Shahlo Alijonovaning turmush o‘rtog‘i unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)

·89·Madaniyat
Shahlo Alijonovaning turmush o‘rtog‘i unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi (video)

Aktrisa va bloger Shahlo Alijonova quvonchli yangilik bilan bo‘lishdi. U Instagram sahifasida e’lon qilgan videosi orqali orzularidan biri amalga oshganini ma’lum qildi.

Videoda uning turmush o‘rtog‘i Shoxruh Ro‘zibayev ayolining ko‘zlarini yumib, uni yangi xonadonga olib kirgani aks etgan. So‘ng Shoxruh Ro‘zibayev turmush o‘rtog‘ining ko‘zlarini ochib, yangi xonadon kalitini topshirgan. Kutilmagan sovg‘adan Shahlo Alijonova juda quvongan.

Aktrisa video ostida Toshkent markazidan yangi xonadon sotib olishganini bildirib, kuzatuvchilariga endi uy ta’miri jarayonidan ham lavhalar ulashishini aytgan.

“Alhamdulillah! Toshkent markazidan yangi xonadon sotib oldik! Endi remont jarayonidan kontentlarni kutinglar. Barchangizga nasib qilsin!” — deb yozdi Shahlo Alijonova.

Kuzatuvchilar izohlarda aktrisani yangi xonadon bilan tabriklab, unga oilaviy baxt va fayz-baraka tilamoqda.

Shahlo AlijonovaShoxruh Ro‘zibayevToshkent markazidan yangi xonadoninstagram video
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"Shahlo Alijonova: "To‘yimizga bir yil bo‘ldi"8 iyul 11:54Shahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiShahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdi22 sentabr 13:47Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!23 sentabr 15:37Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”31 iyul 08:47Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”23 iyun 19:20Shahlo Ahmedovaning yuziga gul otib yuborishdi! Shahlo Ahmedova sahnadagi holatga qanday javob berdi?Shahlo Ahmedovaning yuziga gul otib yuborishdi! Shahlo Ahmedova sahnadagi holatga qanday javob berdi?21 iyul 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar