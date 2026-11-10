Kannavaro va Karpin dueli: O‘zbekiston va Rossiya o‘yini oldidan barcha tafsilotlar

2 daqiqa o'qish3
Kannavaro va Karpin dueli: O‘zbekiston va Rossiya o‘yini oldidan barcha tafsilotlar

Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadioni Osiyo va Yevropaning ikki ambitsiyali terma jamoasi to‘qnashuviga sahna bo‘lmoqda. Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy terma jamoasi Valeriy Karpin qo‘l ostidagi Rossiya termasini qabul qiladi. To‘rt yil avval poytaxtda kechgan ilk bahsda hisob ochilmagan (0:0) bo‘lsa, bu galgi bahs yangilangan tarkiblar, jiddiy taktik o‘zgarishlar va kuchli statistik intrigalar fonida o‘tmoqda.

Tarkiblardagi muhim o‘zgarishlar: Kim bor-u, kim yo‘q?

Rossiya terma jamoasi Toshkentga bir qator yo‘qotishlar bilan kelmoqda. «Monako» yarim himoyachisi Aleksandr Golovin Fransiya chempionatidagi uchrashuvda oyoq mushagidan jarohat olib, yig‘indan chetda qoldi. Shuningdek, RPLning eng yaxshi to‘purarlari bo‘lib turgan Maksim Glushenkov (munosabatdagi kelishmovchilik) hamda Aleksandr Sobolev (sog‘lig‘i sababli) Karpinning kengaytirilgan ro‘yxatiga kiritilmadi. Shunga qaramay, PSJ posboni Matvey Safonov, «Galatasaroy» vakili Aleksey Batrakov va MLS yulduzi Aleksey Miranchuk terma jamoa bilan birga Toshkentga yetib kelgan.

O‘zbekiston terma jamoasida esa himoyaning muhim vakili, «Manchester Siti» a’zosi Abduqodir Husanov jarohat sababli uchrashuvni o‘tkazib yuboradi. Biroq muxlislar uchun xushxabar bor: oilaviy sabablarga ko‘ra kechikishi kutilgan sardor Eldor Shomurodov o‘z vaqtida safga qo‘shildi. «Istanbul Bashakshehir» vakili Abbosbek Fayzullayev esa o‘zi juda yaxshi bilgan rossiyalik futbolchilarga qarshi hujumda asosiy rolni bajarishi kutilmoqda.

Jamoa holati va ko‘rsatkichlari

O‘zbekiston milliy jamoasi

Rossiya milliy jamoasi

Bosh murabbiy

Fabio Kannavaro (Italiya)

Valeriy Karpin (Rossiya)

Asosiy yo‘qotishlar

Abduqodir Husanov («Manchester Siti», jarohat)

Aleksandr Golovin («Monako»), Sobolev, Glushenkov

Yetakchi yulduzlar

Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev

Matvey Safonov (PSJ), Aleksey Miranchuk, Batrakov

Uy/safar seriyasi

O‘z maydonida ketma-ket 17 o‘yindan beri yutqazmagan

2026 yilda yagona safar bahsida yutqazgan (Misrga 0:1)

Osiyo jamoalariga qarshi

Oxirgi uy o‘yinlarida Eron (3:1) va Suriyani (4:1) yengdi

Chetlatilishdan beri Osiyoga yutqazmagan (8 g‘alaba, 5 durang)

2026 yildagi holat

JCH final bosqichi debyutanti

8 ta o‘yinda 5 g‘alaba, 2 durang, 1 mag‘lubiyat

«Rossiya terma jamoasi Osiyo vakillariga roppa-rosa 10 yildan beri (2016 yil noyabridagi Qatar bilan bahsdan buyon) mag‘lub bo‘lmay kelmoqda. Toshkentda esa o‘z uyida 17 ta o‘yindan beri yengilmagan Kannavaro jamoasi turibdi».

Muhim raqamlar va ekspertlar kutmayotgan «gollarga boy shou»

O‘yin oldidan bir nechta hal qiluvchi statistik faktlar mavjud:

  • O‘zbekiston o‘z maydonidagi so‘nggi mag‘lubiyatini 2023 yilning 20 iyunida Eronga qarshi (0:1) o‘yinda qabul qilib olgan, shundan beri «Paxtakor»da raqiblarga ochko berilmayapti.

  • Rossiyaning 2026 yildagi eng samarali to‘purari Lechi Sadulayev hisoblanadi (4 ta gol). Karpin jamoasi oxirgi uchrashuvida Qozonda Nigeriyaning tajribasiz tarkibiga qarshi 3:3 hisobida durang qayd etdi.

  • O‘zbekiston milliy jamoasi oxirgi marta Yevropa qit’asi vakilini 2022 yil 16 noyabrda mag‘lub etgan (Qozog‘iston ustidan 2:0).

Mutaxassislar fikricha, Osiyo kubogi 2027 yilning dekabriga ko‘chirilgani terma jamoalarning strategik rejalarini biroz o‘zgartirgan bo‘lsa-da, bu bahs har ikki tomon uchun prinsipiallik kasb etadi. Ekspertlar raqiblarning ehtiyotkor harakati va tarkiblardagi yo‘qotishlar sababli Toshkentdagi bellashuvda haddan tashqari ko‘p gol bo‘lmasligini, biroq 2022 yilgidek zerikarli 0:0 hisobi ham takrorlanmasligini taxmin qilishmoqda.

Sizningcha, «oq bo‘rilar» o‘z maydonidagi 17 o‘yinlik g‘alabali va mag‘lubiyatsiz seriyani davom ettirib, Rossiyaning 10 yillik an’anasiga chek qo‘ya oladimi? Bahs hisobi bo‘yicha taxminingizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari