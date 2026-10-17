Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)

·6·Dunyo
Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha metr balandlikdagi qo‘lbola «osmono‘par» velosipedda harakatlanayotgan nigeriyalik yigitning videosi haqiqiy virusli trendga aylanib, qisqa vaqt ichida 2,2 milliondan ortiq layk va millionlab ko‘rishlar to‘pladi.

Tasvirlarda yosh yigitning baland konstruksiyali velosipedga chiqib olib, gavjum avtomobil yo‘lida muvozanatni benuqson saqlagan holda ketayotgani aks etgan.

To‘xtab turgan holatdan 4 metr balandlikka chiqish mahorati

Videoda eng ko‘p bahslarga sabab bo‘lgan jihat — yigitning ushbu baland transport vositasiga qanday chiqib olishi bo‘ldi:

  • Harakat vaqtida ko‘tarilish: Velosiped dastlab pastdan itarib yuboriladi va sekin harakatlanayotgan vaqtda ixtirochi ramkaga o‘rnatilgan zinapoyasimon maxsus temir bosqichlarga birma-bir qadam qo‘yadi;

  • Zanjir va tepkilar tizimi: U tepaga chiqib, eng yuqoridagi egarga o‘tiradi va uzun maxsus uzatma zanjiri orqali g‘ildiraklarga kuch uzatuvchi tepkilarni (pedal) xotirjam aylantirishni boshlaydi;

  • Avtomobillardan baland nigoh: Velosiped balandligi yo‘ldagi yengil avtomobillar va mikroavtobuslar tomidan ham ikki-uch barobar yuqori bo‘lib, chavandoz atrofdagi harakatni yuqoridan bemalol kuzatib boradi.

Foydalanuvchilarning hazil va xavotir to‘la munosabatlari

Ushbu g‘aroyib manzara tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida yuzlab kulgili va hayotiy savollarni keltirib chiqardi:

  • «Bunga parashyut kerak»: Tarmoq kuzatuvchilarining ayrimlari hazillashib, bunday balandlikda faqat shlem emas, parashyut ham taqib yurish kerakligini yozishdi;

  • To‘xtash va tormoz muammosi: Eng asosiy xavotir favqulodda to‘xtash vaqtida nima bo‘lishi bilan bog‘liq: «Agar yo‘lda kutilmagan to‘siq chiqib qolsa yoki svetoforning qizil chirog‘i yonsa, u qanday to‘xtaydi va qanday tushadi?» degan savol eng ko‘p muhokama qilingan mavzu bo‘ldi;

  • Balans va mahorat: Xavfli ko‘rinishiga qaramay, yigitning muvozanatni hayratlanarli darajada aniq ushlay olishi va boshiga himoya shlemini kiyib olgani tomoshabinlarning tahsiniga sazovor bo‘ldi.

Ushbu video noodatiy muhandislik fantaziyasi va sirk artistlarinikidek yuqori muvozanat mahoratining namoyishi sifatida global internet auditoriyasini maftun etishda davom etmoqda.

Nigeriyalik velosipedchiginaosmono‘par velosipedvirusli trendinternet video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)Bangkokda suv toshqini: Oziq-ovqat bozori suzib yuribdi, 327 mln dollar zarar(video)28 sentabr 20:16Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandiTurkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi27 sentabr 08:13Qozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdiQozog‘istonda noyob metallarni qazib olish bo‘yicha AQSHning yangi kompaniyasi ro‘yxatdan o‘tdiKecha 20:58Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...Ozodlik haykalidan ham baland qamoqxona: Manhettenda «Jailscraper» qad rostlamoqda...16 sentabr 08:002,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi4 sentabr 13:56Xitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildiXitoyda 288 metrlik ulkan lift qurildi17 avgust 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi