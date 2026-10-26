Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi

·46·Madaniyat
Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 oktyabr kuni «O‘zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif buyurib, Abu Ali ibn Sinoning bolalik yillariga bag‘ishlangan «Husayn» tarixiy-badiiy filmining suratga olish jarayoni bilan tanishdi.
  • Bolalar kontentini rivojlantirish markazi buyurtmasi asosida yaratilayotgan mazkur loyiha yosh avlodda ilmga intilish va milliy g‘urur tuyg‘ularini shakllantirishni maqsad qilgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 26 oktyabr kuni Toshkentdagi «O‘zbekfilm» kinostudiyasiga tashrif buyurib, buyuk mutafakkir va tabib Abu Ali ibn Sinoning bolalik yillariga bag‘ishlangan «Husayn» tarixiy-badiiy filmining suratga olish maydoni bilan yaqindan tanishdi.

Bolalar kontentini rivojlantirish markazi buyurtmasi asosida tasvirga olinayotgan ushbu yirik loyiha yosh avlod qalbida ilmga intilish, milliy g‘urur va ajdodlar merosiga ehtirom tuyg‘ularini shakllantirishni maqsad qilgan.

XI asr muhiti qayta tiklandi: Noyob dekoratsiyalar va tarixiy manzaralar

Film uchun «O‘zbekfilm» pavilonlarida alloma yashab ijod etgan davr muhitini to‘liq qayta tiklashga alohida e’tibor qaratilgan:

  • Qadimiy shahar qiyofasi: Suratga olish maydonida o‘rta asrlarga xos muhtasham shahar devorlari, qadimiy ko‘chalar hamda gavjum sharq bozorlarining noyob dekoratsiyalari barpo etilgan;

  • Davr liboslari va buyumlar: Davlat rahbari suratga olish jarayonida foydalanilayotgan tarixiy liboslar, maishiy anjomlar va qo‘lyozmalar bilan tanishdi;

  • Ishonchlilik va yuqori sifat: Prezident barpo etilgan muhitni yuqori baholab, bu izlanishlar ekranda tarixiy haqiqatni ishonarli gavdalantirishga xizmat qilishini alohida e’tirof etdi.

Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi

«Husayn» filmi: Syujet va bosh g‘oya

Mazkur tarixiy-badiiy kartina oddiy bolakaydan dunyo tan olgan alloma darajasigacha bo‘lgan mashaqqatli va ibratli yo‘lni tasvirlaydi:

  • Ilm va tabobatga muhabbat: Filmda yosh Husayn ibn Abdullohning bolalikdan tabobat sirlariga bo‘lgan cheksiz qiziqishi, noyob zehni va mutolaaga ishtiyoqi aks ettiriladi;

  • Ustozga sadoqat va insonparvarlik: Syujetda bo‘lajak hakimning ustozlariga bo‘lgan hurmati, odob-axloqi va insonlarga davo ulashishdek olijanob maqsadlari yosh tomoshabinlar uchun tushunarli va ta’sirli tilda ko‘rsatib beriladi;

  • Ma’naviy tarbiya vositasi: Film bolalarda ilm olishga ishtiyoq, vatanparvarlik va yuksak insoniy fazilatlarni tarbiyalashda muhim dasturilamal bo‘lishi ko‘zda tutilgan.

Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi

1050 yillik yubiley va 2030 yilgacha mo‘ljallangan «yo‘l xaritasi»

Loyiha Abu Ali ibn Sino merosini xalqaro va milliy miqyosda keng ommalashtirish bo‘yicha tizimli rejaning bir qismidir:

  • Davlat strategik rejasi: Filmni yaratish Abu Ali ibn Sino ilmiy merosini chuqur o‘rganish va targ‘ib etish bo‘yicha 2030 yilgacha belgilangan maxsus «yo‘l xaritasi»ga kiritilgan;

  • Buyuk tavalludga tayyorgarlik: Ushbu asar alloma tavalludining 1050 yillik katta to‘yiga munosib ijodiy tuhfa bo‘lishi kutilmoqda;

  • Davlat rahbarining qo‘llovi: Muloqot so‘ngida Prezident milliy ruhdagi tarixiy filmlarni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash yanada kengaytirilishini ta’kidlab, ijodiy guruhga ulkan muvaffaqiyatlar tiladi.

Shavkat Mirziyoyev “Husayn” tarixiy filmining suratga olish jarayonini ko‘zdan kechirdi

«Husayn» tarixiy filmi pasporti

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Film nomi

«Husayn»

Janri

Tarixiy-badiiy, biografik

Bosh qahramon

Yosh Abu Ali ibn Sino (Husayn ibn Abdulloh)

Buyurtmachi

Bolalar kontentini rivojlantirish markazi

Suratga olish joyi

«O‘zbekfilm» kinostudiyasi

Ahamiyati

Ibn Sinoning 1050 yillik yubileyiga tayyorgarlik loyihasi

Shavkat MirziyoyevO‘zbekfilmHusayn filmiAbu Ali ibn Sino
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqdaDavlat endi hamkor: «O‘zbekfilm»da tub islohotlar va Ibn Sino filmi suratga olinmoqda21 sentabr 17:01Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Shavkat Mirziyoyevdan ochiq iqror: “Qishloqda o‘sganman, u kunlarni hech qachon unutmayman”Bugun 20:57Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Kinorejissyor Zulfiqor Musoqovga Prezident sovg‘asi sifatida 3 xonali uy berildi (video)Bugun 20:41«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladi«O‘zbekfilm» hududida zamonaviy kino shaharchasi quriladiBugun 20:20Prezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiPrezident «O‘zbekfilm»da milliy kino merosi haqida gapirdiBugun 20:08Ibn Sinoning 1050 yilligi munosabati bilan xalqaro mukofot ta’sis etiladiIbn Sinoning 1050 yilligi munosabati bilan xalqaro mukofot ta’sis etiladi20 oktabr 21:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir