Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir

·0·Madaniyat
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir

Bollivudning mashhur aktrisasi Rekxa o‘zining aktyorlik mahorati va maftunkor qiyofasidan tashqari, sirli shaxsiy hayoti bilan ham ko‘pchilik e’tiborini qozongan. Amitabh Bachchan bilan bog‘liq muhabbat qissasi, otasining uni bolaligida tashlab ketishi va millioner turmush o‘rtog‘ining fojiali o‘limi aktrisa hayotining eng ko‘p muhokama qilingan sahifalaridan hisoblanadi. Shunga qaramay, u san’atda o‘z o‘rnini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lgan.

Bolalikdan Bollivud yulduzligigacha

Rekxaning asl ismi Bhanurekxa Ganeshan bo‘lib, u 1954 yil 10 oktyabrda Hindistonning Madras shahrida, hozirgi Chennayda tug‘ilgan. Otasi aktyor Jemini Ganeshan, onasi esa telugu filmlarida suratga tushgan aktrisa Pushpavalli edi. Ota-onasi rasmiy nikohdan o‘tmagani sababli Jemini Ganeshan qizini uzoq vaqt o‘z familiyasiga olmagan. Keyinchalik esa oilasini tashlab ketgan.

Bolaligida styuardessa bo‘lishni orzu qilgan Rekxa onasining iltimosi bilan 12 yoshida kino olamiga qadam qo‘ydi. Uning aktyorlik qobiliyati prodyuserlar e’tiborini tezda tortdi. 14 yoshida esa kino faoliyatiga jiddiy e’tibor qaratish uchun maktabni tashladi.

Dastlabki rollarida aktrisa tashqi ko‘rinishi va vazni uchun tanqidlarga uchradi. Biroq bu uni ortga chekintirmadi: Rekxa yoga bilan shug‘ullana boshladi va o‘z ustida ishlashda davom etdi. 1969 yilga kelib hind tilini o‘rganib, Bollivudda talabgir aktrisalardan biriga aylandi.

Qizil kiyimdagi uzun qora sochli ayol tabiat fonida turibdi.

Uning yoshlik davri oson kechmagan. Tengdoshlari o‘qib, dam olayotgan bir paytda Rekxa kastinglarda qatnashib, filmlarda suratga tushardi. U suratga olish jarayonidagi og‘ir sharoitlar, yoqimsiz ovqatlar va ko‘plab libos-taqinchoqlar sabab yuzaga kelgan allergiyadan ham aziyat chekkan.

Aktrisaga shuhrat keltirgan filmlar

Rekxa turli janrlardagi ko‘plab filmlarda ishtirok etgan. 1981 yilda namoyish etilgan «Cho‘ri» filmida u oilani buzgan ayol — Tara obrazini yaratdi. 1988 yilda esa rejissyor Rakesh Roshanning «Qasos o‘ti» filmida Arti rolini ijro etdi. Ayrim sahnalarda grimsiz suratga tushishga ham rozi bo‘lgan aktrisa ishtirokidagi ushbu kartina Avstraliyaning «Edemga qaytish» seriali asosida ishlangani aytiladi.

«Sevgi tuzog‘i» filmida Rekxa Mitxun Chakraborti, Mandakini, Amrit Pal va Jitendra kabi yulduzlar bilan birga suratga tushgan. «O‘yin ichra o‘yin» filmi ham uning mashhur ishlaridan biriga aylandi. Qizig‘i, undagi rol avval Dimpl Kapadiyaga taklif qilingan, ammo u rad etgan.

2003 yilda Rekxa «Biz yolg‘iz emasmiz» fantastik filmida Soniya Mehra obrazini gavdalantirdi. 2006 yilda esa insonning o‘ziga xosligi va irodasi haqidagi «Raqqosa» dramasida ishtirok etdi.

Mazkur filmdan keyin aktrisa bir muddat ekranlarda ko‘rinmadi. 2010 yilda Xema Malini va Rishi Kapur bilan birga «Chegarasiz sevgi» filmida suratga tushdi, biroq kartina prokatda muvaffaqiyat qozona olmadi. Shu yili Rekxa «Padma Shri» mukofoti bilan taqdirlandi. 2012 yilda esa Hindiston parlamentining yuqori palatasi — Rajya Sabha a’zosi etib tayinlanib, u yerda olti yil faoliyat yuritdi.

Qizil ro‘molda bo‘lgan, qisqa sochli va yorqin bo‘yangan ayolning portreti.

Keyingi yillarda aktrisa kino olamiga qaytishga harakat qildi. U «Qaramlik» filmi uchun shartnoma imzolagan bo‘lsa-da, noma’lum sabablarga ko‘ra suratga olish maydonchasini tark etdi. 2014 yilda «Superbuvi», 2015 yilda «Shamitabx» filmlarida ko‘rindi. «Shamitabx»da esa o‘zini gavdalantirdi. 2018 yilda «MLA» komediyasida ikkinchi darajali rolni ijro etdi.

Amitabh Bachchan bilan muhabbat qissasi

Rekxaning shaxsiy hayoti haqidagi muhokamalar yoshligidan boshlangan. U dastlab prodyuser Mehbub Xonning asrab olingan o‘g‘li Sajid Xon bilan munosabatda bo‘lgan. Sajid G‘arbdagi filmlarda ishtirok etib, o‘smirlar orasida mashhurlikka erishgandi. Biroq ularning band ish jadvali munosabatlarining uzoq davom etishiga to‘sqinlik qilgan.

Keyinchalik Rekxa Mitxun Chakrabortiga nisbatan ham his-tuyg‘ulari bo‘lganini tan olgan. O‘sha vaqtda aktyor Yogita Baliga uylangan edi.

Biroq aktrisaning nomi eng ko‘p Amitabh Bachchan bilan bog‘liq munosabatlari orqali tilga olinadi. 1970-yillarning oxirida ular o‘rtasida ishqiy munosabat borligi haqidagi gap-so‘zlar keng tarqaldi. Amitabh o‘sha paytda Jaya Bhaduri bilan oila qurgan edi. Matbuotda Rekxa va Amitabhning birga yurgani aks etgan suratlar ham paydo bo‘lib turgan.

Ularning munosabatlari butun Hindistonda qizg‘in muhokama qilindi. Ommaviy xabarlarga ko‘ra, Amitabh suratga olish jarayonida og‘ir jarohat olib, olti kun komada yotganidan keyin Rekxa bilan aloqani uzib, oilasiga qaytgan.

Millioner erining fojiali o‘limi

Qora libosdagi erkak va ochiq rangli libosdagi ayol quchoqlashib kulib turibdi.

1990 yilda Rekxa tadbirkor Mukesh Agarvalga turmushga chiqdi. Aytilishicha, to‘ydan oldin ham erkakda o‘z joniga qasd qilishga moyillik kuzatilgan. Rekxa esa unga yordam berishga umid qilgan.

Aktrisa AQSHda ishlayotgan vaqtda Mukesh bir necha bor o‘z joniga qasd qilishga uringan va urinishlardan biri uning vafoti bilan yakunlangan. U qoldirgan xatda «Hech kimni ayblama» deb yozilgani xabar qilingan.

Fojiadan keyin Rekxa matbuotning qattiq tanqidiga uchradi. Ayrim jurnalistlar uni «qora beva» deb atadi. Keyinchalik aktrisaning «O‘yin ichra o‘yin» filmidagi hamkasbi Akshay Kumar bilan yaqin munosabatda bo‘lgani haqida ham mish-mishlar tarqaldi. Akshayning sevgilisi Ravina Tandon esa Rekxaga ularning munosabatlariga aralashmaslikni so‘ragani haqida xabarlar paydo bo‘ldi. Shundan keyin aktrisaning shaxsiy hayoti atrofidagi shov-shuvlar biroz pasaydi.

Rekxaning bugungi hayoti

Rekxa hozirda Mumbayda yashaydi. Ma’lumotlarga ko‘ra, uning jiyani Navid va ko‘p yillik yordamchisi, yaqin dugonasiga aylangan kotibasi Farzona ham unga yaqin insonlar hisoblanadi. Aktrisaning basseyni va bog‘i bo‘lgan katta dala hovlisi bor.

Sochlari o‘rilgan va qo‘lida atirgul ushlagan hind ayoli portreti.

U atrof-muhitni muhofaza qilishga ham qiziqadi: tomorqasini parvarishlaydi va ekologik aksiyalarda ishtirok etadi. 2023 yilda Vogue Arabia jurnali muqovasi uchun suratga tushib, o‘zining o‘ziga xos uslubini yana bir bor namoyish etdi.

Rekxa haqida qiziqarli ma’lumotlar

Rekxa va Bisvajit Chatterji ishtirokidagi «Anjana Safar» filmidagi bo‘sa sahnasi senzura bilan bog‘liq muammolarga sabab bo‘lgan. Bu holat kartinaning prokatga chiqishini kechiktirgan. Sahna aks etgan surat «Life» jurnalining Osiyo nashrida ham chop etilgan. Keyin Rekxa filmga aldov yo‘li bilan jalb etilgani haqida omma oldida bayonot berishga majbur bo‘lgan.

Aktrisa hayvonlarni yaxshi ko‘radi. Bir paytlar uning uyida Pisti laqabli kuchukcha yashagan va Rekxaning erkatoyiga aylangan.

Shuningdek, u jamoat hayotida o‘z o‘rniga ega ayollarni hurmat qiladi. Uning e’tiborini qozongan shaxslar orasida Hindistonning sobiq bosh vaziri Indira Gandi va amerikalik teleboshlovchi Opra Uinfri bor.

Oltin rangli an'anaviy kiyim va taqinchoqlar kiygan hind ayoli raqs holatida turibdi.

Zargarlik buyumlaridan Rekxa asosan bilaguzuklarni yoqtiradi. Uning garderobida tilla hoshiyalar va kashtalar bilan bezatilgan shifon sarilar ham alohida o‘rin tutadi.

Rekxaning hayoti shuhrat, ijodiy muvaffaqiyatlar va og‘ir shaxsiy sinovlar bilan kechgan. Shunga qaramay, u Bollivudning eng esda qolarli yulduzlaridan biri bo‘lib qolmoqda. Uning filmlari, o‘ziga xos uslubi va sirli hayoti bugun ham muxlislar qiziqishini uyg‘otadi.

RekxaAmitabh BachchanMukesh AgarvalPadma Shri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?Bir epizod uchun millionlar: Bollivud yulduzlari qancha gonorar oladi?26 sentabr 14:11“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)9 avgust 12:10Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Ahror Qo‘shmatov kasalligi sabab “Xafa bo‘lish yo‘q” ayblanmoqda: u vaziyatga izoh berdi (video)Bugun 13:14Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleks bilan sahnada ko‘rindi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleks bilan sahnada ko‘rindi (video)Kecha 21:29MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?MrBeast Samarqand, Buxoro va Xivaga ham boradimi?Kecha 21:03MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)MrBeast shousida 3 nafar omadli ishtirokchi 100 mln so‘mdan pul yutib oldi (video)Kecha 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar