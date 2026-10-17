To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- To‘quvchi qush (Baya weaver) daraxt shoxiga osilgan holda mayin o‘t va shox tolalaridan tumshug‘i va oyoqlari yordamida mukammal uya to‘qimoqda.
- Uya avvaliga poydevor va tugunlar bilan mustahkamlanib, so‘ngra kuzasimon shakl oladi va shamol, yomg‘ir hamda bo‘ronlarga bardosh bera oladi.
- Uyaning pastki qismidagi kirish yo‘lagi esa uni turli xavflardan himoya qiladi.
Tabiatning har bir mo‘jizasi insonni hayratga solishdan to‘xtamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda daraxtning ingichka shoxiga osilgan holda mayin o‘t va shox tolalaridan o‘ziga xos san’at asaridek mukammal uya to‘qiyotgan to‘quvchi qush (Baya weaver) videolavhasi minglab insonlarning e’tiborini tortib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Ushbu kichik jonzotning birorta asbobsiz, faqat o‘z tumshug‘i va oyoqlari yordamida yaratgan muhandislik yechimi har qanday tajribali to‘quvchi yoki quruvchini ham hayratda qoldiradi.
Shoxga mahkamlashdan tayyor panagacha: To‘qish jarayoni
Videotasvirda qushning uyani bosqichma-bosqich qanday mohirlik bilan barpo etgani yaqqol ko‘rinadi:
Poydevor va bog‘lash mahorati: Qush avvaliga daraxt shoxini tanlab, unga uzun va egiluvchan yashil o‘t tolalarini oyoqlari bilan mahkam qisgan holda bir necha qavat qilib chirmab chiqadi. Tolalarning yechilib ketmasligi uchun tumshug‘i orqali haqiqiy tugunlar soladi;
Kuzasimon (noknamo) shakl: Asta-sekin pastga qarab to‘qib tushirilgan uya haqiqiy ko‘za yoki beshik ko‘rinishini oladi. Tolalar bir-biriga shunchalik zich va mustahkam to‘qiladiki, u shamol, kuchli yomg‘ir va bo‘ronlarga bemalol bardosh bera oladi;
Xavfsiz kirish yo‘lagi: Uyaning pastki qismida maxsus kirish qismi qoldiriladi. Bu konstruksiya ilonlar, yirtqich qushlar va boshqa xavflardan himoyalanish uchun mukammal himoya vositasi hisoblanadi;
Yakuniy sinov va xotirjamlik: Uya qurib bitkazilgach, qush uning ichiga kirib, tashqariga mo‘ralab, o‘z mehnati samarasidan bahramand bo‘ladi va u yerni tuxum qo‘yish hamda polapon ochish uchun issiq maskanga aylantiradi.
Muxlislarning e’tirofi: «Eng yaxshi muhandis»
Ushbu videoni tomosha qilgan internet foydalanuvchilari jonzotga berilgan bunday tug‘ma iste’dod va instinkt qarshisida o‘z hayratlarini yashira olishmadi:
Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab sharhlarda odamlar Yaratganning qudratiga tasannolar aytib («Subhanalloh»), bu kichik qushni tabiatning eng iqtidorli arxitektori va muhandisi deya ta’riflashmoqda;
Ko‘pchilik sharhlovchilar inson maxsus asboblar bilan ham bunday nozik va mustahkam to‘qimani osonlikcha yarata olmasligini, qush esa hech bir chizmasiz tabiiy uyg‘unlik yaratganini alohida e’tirof etishdi.
Bu kabi tabiat lahzalari tiriklik dunyosidagi har bir mavjudot o‘ziga xos vazifa, hayratlanarli qobiliyat va go‘zallik bilan yaratilganini yana bir bor yodga soladi.
Izohlar 0
…