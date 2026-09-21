Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

·46·Madaniyat
Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «O'zbekfilm»da kinoni boshqarish tizimi tubdan o'zgarmoqda, endilikda davlat ijodiy jarayonlarga aralashuvchi emas, balki moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi strategik hamkor sifatida faoliyat yuritadi.
  • Bu o'zgarish xususiy sektorga, jumladan, mustaqil kinostudiyalar va prodyuserlarga sohani rivojlantirishda asosiy tashabbuskorlikni beradi.
  • Shuningdek, «O'zbekfilm»da ulug' alloma Abu Ali ibn Sinoning bolaligi haqida yangi tarixiy film suratga olish ishlari boshlangan.

O'zbekiston kinematografiyasi va milliy media sanoatida ko'p yillardan buyon kutilgan tub burilish nuqtasi rasman e'lon qilindi. Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoeva «O'zbekfilm» milliy kinostudiyasiga tashrif buyurib, uning joriy holati, ijodiy jamoasi va kelajakdagi strategik istiqbollari bilan yaqindan tanishdi. Qariyb bir asr davomida xalqimizning shonli tarixi, dardu quvonchlari va milliy kechinmalarini ekranga muhrlagan ushbu maskanni endilikda zamonaviy O'zbekiston kino sanoatining bosh tayanch markazi va global brendiga aylantirish vazifasi qo'yildi.

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

Eng asosiy yangilik shundaki, milliy kinoda ma'muriy boshqaruv falsafasi 180 darajaga o'zgarmoqda: bundan buyon davlat kinoning ijodiy jarayoniga aralashuvchi «buyurtmachi» yoki senzor sifatida emas, balki sohani moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi strategik hamkor sifatida maydonga chiqadi. Tashrif chog'ida ulug' alloma Abu Ali ibn Sinoning bolaligi haqidagi yangi tarixiy film pavilonlari ko'zdan kechirilib, studiyaning yangi avlod ijodkorlari bilan muhim rejalar belgilab olindi.

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

Xo'sh, davlatning ijodiy nazoratdan chekinishi o'zbek filmlarining badiiy sifati va xalqaro bozordagi mavqeiga qanday ta'sir ko'rsatadi, mustaqil prodyuserlar qaysi imtiyozlarga ega bo'ladi va Ibn Sino haqidagi blokbaster premerasi qachon kutilmoqda?

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

«Ijodiy erkinlik, butun zanjir modernizatsiyasi va Ibn Sino»: Kino islohotining 5 ustuni

«O'zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif davomida belgilangan asosiy qarorlar va faktlar:

  • Davlat rolining tubdan o'zgarishi: Davlat filmning mazmuni va badiiy qarorlariga to'g'ridan-to'g'ri buyruq berishdan voz kechib, infratuzilma yaratuvchi va moliyalashtiruvchi strategik hamkorga aylanmoqda;

  • Xususiy sektor — bosh harakatlantiruvchi kuch: Mustaqil kinostudiyalar, erkin prodyuserlar va mualliflarga sohani rivojlantirishda mutlaq tashabbuskorlik beriladi;

  • Butun kino zanjirining yangilanishi: Moliyalashtirish, distributsiya, kinoprokat, xalqaro festivallarda ishtirok etish va eksport tizimi zamonaviy marketing standartlari asosida qayta quriladi;

  • Oltin fond va raqamlashtirish: Milliy kino merosini saqlash, durdona asarlarni ta'mirlash (restavratsiya) va to'liq yuqori sifatli raqamli formatga o'tkazish tizimi kuchaytiriladi;

  • Ibn Sino bolaligi haqidagi tarixiy loyiha: Kinostudiyada Abu Ali ibn Sinoning yoshligi haqidagi yirik kartinaning suratga olish ishlari jadal bormoqda; ulkan dekoratsiyalar va aktyorlar ishi yuqori baholandi.

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

O'zbek kino industriyasi: Eski boshqaruv modellari va yangi islohotlar taqqosi

Milliy kinematografiyaning kechagi va bugungi strategik yondashuvlari:

Mezonlar va yo'nalishlar

Eski boshqaruv tizimi

Yangi e'lon qilingan model

Davlatning pozitsiyasi

Qat'iy buyurtmachi va ijodga aralashuvchi nazoratchi

Strategik moliyaviy hamkor va sharoit yaratuvchi

Asosiy ijodiy kuch

Faqat davlat qaramog'idagi tuzilmalar

Xususiy studiyalar, mustaqil prodyuserlar va mualliflar

Bozor va prokat tizimi

Ma'muriy taqsimot va mahalliy cheklovlar

Xalqaro eksport, erkin prokat va festivallar

Kasbiy muhit

Buyruqbozlik va cheklangan mualliflik huquqi

O'zini o'zi boshqarish madaniyati, ijodkor fikri qadrlanishi

Tarixiy merosga e'tibor

Foydalanish bilan cheklanish

Arxivlarni to'liq restavratsiya va raqamlashtirish

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

Madaniyat va kino ekspertizasi: Ijodiy erkinlik o'zbek kinosiga nima beradi?

Kinoshunoslar, mustaqil rejissyorlar va soha tahlilchilarining xulosalari:

  • Senzura va shablonlardan xalos bo'lish: Davlat buyurtmasi asosida suratga olinadigan «qolipdagi» filmlar odatda tomoshabinni kinoteatrlarga jalb qila olmaydi; ijodiy erkinlik esa haqiqiy, jonli va tomoshabinbop syujetlar yaratilishiga yo'l ochadi;

  • Prodyuserlik maktabining shakllanishi: Kinoni biznes sifatida tushunadigan prodyuserlarning paydo bo'lishi mablag'larning samarali sarflanishini va filmlarning kassabopligini (boks-ofis) ta'minlaydi;

  • Xalqaro arenaga chiqish (Kann, Venetsiya, Berlin): Eksport va distributsiyaning zamonaviylashuvi o'zbek kinematograflarining xalqaro nufuzli festivallarda munosib ishtirok etishi uchun poydevor yaratadi;

  • Tarixiy shaxslar talqini: Abu Ali ibn Sinoning bolaligiga bag'ishlangan kartinaning suratga olinishi yosh avlodda milliy g'urur va ilmga qiziqishni uyg'otuvchi sifatli badiiy namuna bo'lishi kutilmoqda.

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

«O'zbekfilm»da boshlangan boshqaruv o'zgarishlari va ijodkor shaxsiga berilayotgan yuksak e'tibor milliy kinoning yangi «oltin davri»ni boshlab berishiga umid uyg'otmoqda.

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda

Sizningcha, davlatning filmlar ijodiy jarayoniga aralashmasligi milliy kinoyutuqlarimizning ko'payishiga qanday turtki beradi? «O'zbekfilm»dan birinchi navbatda qanday mavzulardagi zamonaviy asarlarni (tarixiy, ijtimoiy yoki dramatik) kutyapsiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy kinosimiz taqdiriga oid ushbu xushxabarni barcha kino ixlosmandlari va ijodkorlarga ulashing!

O‘zbekfilmSaida MirziyoyevaAbu Ali ibn Sinokinematografik islohot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiTurk seriallari yulduzlari Toshkentga kelyapti: Poytaxtda Turk kinosi kunlari boshlanadiBugun, 18:07Taniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiTaniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiBugun, 17:53Rol uchun sochidan voz kechgan o‘zbek aktrisalari kimlar?Rol uchun sochidan voz kechgan o‘zbek aktrisalari kimlar?Bugun, 17:10Dilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiDilnoza Kubayeva “Kelgindi kelin” filmidagi mashina haydash sahnasini esladiBugun, 15:43Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Bugun, 15:37Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Azoda O‘zbekistonga qaytdi (video)Bugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh