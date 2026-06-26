Neslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadi

·0·Madaniyat
Neslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadi

Turkiyaning taniqli aktrisasi Neslihan Atagul uzoq tanaffusdan so‘ng yana ekranlarga qaytishga tayyorlanmoqda. U Ay Yapım prodyuserlik kompaniyasi suratga olayotgan “Taqdir o‘yinlari” nomli yangi serialda bosh qahramon obrazini gavdalantiradi.

Serial syujeti hayotning og‘ir sinovlariga duch kelgan ayol haqida hikoya qiladi. Bosh qahramon turli sabablar tufayli tungi klubda ishlashga majbur bo‘ladi. Biroq u bir kun kelib o‘z taqdirini o‘zgartirish, o‘tmishini ortda qoldirib, yangi hayot boshlash uchun qat’iy qaror qabul qiladi. Loyiha drama va hissiy voqealarga boy bo‘lishi kutilmoqda.

Hozircha serial qaysi telekanal yoki platformada namoyish etilishi rasman e’lon qilinmagan. Loyihaga turk seriallari olamida tanilgan rejissyor Nadim Guch boshchilik qilishi kutilmoqda.

Uzun sochli, jiddiy nigohli ayolning yaqindan ko‘rinishi.

Ma’lumot uchun, Neslihan Atagul so‘nggi bor 2023 yilda “Oh, Belinda” filmi hamda “Tunning oxirida” serialida rol ijro etgan edi. Aktrisa 2025 yilda ilk bor ona bo‘lgach, ijodiy faoliyatida tanaffus qilgan va endi yangi loyiha orqali muxlislari bilan yana uchrashishga hozirlik ko‘rmoqda.

“Taqdir o‘yinlari” serialining premerasi 2026 yil kuzida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Turkiya matbuoti mazkur loyiha mavsumning eng kutilayotgan seriallaridan biri bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Bugun, 16:57Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bugun, 11:35«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamadaBugun, 09:34Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Kecha, 22:01Rayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiRayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiKecha, 20:40Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Kecha, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...