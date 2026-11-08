«O‘zimni jinnilikka solib yashayapman» — Nigora Karimboyeva (video)

·0·Madaniyat
«O‘zimni jinnilikka solib yashayapman» — Nigora Karimboyeva (video)

Aktrisa Nigora Karimboyeva ijtimoiy tarmoqdagi videomurojaati orqali hayotga munosabati o‘zgargani, endi ko‘p narsalarga befarqroq qarashni boshlagani haqida so‘zlab berdi. Uning aytishicha, o‘zini go‘yoki «jinnilikka solib» yashash ancha qulay ekan.

«Jinnilikka solib yashayapman o‘zimni. Lekin juda ham qulay variant ekan. Umuman asabiylashmayman, hech narsani o‘ylamayman, o‘zim bilan o‘zim bandman. Xudoga shukr. Eng qizig‘i, kimdir kimnidir g‘iybat qilsa yoki o‘zimga nisbatan qandaydir yoqimsiz gap aytsa, “Voy, shunaqa bo‘pdimi? Shunaqa bo‘lib qolibdimi?” deb, “Mayli”, deb qo‘yadigan bo‘ldim.

To‘g‘risini aytsam, bu eng zo‘r variantlardan biri ekan. Nega oldin bunday qilmaganman? Bir umr hamma bilan kurashib, o‘zimcha adolatli ayol bo‘lishga harakat qilganman. Shunchaki, “Voy, shunaqa ekanmi?” deb yashash kerak ekan», — dedi aktrisa.

Shuningdek, Nigora Karimboyeva kuzatuvchilariga ham murojaat qilib, ulardan hayotda qanday yo‘l tutishlarini so‘radi.

«Siz-chi? Siz qanday yashaysiz? O‘zingizni jinnilikka solasizmi? Hech bo‘lmasa, ba’zida?» — deya savol berdi u.

Aktrisaning bu fikrlari kuzatuvchilari orasida ham qiziqish uyg‘otdi. Izohlarda ko‘pchilik har bir gapga e’tibor beravermaslik, ortiqcha asabiylashmasdan, o‘z hayoti bilan yashash haqiqatan ham to‘g‘ri yo‘l ekanini ta’kidlamoqda.

Siz Nigora Karimboyevaning fikrlariga qo‘shilasizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Nigora KarimboyevaO‘zbek aktrisalariIjtimoiy tarmoqlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)22 oktabr 22:11Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)Nigora tug‘ilgan kunini nishonlamoqda: turmush o‘rtog‘i uni hayratda qoldirdi (video)12 sentabr 18:00"Kapalagim” 3 kunda 1 milliondan oshdi — Oybek va Nigora muxlislar e’tiborida (video)"Kapalagim” 3 kunda 1 milliondan oshdi — Oybek va Nigora muxlislar e’tiborida (video)16 oktabr 16:33Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)Luiza Rasulova Saida Mirziyoyevaga murojaat qildi: "O‘z uyimda qo‘rquvda yashayapman" (video)13 sentabr 11:16Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?Oybek va Nigoraning to‘yida 5 nafar farzandi bo‘lishini tilagan ijodkor kim?4 iyun 22:51Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!Xonanda Nigora yangi yo‘nalishda: O‘zbekiston terma jamoasi uchun maxsus murojaat!19 iyun 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi