Nigeriyalik yigit 4 metrlik noyob velotransportda shahar ko‘chalarini zabt etdi (video)
Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha metr balandlikdagi qo‘lbola «osmono‘par» velosipedda harakatlanayotgan nigeriyalik yigitning videosi haqiqiy virusli trendga aylanib, qisqa vaqt ichida 2,2 milliondan ortiq layk va millionlab ko‘rishlar to‘pladi.
Tasvirlarda yosh yigitning baland konstruksiyali velosipedga chiqib olib, gavjum avtomobil yo‘lida muvozanatni benuqson saqlagan holda ketayotgani aks etgan.
To‘xtab turgan holatdan 4 metr balandlikka chiqish mahorati
Videoda eng ko‘p bahslarga sabab bo‘lgan jihat — yigitning ushbu baland transport vositasiga qanday chiqib olishi bo‘ldi:
Harakat vaqtida ko‘tarilish: Velosiped dastlab pastdan itarib yuboriladi va sekin harakatlanayotgan vaqtda ixtirochi ramkaga o‘rnatilgan zinapoyasimon maxsus temir bosqichlarga birma-bir qadam qo‘yadi;
Zanjir va tepkilar tizimi: U tepaga chiqib, eng yuqoridagi egarga o‘tiradi va uzun maxsus uzatma zanjiri orqali g‘ildiraklarga kuch uzatuvchi tepkilarni (pedal) xotirjam aylantirishni boshlaydi;
Avtomobillardan baland nigoh: Velosiped balandligi yo‘ldagi yengil avtomobillar va mikroavtobuslar tomidan ham ikki-uch barobar yuqori bo‘lib, chavandoz atrofdagi harakatni yuqoridan bemalol kuzatib boradi.
Foydalanuvchilarning hazil va xavotir to‘la munosabatlari
Ushbu g‘aroyib manzara tarmoq foydalanuvchilari o‘rtasida yuzlab kulgili va hayotiy savollarni keltirib chiqardi:
«Bunga parashyut kerak»: Tarmoq kuzatuvchilarining ayrimlari hazillashib, bunday balandlikda faqat shlem emas, parashyut ham taqib yurish kerakligini yozishdi;
To‘xtash va tormoz muammosi: Eng asosiy xavotir favqulodda to‘xtash vaqtida nima bo‘lishi bilan bog‘liq: «Agar yo‘lda kutilmagan to‘siq chiqib qolsa yoki svetoforning qizil chirog‘i yonsa, u qanday to‘xtaydi va qanday tushadi?» degan savol eng ko‘p muhokama qilingan mavzu bo‘ldi;
Balans va mahorat: Xavfli ko‘rinishiga qaramay, yigitning muvozanatni hayratlanarli darajada aniq ushlay olishi va boshiga himoya shlemini kiyib olgani tomoshabinlarning tahsiniga sazovor bo‘ldi.
Ushbu video noodatiy muhandislik fantaziyasi va sirk artistlarinikidek yuqori muvozanat mahoratining namoyishi sifatida global internet auditoriyasini maftun etishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…