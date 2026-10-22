Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)

·54·Madaniyat
Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)

Teatr va telenovellalar orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo‘lgan aktrisa Oygul Abdurahmonova san’atdagi faoliyatini faqat aktyorlik bilan boshlamagan. U yoshlik yillarida fortepiano chalgan, hatto bog‘cha tarbiyalanuvchilariga ham musiqa saboqlarini bergan.

Aktrisa bu haqda «Omon-omon» dasturidagi suhbat davomida so‘zlab berdi. Suhbatda boshlovchi Oygul Abdurahmonovaning bir paytlar bog‘chada bolajonlarga pianino chalishni o‘rgatgani haqida eslatib, undan o‘sha davrlarni sog‘inishi yoki sog‘inmasligini so‘radi.

«Albatta, sog‘inmay ilojim yo‘q. Yoshlikdagi o‘sha fortepianoda ishlaganlarim, qo‘llarimni o‘ynatib-o‘ynatib, shirin xayollar og‘ushida chalganlarim esimga tushdi», — deya javob berdi aktrisa.

Shundan so‘ng boshlovchi undan bog‘chada pianino chalib, bolalarga saboq bergan paytida necha yoshda bo‘lganini so‘radi. Oygul Abdurahmonova bu faoliyatini 23 yoshida boshlaganini aytdi.

Boshlovchining bu davr aktrisaning kelinlik yillariga to‘g‘ri kelganmi, degan savoliga esa u qisqagina «Ha», deb javob berdi.

Aktrisaning ushbu xotiralari uning san’at yo‘lidagi ilk qadamlaridan biri musiqa bilan bog‘liq bo‘lganini ko‘rsatadi.

Oygul AbdurahmonovaOmon-omonO‘zbek aktrisalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)2 oktabr 19:49Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)23 sentabr 18:10Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi23 sentabr 13:50Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)16 sentabr 16:38Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)18 avgust 14:13Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)8 avgust 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir