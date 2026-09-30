Hamid Ismoilov 2026 yilgi Nobelga da’vogarlar qatorida tilga olindi

·37·Madaniyat
Hamid Ismoilov 2026 yilgi Nobelga da’vogarlar qatorida tilga olindi

O‘zbekistonlik yozuvchi Hamid Ismoilov 2026 yilgi adabiyot bo‘yicha Nobel mukofotiga da’vogarlardan biri sifatida bukmekerlar ro‘yxatidan joy oldi. Bu haqda Literary Hub xabar berdi.

Qayd etilishicha, mazkur ro‘yxat Nobel mukofoti qo‘mitasining rasmiy nomzodlar ro‘yxati emas. Literary Hub Britaniyaning Ladbrokes bukmekerlik kompaniyasi taklif qilayotgan koeffitsiyentlar asosida adabiyot bo‘yicha Nobel uchun ehtimoliy nomzodlarni sanab o‘tgan. Unda Hamid Ismoilov 33/1 koeffitsiyent bilan qayd etilgan.

Ro‘yxatda Hamid Ismoilovdan tashqari Xaruki Murakami, Margaret Etvud, Salmon Rushdi, J.K. Rouling va Stiven King kabi taniqli yozuvchilar ham bor. Biroq bu ro‘yxat Nobel mukofoti uchun rasmiy nomzodlikni anglatmaydi.

Hamid Ismoilov 1954 yil 5 may kuni Qirg‘izistonning To‘qmoq shahrida tug‘ilgan. U 1992 yilda Buyuk Britaniyaga kelgan va BBC Jahon xizmatida 25 yil faoliyat yuritgan.

Yozuvchining asarlari turli tillarga tarjima qilingan. Uning “Jinlar bazmi” (“The Jinn's Party”) romani Donald Reyfild va Jon Farndon tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan. Mazkur tarjima 2019 yilda EBRD Adabiyot mukofotiga sazovor bo‘lgan.

Ayni paytda Ismoilovning “We Computers” romani ham 2026 yilgi EBRD Adabiyot mukofoti qisqa ro‘yxatidan joy olgan.

2026 yilgi adabiyot bo‘yicha Nobel mukofoti sovrindori 8 oktyabr kuni Stokgolmda e’lon qilinadi. Bu yil Nobel mukofoti sohibi 12 million shved kronasi miqdorida pul mukofoti oladi.

Hamid IsmoilovNobel mukofotiLadbrokesEBRD Adabiyot mukofoti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi"Oskar"ga ilgari surildi: Andrey Zvyaginsevning «Minotavr» filmi shov-shuv ko‘tardi12 sentabr 00:26Selena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildiSelena Gomes firibgarlik da’vosi bilan sudga berildi14 avgust 15:38Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Zebo Raximova va Umid Eshonqulov “O‘z kasbining fidoyisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)28 sentabr 09:49Dehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhiDehlidagi BRIKS bozorida o‘zbek kulolligi madhi12 sentabr 12:16Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)14 sentabr 18:29Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?Koreyaning eng qimmat gonorar oladigan aktyor va aktrisalari kimlar?28 may 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi