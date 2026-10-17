To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)

·58·Dunyo
To‘quvchi qushning mukammal “osilma qasri” qanday quriladi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • To‘quvchi qush (Baya weaver) daraxt shoxiga osilgan holda mayin o‘t va shox tolalaridan tumshug‘i va oyoqlari yordamida mukammal uya to‘qimoqda.
  • Uya avvaliga poydevor va tugunlar bilan mustahkamlanib, so‘ngra kuzasimon shakl oladi va shamol, yomg‘ir hamda bo‘ronlarga bardosh bera oladi.
  • Uyaning pastki qismidagi kirish yo‘lagi esa uni turli xavflardan himoya qiladi.

Tabiatning har bir mo‘jizasi insonni hayratga solishdan to‘xtamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda daraxtning ingichka shoxiga osilgan holda mayin o‘t va shox tolalaridan o‘ziga xos san’at asaridek mukammal uya to‘qiyotgan to‘quvchi qush (Baya weaver) videolavhasi minglab insonlarning e’tiborini tortib, keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Ushbu kichik jonzotning birorta asbobsiz, faqat o‘z tumshug‘i va oyoqlari yordamida yaratgan muhandislik yechimi har qanday tajribali to‘quvchi yoki quruvchini ham hayratda qoldiradi.

Shoxga mahkamlashdan tayyor panagacha: To‘qish jarayoni

Videotasvirda qushning uyani bosqichma-bosqich qanday mohirlik bilan barpo etgani yaqqol ko‘rinadi:

  • Poydevor va bog‘lash mahorati: Qush avvaliga daraxt shoxini tanlab, unga uzun va egiluvchan yashil o‘t tolalarini oyoqlari bilan mahkam qisgan holda bir necha qavat qilib chirmab chiqadi. Tolalarning yechilib ketmasligi uchun tumshug‘i orqali haqiqiy tugunlar soladi;

  • Kuzasimon (noknamo) shakl: Asta-sekin pastga qarab to‘qib tushirilgan uya haqiqiy ko‘za yoki beshik ko‘rinishini oladi. Tolalar bir-biriga shunchalik zich va mustahkam to‘qiladiki, u shamol, kuchli yomg‘ir va bo‘ronlarga bemalol bardosh bera oladi;

  • Xavfsiz kirish yo‘lagi: Uyaning pastki qismida maxsus kirish qismi qoldiriladi. Bu konstruksiya ilonlar, yirtqich qushlar va boshqa xavflardan himoyalanish uchun mukammal himoya vositasi hisoblanadi;

  • Yakuniy sinov va xotirjamlik: Uya qurib bitkazilgach, qush uning ichiga kirib, tashqariga mo‘ralab, o‘z mehnati samarasidan bahramand bo‘ladi va u yerni tuxum qo‘yish hamda polapon ochish uchun issiq maskanga aylantiradi.

Muxlislarning e’tirofi: «Eng yaxshi muhandis»

Ushbu videoni tomosha qilgan internet foydalanuvchilari jonzotga berilgan bunday tug‘ma iste’dod va instinkt qarshisida o‘z hayratlarini yashira olishmadi:

  • Ijtimoiy tarmoqlardagi minglab sharhlarda odamlar Yaratganning qudratiga tasannolar aytib («Subhanalloh»), bu kichik qushni tabiatning eng iqtidorli arxitektori va muhandisi deya ta’riflashmoqda;

  • Ko‘pchilik sharhlovchilar inson maxsus asboblar bilan ham bunday nozik va mustahkam to‘qimani osonlikcha yarata olmasligini, qush esa hech bir chizmasiz tabiiy uyg‘unlik yaratganini alohida e’tirof etishdi.

Bu kabi tabiat lahzalari tiriklik dunyosidagi har bir mavjudot o‘ziga xos vazifa, hayratlanarli qobiliyat va go‘zallik bilan yaratilganini yana bir bor yodga soladi.

Baya weaverqushto‘quvinternet video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)Bugun 17:00Tennis to‘pi uchayotgan chaykaga tegib ketdi — qushning keyingi holati hayratga soldi (video)Tennis to‘pi uchayotgan chaykaga tegib ketdi — qushning keyingi holati hayratga soldi (video)7 oktabr 18:48Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!Ballak 50 yoshida 26 yoshli modelga uylanmoqda: To‘y Lazur sohili yoki qasrda bo‘ladi!29 sentabr 07:04Narkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldiNarkotik tashigan kaptar: Tailand politsiyasi noodatiy “kuryer”ni qo‘lga oldi13 sentabr 23:08Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?Tabiat mo‘jizasi: Dunyoda boshida shoxi bor yagona qush qayerda yashaydi?28 avgust 17:11Desertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkinDesertga chumoli qo‘shgan mashhur oshpaz qamoqqa tushishi mumkin22 iyul 15:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi