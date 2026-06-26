Neslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadi
Turkiyaning taniqli aktrisasi Neslihan Atagul uzoq tanaffusdan so‘ng yana ekranlarga qaytishga tayyorlanmoqda. U Ay Yapım prodyuserlik kompaniyasi suratga olayotgan “Taqdir o‘yinlari” nomli yangi serialda bosh qahramon obrazini gavdalantiradi.
Serial syujeti hayotning og‘ir sinovlariga duch kelgan ayol haqida hikoya qiladi. Bosh qahramon turli sabablar tufayli tungi klubda ishlashga majbur bo‘ladi. Biroq u bir kun kelib o‘z taqdirini o‘zgartirish, o‘tmishini ortda qoldirib, yangi hayot boshlash uchun qat’iy qaror qabul qiladi. Loyiha drama va hissiy voqealarga boy bo‘lishi kutilmoqda.
Hozircha serial qaysi telekanal yoki platformada namoyish etilishi rasman e’lon qilinmagan. Loyihaga turk seriallari olamida tanilgan rejissyor Nadim Guch boshchilik qilishi kutilmoqda.
Ma’lumot uchun, Neslihan Atagul so‘nggi bor 2023 yilda “Oh, Belinda” filmi hamda “Tunning oxirida” serialida rol ijro etgan edi. Aktrisa 2025 yilda ilk bor ona bo‘lgach, ijodiy faoliyatida tanaffus qilgan va endi yangi loyiha orqali muxlislari bilan yana uchrashishga hozirlik ko‘rmoqda.
“Taqdir o‘yinlari” serialining premerasi 2026 yil kuzida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Turkiya matbuoti mazkur loyiha mavsumning eng kutilayotgan seriallaridan biri bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
…