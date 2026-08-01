«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt

·31·Madaniyat
«Kara Sevda» yulduzi Neslihan Atagyul haqida 3 qiziqarli fakt
Qisqacha

Turkiyaning mashhur aktrisasi Neslihan Atagyul 1992 yil 20 avgust kuni Istanbulda tug'ilgan bo'lib, ijodiy faoliyatini 14 yoshida boshlagan. Uning xalqaro miqyosda keng tanilishiga sabab bo'lgan «Kara Sevda» seriali 110 dan ortiq mamlakatda namoyish etilgan va Xalqaro Emmy mukofotini qo'lga kiritgan ilk turk seriali bo'lgan.

Turkiyaning mashhur aktrisalaridan biri Neslihan Atagyul nafaqat «Kara Sevda» serialidagi Nihan obrazi, balki boshqa ko‘plab loyihalardagi rollari bilan ham muxlislar mehrini qozongan. Uning ijodiy faoliyati va shaxsiy hayotiga oid ayrim faktlar esa ko‘pchilik uchun qiziq bo‘lishi mumkin.

1. Aktyorlik faoliyatini 14 yoshida boshlagan

Neslihan Atagyul 1992 yil 20 avgust kuni Istanbulda tug‘ilgan. Uning otasi cherkas, onasi esa belorus millatiga mansub. Aktrisa ilk bor 14 yoshida «Yaprak Dökümü» serialida rol ijro etib, kino va televideniye olamiga qadam qo‘ygan.

Keyinchalik u «İlk Aşk» filmidagi roli bilan ilk mukofotini qo‘lga kiritib, yoshligidanoq iste’dodli aktrisa sifatida e’tibor qozona boshlagan.

2. «Kara Sevda» uning yagona mashhur loyihasi emas

Neslihan Atagyul «Fatih Harbiye», «Kara Sevda», «Sefirin Kızı» va «Gecenin Ucunda» kabi seriallarda, shuningdek, «Araf» hamda «Senden Bana Kalan» filmlarida suratga tushgan.

Shunga qaramay, uni xalqaro miqyosda keng tanitgan obrazlardan biri «Kara Sevda»dagi Nihan Sezin roli bo‘ldi. Serial 110 dan ortiq mamlakatda namoyish etilib, Xalqaro Emmy mukofotini qo‘lga kiritgan ilk turk seriali sifatida tarixga kirgan.

Turk aktrisasi Neslihan Atagül va Kadir Doğuluning to‘y fotosuratlari jamlanmasi.

3. Serialdagi hamkasbi hayotda ham turmush o‘rtog‘iga aylangan

Neslihan Atagyul aktyor Qodir Do‘g‘ulu bilan «Fatih Harbiye» seriali suratga olish jarayonida tanishgan. Dastlab do‘stona munosabatda bo‘lgan juftlikning aloqalari keyinchalik muhabbatga aylangan.

Neslihan Atagül va Kadir Doğulu birga selfiga tushmoqda.

Ular 2015 yilda unashtirilgan va 2016 yil iyul oyida turmush qurgan. Oradan bir necha yil o‘tib, 2025 yilda juftlikning ilk farzandi — o‘g‘li dunyoga kelgan.

Neslihan Atagül qora libosda homilador holatda va chaqaloq bilan tushgan surati.

Bugungi kunda Neslihan Atagyul va Qodir Do‘g‘ulu turk shou-biznesidagi mashhur ijodkor juftliklardan biri hisoblanadi

Neslihan AtagülKara SevdaIstanbulKadir DoğuluTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Huvaydo Jumayeva: "Ayol o‘z-o‘zidan yomon yo‘lga kirmaydi"Bugun, 19:54Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaBugun, 17:58«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldi«Petal» klipidan so‘ng Ariana Grandening ozib ketgani muxlislarni xavotirga soldiBugun, 17:09O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiO‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladiBugun, 15:55Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiDurdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiBugun, 13:12“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida