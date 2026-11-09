Huvaydo Jumayeva: «Bit tushsa, yarim soat ham yashay olmasdi» (video)

·46·Madaniyat
Huvaydo Jumayeva: «Bit tushsa, yarim soat ham yashay olmasdi» (video)

Komik aktrisa Huvaydo Jumayeva “Renessans” telekanaliga bergan intervyusida bolalik xotiralari bilan o‘rtoqlashdi. U yoshligida sochlari juda qalin bo‘lgani, onasi ularni tarashda ancha qiynalgani haqida kulib gapirib berdi.

Aktrisaning aytishicha, har yili yozgi ta’til boshlanishi bilan onasi uning sochini kal qilib olgan. Chunki sochlari shu qadar qalin bo‘lganki, ularni tarashning o‘zi katta mehnat talab qilgan.

«Har yoz kelganda onam bizni kal qilib tashlardi. Chunki sochim juda qalinligidan boshim nafas olmasdi. Hatto bitta bit tushsa, yarim soat yashay olmasdi u bit», — deya hazillashdi aktrisa.

Huvaydo Jumayeva maktab davrida qishloqlarda o‘quvchi qizlarning sochlari tekshirilgani, bitlagan bolalardan boshqalarga ham yuqishi mumkinligi sababli o‘qituvchilar ularni nazorat qilganini esladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘qituvchi uning boshini tekshirishga kelganida "unga bit kirmaydi" deb o‘tib ketgan.

«Onam rahmatli qo‘llari bilan sochimni tarab, nechta taroqni sindirgan. Bir chelak suv olib kelib, sochimni ho‘llab tarardi, baribir taroq yurmasdi. Shuning uchun yoz kelishini juda kutardim. 25 may kuni, kechki payt sochimni olib tashlardi. Men esa xursand bo‘lardim — soch tarashdan qutulardim-da», — deya kulib esladi Huvaydo Jumayeva.

Huvaydo JumayevaRenessans telekanaliO‘zbek aktrisalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zimni jinnilikka solib yashayapman» — Nigora Karimboyeva (video)«O‘zimni jinnilikka solib yashayapman» — Nigora Karimboyeva (video)Kecha 08:18Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)Oygul Abdurahmonova aktrisalikdan avval kim bo‘lib ishlagan? (video)22 oktabr 22:11Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdi21 sentabr 13:01Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?21 sentabr 11:17Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi20 sentabr 11:31Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"1 avgust 19:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
G‘aybulla Tursunov Jasmin bilan munosabati haqidagi gaplarga oydinlik kiritdi
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
«Panoh» filmi yulduzlari hozir qanday ko‘rinishda? (foto)
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Rixsitilla Abdullayev ikkinchi marta bobo bo‘ldi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Saida Rametova Aziz Rametovning to‘yiga qancha pul sarflanganini aytdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi
Aziz Rametov rafiqasi bilan tanishuvining kutilmagan tarixini so‘zlab berdi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi
MrBeastning Instagram profilida paydo bo‘lgan “Uzbek” rukni muxlislarga manzur bo‘ldi