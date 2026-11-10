Ilon Maskdan fantastik bashorat: «SI inson istagan qasrni qurib beradi, qashshoqlik tugaydi»
Dunyoning yetakchi texnologiya giganti Ilon Mask sun’iy intellekt va robototexnika rivoji insoniyat tarixidagi eng katta iqtisodiy va ijtimoiy burilishni boshlab berishini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, raqamli super intellekt va insonsimon (gumanoid) robotlarning uyg‘unlashuvi yaqin kelajakda odamlarning barcha moddiy ehtiyojlarini deyarli to‘liq va cheklovsiz qondirish imkonini beradi.
Istalgan qasr buyurtma qilinadi: Inson ehtiyojlari cheksiz qondiriladi
Milliarderning fikricha, super intellekt davrida insonning moddiy chegaralari yo‘qoladi: xohlagan kishi o‘zi uchun muhtasham qasr, shaxsiy transport yoki boshqa har qanday buyumni shunchaki buyurtma qilishi mumkin bo‘ladi — tizim uni to‘liq yaratib beradi.
Bundan tashqari, yer yuzidagi har bir fuqaro kafolatlangan yuqori daromadga ega bo‘ladi hamda hozirgi eng qimmat va elitar tibbiy muolajalardan bir necha barobar sifatliroq sog‘liqni saqlash xizmatidan bepul foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu jamiyatda muhtojlik va tengsizlik tushunchalarining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.
Soha va yo‘nalish
An’anaviy inson mehnati
Ilon Maskning super intellekt prognozi
Ish rejimi va samaradorlik
Haftasiga 40 soatlik mehnat
Robotlar 24/7 tartibda ishlaydi (samaradorlik 5 barobar yuqori)
AQSH ishlab chiqarish hajmi
Yuz millionlab ishchi kuchi
Barcha hajmni qoplash uchun atigi 20–30 million robot kifoya
Jahon iqtisodiyotiga qo‘shimcha
Yillik 2–3% o‘sish sur’ati
Robotlarsiz ham global Iqtisodiyotga 20–30% ($25 trln) qo‘shiladi
Ijtimoiy turmush saviyasi
Moliyaviy va tibbiy tabaqalanish
Har bir kishi yuqori daromad va eng ilg‘or tibbiy xizmatga ega bo‘ladi
«Raqamli super intellekt va gumanoid robotlar faqatgina yangi texnologiya emas — bu qashshoqlik va tanqislikni batamom yo‘q qiluvchi, jahon iqtisodiyotiga bir zumda 25 trillion dollarlik yangi qiymat qo‘shuvchi qudratli kuchdir».
— Ilon Mask
25 trillion dollarlik o‘sish: Bu o‘zgarishlar qachon ro‘y beradi?
Maskning hisob-kitoblariga ko‘ra, insonsimon robotlarni hisobga olmaganda ham, raqamli super intellektning o‘zi jahon iqtisodiyoti hajmini birdaniga 20–30 foizga oshiradi. Bu taxminan 25 trillion dollarlik qo‘shimcha qiymatni anglatadi.
Haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat davomida charchamasdan mehnat qiluvchi bitta insonsimon robot bir insonga nisbatan kamida besh barobar ko‘proq mahsulot chiqara oladi. AQSHning bugungi kundagi barcha sanoat va xizmat ko‘rsatish hajmini ta’minlash uchun 20 milliondan 30 milliongacha robot yetarli bo‘ladi. Milliarderning urg‘ulashicha, ushbu transformatsiya yillar emas, balki ko‘z ochib yumguncha bo‘lgan qisqa fursat ichida amalga oshadi.
Sizningcha, sun’iy intellekt va robotlar insoniyatni qashshoqlikdan qutqarib farovonlikka yetaklaydimi yoki ommaviy ishsizlik va qaramlikni yuzaga keltiradimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…