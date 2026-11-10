Ilon Maskdan fantastik bashorat: «SI inson istagan qasrni qurib beradi, qashshoqlik tugaydi»

2 daqiqa o'qish1
Ilon Maskdan fantastik bashorat: «SI inson istagan qasrni qurib beradi, qashshoqlik tugaydi»

Dunyoning yetakchi texnologiya giganti Ilon Mask sun’iy intellekt va robototexnika rivoji insoniyat tarixidagi eng katta iqtisodiy va ijtimoiy burilishni boshlab berishini ma’lum qildi. Uning ta’kidlashicha, raqamli super intellekt va insonsimon (gumanoid) robotlarning uyg‘unlashuvi yaqin kelajakda odamlarning barcha moddiy ehtiyojlarini deyarli to‘liq va cheklovsiz qondirish imkonini beradi.

Istalgan qasr buyurtma qilinadi: Inson ehtiyojlari cheksiz qondiriladi

Milliarderning fikricha, super intellekt davrida insonning moddiy chegaralari yo‘qoladi: xohlagan kishi o‘zi uchun muhtasham qasr, shaxsiy transport yoki boshqa har qanday buyumni shunchaki buyurtma qilishi mumkin bo‘ladi — tizim uni to‘liq yaratib beradi.

Bundan tashqari, yer yuzidagi har bir fuqaro kafolatlangan yuqori daromadga ega bo‘ladi hamda hozirgi eng qimmat va elitar tibbiy muolajalardan bir necha barobar sifatliroq sog‘liqni saqlash xizmatidan bepul foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu jamiyatda muhtojlik va tengsizlik tushunchalarining yo‘qolishiga olib kelishi mumkin.

Soha va yo‘nalish

An’anaviy inson mehnati

Ilon Maskning super intellekt prognozi

Ish rejimi va samaradorlik

Haftasiga 40 soatlik mehnat

Robotlar 24/7 tartibda ishlaydi (samaradorlik 5 barobar yuqori)

AQSH ishlab chiqarish hajmi

Yuz millionlab ishchi kuchi

Barcha hajmni qoplash uchun atigi 20–30 million robot kifoya

Jahon iqtisodiyotiga qo‘shimcha

Yillik 2–3% o‘sish sur’ati

Robotlarsiz ham global Iqtisodiyotga 20–30% ($25 trln) qo‘shiladi

Ijtimoiy turmush saviyasi

Moliyaviy va tibbiy tabaqalanish

Har bir kishi yuqori daromad va eng ilg‘or tibbiy xizmatga ega bo‘ladi

«Raqamli super intellekt va gumanoid robotlar faqatgina yangi texnologiya emas — bu qashshoqlik va tanqislikni batamom yo‘q qiluvchi, jahon iqtisodiyotiga bir zumda 25 trillion dollarlik yangi qiymat qo‘shuvchi qudratli kuchdir».

Ilon Mask

25 trillion dollarlik o‘sish: Bu o‘zgarishlar qachon ro‘y beradi?

Maskning hisob-kitoblariga ko‘ra, insonsimon robotlarni hisobga olmaganda ham, raqamli super intellektning o‘zi jahon iqtisodiyoti hajmini birdaniga 20–30 foizga oshiradi. Bu taxminan 25 trillion dollarlik qo‘shimcha qiymatni anglatadi.

Haftasiga 7 kun, sutkasiga 24 soat davomida charchamasdan mehnat qiluvchi bitta insonsimon robot bir insonga nisbatan kamida besh barobar ko‘proq mahsulot chiqara oladi. AQSHning bugungi kundagi barcha sanoat va xizmat ko‘rsatish hajmini ta’minlash uchun 20 milliondan 30 milliongacha robot yetarli bo‘ladi. Milliarderning urg‘ulashicha, ushbu transformatsiya yillar emas, balki ko‘z ochib yumguncha bo‘lgan qisqa fursat ichida amalga oshadi.

Sizningcha, sun’iy intellekt va robotlar insoniyatni qashshoqlikdan qutqarib farovonlikka yetaklaydimi yoki ommaviy ishsizlik va qaramlikni yuzaga keltiradimi? Munosabatingizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Texno yangiliklari