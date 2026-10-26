Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 oktyabr kuni «O‘zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif buyurib, Abu Ali ibn Sinoning bolalik yillariga bag‘ishlangan «Husayn» tarixiy-badiiy filmining suratga olish jarayoni bilan tanishdi.
- Bolalar kontentini rivojlantirish markazi buyurtmasi asosida yaratilayotgan mazkur loyiha yosh avlodda ilmga intilish va milliy g‘urur tuyg‘ularini shakllantirishni maqsad qilgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 oktyabr kuni Toshkentdagi «O‘zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif buyurib, buyuk mutafakkir va tabib Abu Ali ibn Sinoning bolalik yillariga bag‘ishlangan «Husayn» tarixiy-badiiy filmining suratga olish maydoni bilan yaqindan tanishdi.
Bolalar kontentini rivojlantirish markazi buyurtmasi asosida tasvirga olinayotgan ushbu yirik loyiha yosh avlod qalbida ilmga intilish, milliy g‘urur va ajdodlar merosiga ehtirom tuyg‘ularini shakllantirishni maqsad qilgan.
XI asr muhiti qayta tiklandi: Noyob dekoratsiyalar va tarixiy manzaralar
Film uchun «O‘zbekfilm» pavilonlarida alloma yashab ijod etgan davr muhitini to‘liq qayta tiklashga alohida e’tibor qaratilgan:
Qadimiy shahar qiyofasi: Suratga olish maydonida o‘rta asrlarga xos muhtasham shahar devorlari, qadimiy ko‘chalar hamda gavjum sharq bozorlarining noyob dekoratsiyalari barpo etilgan;
Davr liboslari va buyumlar: Davlat rahbari suratga olish jarayonida foydalanilayotgan tarixiy liboslar, maishiy anjomlar va qo‘lyozmalar bilan tanishdi;
Ishonchlilik va yuqori sifat: Prezident barpo etilgan muhitni yuqori baholab, bu izlanishlar ekranda tarixiy haqiqatni ishonarli gavdalantirishga xizmat qilishini alohida e’tirof etdi.
«Husayn» filmi: Syujet va bosh g‘oya
Mazkur tarixiy-badiiy kartina oddiy bolakaydan dunyo tan olgan alloma darajasigacha bo‘lgan mashaqqatli va ibratli yo‘lni tasvirlaydi:
Ilm va tabobatga muhabbat: Filmda yosh Husayn ibn Abdullohning bolalikdan tabobat sirlariga bo‘lgan cheksiz qiziqishi, noyob zehni va mutolaaga ishtiyoqi aks ettiriladi;
Ustozga sadoqat va insonparvarlik: Syujetda bo‘lajak hakimning ustozlariga bo‘lgan hurmati, odob-axloqi va insonlarga davo ulashishdek olijanob maqsadlari yosh tomoshabinlar uchun tushunarli va ta’sirli tilda ko‘rsatib beriladi;
Ma’naviy tarbiya vositasi: Film bolalarda ilm olishga ishtiyoq, vatanparvarlik va yuksak insoniy fazilatlarni tarbiyalashda muhim dasturilamal bo‘lishi ko‘zda tutilgan.
1050 yillik yubiley va 2030 yilgacha mo‘ljallangan «yo‘l xaritasi»
Loyiha Abu Ali ibn Sino merosini xalqaro va milliy miqyosda keng ommalashtirish bo‘yicha tizimli rejaning bir qismidir:
Davlat strategik rejasi: Filmni yaratish Abu Ali ibn Sino ilmiy merosini chuqur o‘rganish va targ‘ib etish bo‘yicha 2030 yilgacha belgilangan maxsus «yo‘l xaritasi»ga kiritilgan;
Buyuk tavalludga tayyorgarlik: Ushbu asar alloma tavalludining 1050 yillik katta to‘yiga munosib ijodiy tuhfa bo‘lishi kutilmoqda;
Davlat rahbarining qo‘llovi: Muloqot so‘ngida Prezident milliy ruhdagi tarixiy filmlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yanada kengaytirilishini ta’kidlab, ijodiy guruhga ulkan muvaffaqiyatlar tiladi.
«Husayn» tarixiy filmi pasporti
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Film nomi
«Husayn»
Janri
Tarixiy-badiiy, biografik
Bosh qahramon
Yosh Abu Ali ibn Sino (Husayn ibn Abdulloh)
Buyurtmachi
Bolalar kontentini rivojlantirish markazi
Suratga olish joyi
«O‘zbekfilm» kinostudiyasi
Ahamiyati
Ibn Sinoning 1050 yillik yubileyiga tayyorgarlik loyihasi
Izohlar 0
…