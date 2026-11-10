Kannavaro va Karpin dueli: O‘zbekiston va Rossiya o‘yini oldidan barcha tafsilotlar
Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadioni Osiyo va Yevropaning ikki ambitsiyali terma jamoasi to‘qnashuviga sahna bo‘lmoqda. Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Valeriy Karpin qo‘l ostidagi Rossiya termasini qabul qiladi. To‘rt yil avval poytaxtda kechgan ilk bahsda hisob ochilmagan (0:0) bo‘lsa, bu galgi bahs yangilangan tarkiblar, jiddiy taktik o‘zgarishlar va kuchli statistik intrigalar fonida o‘tmoqda.
Tarkiblardagi muhim o‘zgarishlar: Kim bor-u, kim yo‘q?
Rossiya terma jamoasi Toshkentga bir qator yo‘qotishlar bilan kelmoqda. «Monako» yarim himoyachisi Aleksandr Golovin Fransiya chempionatidagi uchrashuvda oyoq mushagidan jarohat olib, yig‘indan chetda qoldi. Shuningdek, RPLning eng yaxshi to‘purarlari bo‘lib turgan Maksim Glushenkov (munosabatdagi kelishmovchilik) hamda Aleksandr Sobolev (sog‘lig‘i sababli) Karpinning kengaytirilgan ro‘yxatiga kiritilmadi. Shunga qaramay, PSJ posboni Matvey Safonov, «Galatasaroy» vakili Aleksey Batrakov va MLS yulduzi Aleksey Miranchuk terma jamoa bilan birga Toshkentga yetib kelgan.
O‘zbekiston terma jamoasida esa himoyaning muhim vakili, «Manchester Siti» a’zosi Abduqodir Husanov jarohat sababli uchrashuvni o‘tkazib yuboradi. Biroq muxlislar uchun xushxabar bor: oilaviy sabablarga ko‘ra kechikishi kutilgan sardor Eldor Shomurodov o‘z vaqtida safga qo‘shildi. «Istanbul Bashakshehir» vakili Abbosbek Fayzullayev esa o‘zi juda yaxshi bilgan rossiyalik futbolchilarga qarshi hujumda asosiy rolni bajarishi kutilmoqda.
Jamoa holati va ko‘rsatkichlari
O‘zbekiston milliy jamoasi
Rossiya milliy jamoasi
Bosh murabbiy
Fabio Kannavaro (Italiya)
Valeriy Karpin (Rossiya)
Asosiy yo‘qotishlar
Abduqodir Husanov («Manchester Siti», jarohat)
Aleksandr Golovin («Monako»), Sobolev, Glushenkov
Yetakchi yulduzlar
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Matvey Safonov (PSJ), Aleksey Miranchuk, Batrakov
Uy/safar seriyasi
O‘z maydonida ketma-ket 17 o‘yindan beri yutqazmagan
2026 yilda yagona safar bahsida yutqazgan (Misrga 0:1)
Osiyo jamoalariga qarshi
Oxirgi uy o‘yinlarida Eron (3:1) va Suriyani (4:1) yengdi
Chetlatilishdan beri Osiyoga yutqazmagan (8 g‘alaba, 5 durang)
2026 yildagi holat
JCH final bosqichi debyutanti
8 ta o‘yinda 5 g‘alaba, 2 durang, 1 mag‘lubiyat
«Rossiya terma jamoasi Osiyo vakillariga roppa-rosa 10 yildan beri (2016 yil noyabridagi Qatar bilan bahsdan buyon) mag‘lub bo‘lmay kelmoqda. Toshkentda esa o‘z uyida 17 ta o‘yindan beri yengilmagan Kannavaro jamoasi turibdi».
Muhim raqamlar va ekspertlar kutmayotgan «gollarga boy shou»
O‘yin oldidan bir nechta hal qiluvchi statistik faktlar mavjud:
O‘zbekiston o‘z maydonidagi so‘nggi mag‘lubiyatini 2023 yilning 20 iyunida Eronga qarshi (0:1) o‘yinda qabul qilib olgan, shundan beri «Paxtakor»da raqiblarga ochko berilmayapti.
Rossiyaning 2026 yildagi eng samarali to‘purari Lechi Sadulayev hisoblanadi (4 ta gol). Karpin jamoasi oxirgi uchrashuvida Qozonda Nigeriyaning tajribasiz tarkibiga qarshi 3:3 hisobida durang qayd etdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi oxirgi marta Yevropa qit’asi vakilini 2022 yil 16 noyabrda mag‘lub etgan (Qozog‘iston ustidan 2:0).
Mutaxassislar fikricha, Osiyo kubogi 2027 yilning dekabriga ko‘chirilgani terma jamoalarning strategik rejalarini biroz o‘zgartirgan bo‘lsa-da, bu bahs har ikki tomon uchun prinsipiallik kasb etadi. Ekspertlar raqiblarning ehtiyotkor harakati va tarkiblardagi yo‘qotishlar sababli Toshkentdagi bellashuvda haddan tashqari ko‘p gol bo‘lmasligini, biroq 2022 yilgidek zerikarli 0:0 hisobi ham takrorlanmasligini taxmin qilishmoqda.
Sizningcha, «oq bo‘rilar» o‘z maydonidagi 17 o‘yinlik g‘alabali va mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib, Rossiyaning 10 yillik an’anasiga chek qo‘ya oladimi? Bahs hisobi bo‘yicha taxminingizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…