Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!

·42·Madaniyat
Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!

Xonanda Shahlo Salayevaning o‘g‘li Murod 23-sentyabr kuni ikki yoshga to‘ldi. Xonanda farzandining tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonlab, bayramdan samimiy lavhalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bo‘lishdi.

Shahlo Salayeva o‘g‘lining yangi yoshi munosabati bilan unga samimiy tilaklarini yo‘lladi. Xonanda Murodni hayotining eng qadrli insonlaridan biri sifatida ta’riflab, farzandiga sog‘lik, baxt va go‘zal kelajak tiladi.

"Yangi yoshing muborak bo‘lsin, jonim bolam!"

Shuningdek, u o‘g‘lining dunyoga kelgani uchun Allohga hamdu sanolar aytib, Murodga yaxshi inson bo‘lib ulg‘ayishini tiladi.

Xonanda bayram jarayonidan videolarni ham muxlislari bilan bo‘lishdi. Kadrlarda yaqinlar davrasidagi tug‘ilgan kun tantanasi aks etgan.

Murodni yaqinlari ham tabriklab, unga turli sovg‘alar ulashgan. Shahlo Salayeva ushbu quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joylashtirdi. Xonanda o‘z murojaatida farzandi bilan o‘tkazayotgan har bir on uning uchun alohida qadrli ekanini ta’kidladi.

Murodning ikki yoshga to‘lishi munosabati bilan Shahlo Salayevaning muxlislari ham izohlarda kichik yoshdagi bolakayga ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.

Shahlo SalayevaMurodMurod 2 yoshTug‘ilgan kun
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiShahlo Salayeva Veysel Dulger bilan to‘yga borish narxini aytdiKecha 13:47Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”31 iyul 08:47Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)Shahlo Salayevaning xina oqshomi: xonandaning raqsi e’tibor markazida (video)19 iyul 17:38Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yi ijtimoiy tarmoqlarni zabt etdi (video)20 iyul 09:28Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)Qizil libos, xina va tilla: Shahlo Salayevaning to‘y oldi marosimi tarmoqlarda muhokama qilinmoqda ( video)19 iyul 05:34Shahlo Ahmedovaning yuziga gul otib yuborishdi! Shahlo Ahmedova sahnadagi holatga qanday javob berdi?Shahlo Ahmedovaning yuziga gul otib yuborishdi! Shahlo Ahmedova sahnadagi holatga qanday javob berdi?21 iyul 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh