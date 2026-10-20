Ibn Sinoning 1050 yilligi munosabati bilan xalqaro mukofot ta’sis etiladi

·28·Madaniyat
Ibn Sinoning 1050 yilligi munosabati bilan xalqaro mukofot ta’sis etiladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda Abu Ali ibn Sino tavalludining 1050 yilligi munosabati bilan «Ibn Sino» xalqaro mukofotini ta’sis etish va 2030 yilga qadar keng ko‘lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish rejalashtirilmoqda.
  • Vazirlar Mahkamasining 575-son qaroriga ko‘ra, allomaning asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilish, xorijdagi qo‘lyozmalarni jamlash hamda 2026 yilda Toshkentda xalqaro ilmiy konferensiya o‘tkazish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonda Abu Ali ibn Sino tavalludining 1050 yilligi munosabati bilan «Ibn Sino» xalqaro mukofotini ta’sis etish rejalashtirilmoqda. Bu haqda 19 oktyabr kuni qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 575-son qarorida belgilangan.

Qaror bilan 2030 yilda nishonlanadigan alloma tavalludining 1050 yilligiga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish bo‘yicha chora-tadbirlar rejasi — «yo‘l xaritasi» tasdiqlangan.

Unga ko‘ra, 2026 yil oktyabr oyida Toshkent shahrida «Ibn Sino — G‘arb va Sharq falsafiy tafakkurining buyuk namoyandasi» mavzusida xalqaro ilmiy konferensiya o‘tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, oliy tibbiy ta’lim muassasalari, ilmiy markazlar, kutubxonalar hamda davolash-profilaktika muassasalarida ilmiy-amaliy anjumanlar, ko‘rgazmalar va ochiq ma’ruzalar tashkil etiladi.

Reja doirasida xorijiy mamlakatlarga ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirilib, chet ellarda saqlanayotgan Ibn Sino qo‘lyozmalarini jamlash ko‘zda tutilgan. Allomaning «Mo‘jaz al-Qonun», «Qonuncha», «Al-Ishorat va at-tanbihot», «Donishnoma», «Kitob ash-Shifo» va «Sharq falsafasi» asarlari o‘zbek tiliga tarjima qilinib, ularning bosma hamda elektron nashrlari tayyorlanadi.

Hujjatda Buxoro davlat tibbiyot instituti huzurida davlat muassasasi shaklida Abu Ali ibn Sino ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish to‘g‘risidagi taklif ham ma’qullangan.

Markaz Ibn Sino tibbiy merosini o‘rganish, tadqiqot natijalarini zamonaviy tibbiyotda qo‘llash, alloma asarlari va qo‘lyozmalarini jamlash hamda o‘zbek tiliga tarjima qilish bilan shug‘ullanadi. Qo‘lyozmalarning elektron platformasini yaratish, tibbiyot xodimlari va tibbiyot tarixi bilan qiziquvchilar uchun o‘quv kurslari hamda mahorat darslarini tashkil etish ham markazning vazifalari qatoriga kiradi.

Markaz faoliyati Buxoro davlat tibbiyot institutining budjetdan tashqari mablag‘lari, xalqaro moliya institutlari grantlari, pulli xizmatlardan tushadigan mablag‘lar, homiylik xayriyalari va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan moliyalashtiriladi.

Abu Ali ibn SinoIbn Sino xalqaro mukofotiBuxoro davlat tibbiyot institutiIbn Sino ilmiy-tadqiqot markazi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Monika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayotiMonika Belluchchi 62 yoshda: uning kino ortidagi hayoti1 oktabr 21:02Gollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdiGollivud yulduzi Jim Kerri o‘zidan 32 yosh kichik rassom ayol bilan turmush qurdi3 oktabr 01:17Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdirRekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir10 oktabr 14:03Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07O‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfiO‘zbekistonlik yigit Gollivud yulduzi Tom Kruz bilan uchrashdi: Dastxat va eksklyuziv selfi30 sentabr 16:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi