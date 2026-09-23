Shahlo Salayevaning o‘g‘li 2 yoshga to‘ldi: xonandaning samimiy tilagi e’tibor markazida!
Xonanda Shahlo Salayevaning o‘g‘li Murod 23-sentyabr kuni ikki yoshga to‘ldi. Xonanda farzandining tug‘ilgan kunini yaqinlari davrasida nishonlab, bayramdan samimiy lavhalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bo‘lishdi.
Shahlo Salayeva o‘g‘lining yangi yoshi munosabati bilan unga samimiy tilaklarini yo‘lladi. Xonanda Murodni hayotining eng qadrli insonlaridan biri sifatida ta’riflab, farzandiga sog‘lik, baxt va go‘zal kelajak tiladi.
"Yangi yoshing muborak bo‘lsin, jonim bolam!"
Shuningdek, u o‘g‘lining dunyoga kelgani uchun Allohga hamdu sanolar aytib, Murodga yaxshi inson bo‘lib ulg‘ayishini tiladi.
Xonanda bayram jarayonidan videolarni ham muxlislari bilan bo‘lishdi. Kadrlarda yaqinlar davrasidagi tug‘ilgan kun tantanasi aks etgan.
Murodni yaqinlari ham tabriklab, unga turli sovg‘alar ulashgan. Shahlo Salayeva ushbu quvonchli lahzalarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasiga joylashtirdi. Xonanda o‘z murojaatida farzandi bilan o‘tkazayotgan har bir on uning uchun alohida qadrli ekanini ta’kidladi.
Murodning ikki yoshga to‘lishi munosabati bilan Shahlo Salayevaning muxlislari ham izohlarda kichik yoshdagi bolakayga ezgu tilaklarini yo‘llamoqda.
Izohlar 0
…