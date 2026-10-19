“Qo‘yni yechintirgan Shahnoza”- aktrisa Shahnoza Hojimurodovaning kutilmagan qassobchilik qobiliyati haqida

·58·Madaniyat
“Qo‘yni yechintirgan Shahnoza”- aktrisa Shahnoza Hojimurodovaning kutilmagan qassobchilik qobiliyati haqida

Aktrisa Shahnoza Hojimurodovaning noodatiy qobiliyati haqida bilarmidingiz? Ma’lum bo‘lishicha, san’atkor nafaqat aktyorlik, balki qassobchilik borasida ham yetarlicha tajribaga ega.

Aktrisa bu haqda “Omon-omon” ko‘rsatuvida so‘zlab berdi. Uning aytishicha, oilasida qassobchilik bilan shug‘ullanganlar bo‘lmagan, biroq u bolaligidan qo‘y so‘yiladigan paytlarda otasiga yordam berib kelgan.

“Qonimizda hech kim qassob emas. Lekin qassobchilik qilaman. Bolaligimizdan uyimizda qo‘y so‘yilganida dadam menga qo‘yning boshini olib berardi. Men esa terisiga to‘rtta cho‘p tiqib, boshidan hasip, oyog‘idan xolodes tayyorlaganman”, — deya eslaydi aktrisa.

Ko‘rsatuv davomida Shahnoza Hojimurodovadan ushbu qobiliyati aks etgan video tarqalgach, unga qo‘y so‘yib berish bo‘yicha murojaatlar kelib tushgan-tushmagani ham so‘raldi.

Aktrisaning ta’kidlashicha, videodan keyin bunday takliflar juda ko‘paygan. “Juda ko‘p. ’Qo‘yimizni so‘yib bering‘, deb internetda rosa yozishyapti”, — deya javob berdi u.

Shu tariqa, aktrisaning bolalikdan orttirgan tajribasi ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otib, unga kutilmagan takliflar kelishiga sabab bo‘lgan.

Shahnoza Hojimurodovqossobchilikqo‘y soyoib berishinternet video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)17 oktabr 21:30Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)17 oktabr 17:00Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)Aktyor Musulmon Yunusov Shahnoza Mirziyoyevaga murojaat qildi (video)3 sentabr 14:22Zulya roli yulduzi Barchin Gʻofurova hayotidagi ogʻir sinovlar haqida soʻzlab berdiZulya roli yulduzi Barchin Gʻofurova hayotidagi ogʻir sinovlar haqida soʻzlab berdi2 may 20:00Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)Aysanem Yusupova: “Men juda ham uy qiziman” (video)8 sentabr 16:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda