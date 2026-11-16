Aktrisa Shahlo Temirova oilasi va muhabbat tarixi haqida gapirdi (video)

1 daqiqa o'qish5
Aktrisa Shahlo Temirova oilasi va muhabbat tarixi haqida gapirdi (video)

Aktrisa Shahlo Temirova “Renessans” telekanaliga bergan intervyusida oilasi, turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishgani va oila qurish tarixi haqida so‘zlab berdi.

Aktrisaning aytishicha, bo‘lajak turmush o‘rtog‘i uning kursdoshi bo‘lgan. U bir yil davomida Shahloni yaxshi ko‘rishini aytib yurgan. Vaqt o‘tishi bilan aktrisada ham unga nisbatan iliq tuyg‘ular paydo bo‘lgan.

“Biz bir-birimizni tanladik. Kursdoshim bir yilcha menga: «Sizni yaxshi ko‘raman», deb yurdi. Bir yildan keyin menda ham ularga nisbatan qandaydir munosabat paydo bo‘la boshladi. Sakkiz yil bir-birimizni yaxshi ko‘rib yurdik. Shundan keyin sovchilar orqali turmush qurdik. Mana, baxtli hayot kechiryapman”, — deya hikoya qilgan aktrisa.

Shahlo Temirova suhbat davomida oilada qattiqqo‘l ekanini ham tan oldi. Uning aytishicha, qizlariga ba’zan o‘zi sezmagan holda talabchanlik qiladi.

Er-xotin va ularning farzandlari aks etgan ikki xil oilaviy surat.

Ma’lumot uchun, Shahlo Temirova 1989 yil 12 aprelda Samarqand viloyatining Oqtosh tumanida dunyoga kelgan. Oilada o‘rtancha farzand bo‘lib, bir akasi va bir singlisi bor. Shahlo Temirova 2007–2011 yillarda O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institutida tahsil olgan. Talabalik davridayoq sahnada o‘zini sinab ko‘rib, “Mariya” spektaklida Mariya, “Kuzning birinchi kuni” spektaklida esa Qiz obrazini ijro etgan.

Aktrisa “Yollangan sovchi”, “O‘jar kelin”, “Janob qorovul”, “Qo‘chqor akamning koptogi”, “Yoningdaman, ota”, “Baxt uyi”, “Yor tafti”, “Yuragim seniki” va “Shukrona” kabi filmlarda turli obrazlarni gavdalantirgan.

Aktrisa 2016 yilda kursdoshi Ilhom bilan oila qurgan. Hozirda ularning ikki nafar qizi bor.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari