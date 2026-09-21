Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «O'zbekfilm»da kinoni boshqarish tizimi tubdan o'zgarmoqda, endilikda davlat ijodiy jarayonlarga aralashuvchi emas, balki moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi strategik hamkor sifatida faoliyat yuritadi.
- Bu o'zgarish xususiy sektorga, jumladan, mustaqil kinostudiyalar va prodyuserlarga sohani rivojlantirishda asosiy tashabbuskorlikni beradi.
- Shuningdek, «O'zbekfilm»da ulug' alloma Abu Ali ibn Sinoning bolaligi haqida yangi tarixiy film suratga olish ishlari boshlangan.
O'zbekiston kinematografiyasi va milliy media sanoatida ko'p yillardan buyon kutilgan tub burilish nuqtasi rasman e'lon qilindi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoeva «O'zbekfilm» milliy kinostudiyasiga tashrif buyurib, uning joriy holati, ijodiy jamoasi va kelajakdagi strategik istiqbollari bilan yaqindan tanishdi. Qariyb bir asr davomida xalqimizning shonli tarixi, dardu quvonchlari va milliy kechinmalarini ekranga muhrlagan ushbu maskanni endilikda zamonaviy O'zbekiston kino sanoatining bosh tayanch markazi va global brendiga aylantirish vazifasi qo'yildi.
Eng asosiy yangilik shundaki, milliy kinoda ma'muriy boshqaruv falsafasi 180 darajaga o'zgarmoqda: bundan buyon davlat kinoning ijodiy jarayoniga aralashuvchi «buyurtmachi» yoki senzor sifatida emas, balki sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi strategik hamkor sifatida maydonga chiqadi. Tashrif chog'ida ulug' alloma Abu Ali ibn Sinoning bolaligi haqidagi yangi tarixiy film pavilonlari ko'zdan kechirilib, studiyaning yangi avlod ijodkorlari bilan muhim rejalar belgilab olindi.
Xo'sh, davlatning ijodiy nazoratdan chekinishi o'zbek filmlarining badiiy sifati va xalqaro bozordagi mavqeiga qanday ta'sir ko'rsatadi, mustaqil prodyuserlar qaysi imtiyozlarga ega bo'ladi va Ibn Sino haqidagi blokbaster premerasi qachon kutilmoqda?
«Ijodiy erkinlik, butun zanjir modernizatsiyasi va Ibn Sino»: Kino islohotining 5 ustuni
«O'zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif davomida belgilangan asosiy qarorlar va faktlar:
Davlat rolining tubdan o'zgarishi: Davlat filmning mazmuni va badiiy qarorlariga to'g'ridan-to'g'ri buyruq berishdan voz kechib, infratuzilma yaratuvchi va moliyalashtiruvchi strategik hamkorga aylanmoqda;
Xususiy sektor — bosh harakatlantiruvchi kuch: Mustaqil kinostudiyalar, erkin prodyuserlar va mualliflarga sohani rivojlantirishda mutlaq tashabbuskorlik beriladi;
Butun kino zanjirining yangilanishi: Moliyalashtirish, distributsiya, kinoprokat, xalqaro festivallarda ishtirok etish va eksport tizimi zamonaviy marketing standartlari asosida qayta quriladi;
Oltin fond va raqamlashtirish: Milliy kino merosini saqlash, durdona asarlarni ta'mirlash (restavratsiya) va to'liq yuqori sifatli raqamli formatga o'tkazish tizimi kuchaytiriladi;
Ibn Sino bolaligi haqidagi tarixiy loyiha: Kinostudiyada Abu Ali ibn Sinoning yoshligi haqidagi yirik kartinaning suratga olish ishlari jadal bormoqda; ulkan dekoratsiyalar va aktyorlar ishi yuqori baholandi.
O'zbek kino industriyasi: Eski boshqaruv modellari va yangi islohotlar taqqosi
Milliy kinematografiyaning kechagi va bugungi strategik yondashuvlari:
Mezonlar va yo'nalishlar
Eski boshqaruv tizimi
Yangi e'lon qilingan model
Davlatning pozitsiyasi
Qat'iy buyurtmachi va ijodga aralashuvchi nazoratchi
Strategik moliyaviy hamkor va sharoit yaratuvchi
Asosiy ijodiy kuch
Faqat davlat qaramog'idagi tuzilmalar
Xususiy studiyalar, mustaqil prodyuserlar va mualliflar
Bozor va prokat tizimi
Ma'muriy taqsimot va mahalliy cheklovlar
Xalqaro eksport, erkin prokat va festivallar
Kasbiy muhit
Buyruqbozlik va cheklangan mualliflik huquqi
O'zini o'zi boshqarish madaniyati, ijodkor fikri qadrlanishi
Tarixiy merosga e'tibor
Foydalanish bilan cheklanish
Arxivlarni to'liq restavratsiya va raqamlashtirish
Madaniyat va kino ekspertizasi: Ijodiy erkinlik o'zbek kinosiga nima beradi?
Kinoshunoslar, mustaqil rejissyorlar va soha tahlilchilarining xulosalari:
Senzura va shablonlardan xalos bo'lish: Davlat buyurtmasi asosida suratga olinadigan «qolipdagi» filmlar odatda tomoshabinni kinoteatrlarga jalb qila olmaydi; ijodiy erkinlik esa haqiqiy, jonli va tomoshabinbop syujetlar yaratilishiga yo'l ochadi;
Prodyuserlik maktabining shakllanishi: Kinoni biznes sifatida tushunadigan prodyuserlarning paydo bo'lishi mablag'larning samarali sarflanishini va filmlarning kassabopligini (boks-ofis) ta'minlaydi;
Xalqaro arenaga chiqish (Kann, Venetsiya, Berlin): Eksport va distributsiyaning zamonaviylashuvi o'zbek kinematograflarining xalqaro nufuzli festivallarda munosib ishtirok etishi uchun poydevor yaratadi;
Tarixiy shaxslar talqini: Abu Ali ibn Sinoning bolaligiga bag'ishlangan kartinaning suratga olinishi yosh avlodda milliy g'urur va ilmga qiziqishni uyg'otuvchi sifatli badiiy namuna bo'lishi kutilmoqda.
«O'zbekfilm»da boshlangan boshqaruv o'zgarishlari va ijodkor shaxsiga berilayotgan yuksak e'tibor milliy kinoning yangi «oltin davri»ni boshlab berishiga umid uyg'otmoqda.
Sizningcha, davlatning filmlar ijodiy jarayoniga aralashmasligi milliy kinoyutuqlarimizning ko'payishiga qanday turtki beradi? «O'zbekfilm»dan birinchi navbatda qanday mavzulardagi zamonaviy asarlarni (tarixiy, ijtimoiy yoki dramatik) kutyapsiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy kinosimiz taqdiriga oid ushbu xushxabarni barcha kino ixlosmandlari va ijodkorlarga ulashing!
Izohlar 0
…