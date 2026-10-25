Farhod Sulaymon o‘zini qaysi mashhur yulduzlarga o‘xshatishlarini aytdi (video)

·61·Madaniyat
Farhod Sulaymon o‘zini qaysi mashhur yulduzlarga o‘xshatishlarini aytdi (video)

Xonanda Farhod Sulaymon «Omon-omon» ko‘rsatuvida o‘ziga o‘xshatiladigan mashhur aktyor va san’atkorlar haqida gapirdi. Boshlovchilardan biri undan kimlarga o‘xshatilishini so‘raganida, xonanda bir nechta mashhur yulduzlarning nomini sanab o‘tdi.

«Meni o‘xshatishardi Jastin Timberleykka, «Muhtasham yuz yil»da o‘ynagan aktyor Aras Bulutga va Xyu Jekmanga o‘xshatishadi. Ayrim elementlar bo‘lsa kerak-da o‘xshash», — dedi Farhod Sulaymon.

Xonandaning bu javobi muxlislar orasida ham muhokamaga sabab bo‘ldi. Izohlarda ayrim foydalanuvchilar uni amerikalik qo‘shiqchi Jastin Timberleykka o‘xshatgan bo‘lsa, boshqalar turkiyalik aktyor Aras Bulut Iynemli yoki avstraliyalik aktyor Xyu Jekmanga qiyoslashdi.

Eslatib o‘tamiz, Farhod Sulaymon va Shirin Zoitova uzoq yillar “Farhod va Shirin” duetida ijod qilgan. 2023 yilda Shirin duet faoliyati to‘xtagani, Farhod esa yakkaxon ijodni davom ettirishga qaror qilganini ma’lum qilgan. Xonandaning yakkaxon ijodida «Bale», «Ey dil», «Sultoni qalbam» va «Ayriliq» kabi qo‘shiqlar bor.

Sizningcha, Farhod Sulaymon qaysi mashhur yulduzga ko‘proq o‘xshaydi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring!

Farhod SulaymonOmon-omonFarhod va Shirin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)7 oktabr 12:29Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)22 oktabr 22:11Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)Sug‘diyona Ubaydullayeva cho‘pon yigitga turmushga chiqish haqida gapirdi (video)2 oktabr 19:49Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)Oqila G‘ulomova «Uyda yolg‘iz» filmi aktrisasi Ketrin O'Xaraga o‘xshaydimi? (foto)23 sentabr 18:10Sevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdiSevinch Ismoilova bolalikdagi laqabi, farzandlariga qo‘ymoqchi bo‘lgan ismlar va qarzlari haqida gapirdi23 sentabr 13:50Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)Muxlisa Boboqulova sovchilarni nega rad etmoqda? Aktrisa bo‘lajak turmush o‘rtog‘i qanday bo‘lishini aytdi (video)16 sentabr 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir