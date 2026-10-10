Ikrom Ali xonanda Yodgor Mirzajonovdan yaxshi ko‘rgan qizini qizg‘anganini aytdi (video)

·52·Madaniyat
Ikrom Ali xonanda Yodgor Mirzajonovdan yaxshi ko‘rgan qizini qizg‘anganini aytdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Navo afsonasi Ikrom Ali bilan" dasturida Ikrom Ali yoshligida sevgan qizi Yodgor Mirzajonovning "Seni qizg‘onaman" qo‘shig‘ini tinglagani, bu esa uni xonandadan qizg‘anishiga sabab bo‘lganini aytib berdi.
  • Yodgor Mirzajonov esa o‘sha paytda qizlarning unga muxlislik qilishi ayrim yigitlarga yoqmaganini va ular uni yomon ko‘rishganini ta’kidladi.

Navo afsonasi Ikrom Ali bilan” dasturida taniqli xonanda Yodgor Mirzajonov mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida boshlovchi Ikrom Ali yoshligida sevgan qizi xonandaning “Seni qizg‘onaman” qo‘shig‘ini ko‘p tinglagani, hatto shu sababli yaxshi ko‘rgan qizini xonandadan qizg‘anganini eslab aytib berdi.

“Mening yaxshi ko‘rgan qizim 'Seni qizg‘onaman' degan qo‘shig‘ingizni eshitib yurardi. Men esa uni sizdan qizg‘anardim, jahlim chiqardi. Lekin uni xursand qilish uchun opamdan otkritkalaringizni sezdirmay olib, unga olib borib berardim. Aslida, sizdan juda qattiq qizg‘anardim”, — dedi Ikrom Ali.

Yodgor Mirzajonov esa o‘sha paytlarda qizlarning unga muxlislik qilishi ayrim yigitlarga yoqmaganini ta’kidladi.

“Yigitlar meni yomon ko‘rardi. Qayerga borsam ham, menga qattiq qarashardi”, — dedi xonanda.

Ikrom Alining aytishicha, Yodgor Mirzajonovning muxlislari orasida yosh qizlar juda ko‘p bo‘lgan. Ular san’atkorni shu qadar yaxshi ko‘rishganki, bu holat o‘sha qizlarning yigitlarida rashk uyg‘otgan.

“Yosh auditoriya, yosh qizlar sizning juda ashaddiy muxlislaringiz edi. San’atkorni yaxshi ko‘rish boshqa, lekin biz o‘sha qizlarni yaxshi ko‘radigan yigitlar sifatida bundan jahlimiz chiqardi. O‘sha 'Seni qizg‘onaman' qo‘shig‘ini ham unga atab aytardim”, — deya esladi rejissyor.

Suhbat davomida Ikrom Ali yana bir qiziq voqeani aytib berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, tug‘ishgan opasi Dilfuza xonandaga qariyb bir kilometr uzunlikda xat yozgan. Rejissyor Yodgor Mirzajonovning konsertlarida ham muxlislaridan kelgan shunday uzun maktublarni ko‘rganini ta’kidladi.

Ikrom Ali o‘sha davrda xonandaga muxlislik qilish nihoyatda kuchli bo‘lganini, bunday holatni o‘z opasi va sevgan qizida ham ko‘rganini aytdi. Shundan so‘ng u xonandadan muxlislari yozgan maktublarni o‘qigan-o‘qimagani haqida so‘radi.

“Ha, albatta”, — deb javob berdi Yodgor Mirzajonov.

Suhbat parchasi ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibor qozondi. Izohlarda ayrim foydalanuvchilar o‘zlari ham xonandaning muxlisi bo‘lganini yozib qoldirdi.

Ikrom AliYodgor MirzajonovNavo afsonasiSeni qizg‘onaman
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)Bahora Arslonova kutilmagan tan olishi bilan hayratga soldi (video)6 iyun 03:42Ali Otajonov oilasida qo‘shaloq quvonch: xonanda egizak farzandli bo‘ldi!Ali Otajonov oilasida qo‘shaloq quvonch: xonanda egizak farzandli bo‘ldi!8 oktabr 14:42Kapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshdaKapurlar sulolasi taqiqini buzgan Karina Kapur 46 yoshda22 sentabr 10:07Shoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdiShoir Ikrom Otamurod 75 yoshida vafot etdi14 iyul 05:25Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari10 sentabr 13:18Taniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdiTaniqli aktyor O‘tkir Mengliyev qizini uzatdi21 sentabr 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar