drakoni» sarguzashtlari davom etadi: Hasbro taslim bo‘lmayapti...06.09, 23:37Qonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida filmQonli qasos: Hollivudda ukasining jasadini qidirib, ovchilarni qirayotgan Bigfut haqida film06.09, 23:32Zombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildiZombi dahshati: Sony yangi “Obitel zla”ning to‘liq treylerini e’lon qildi06.09, 23:27“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi“Karyerangni barbod qilaman!”: Hollivud insayderi aktrisa Indi Navarettini shantaj qildi06.09, 23:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
«Hech o‘ylamasdim»: Nilufar Usmonova va Aziz Yuldashev yangi duet taqdim etdi (soundtrack)
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi