Farg‘onada «Damas» kanalga tushib ketdi

·42·O‘zbekiston
Farg‘onada «Damas» kanalga tushib ketdi

Farg‘ona viloyati Qo‘shtepa tumanida avtomobil yo‘l harakati vaqtida boshqaruvni yo‘qotib, «Katta Farg‘ona» kanaliga tushib ketgan. Voqea «Langar» MFYning Mirobod ko‘chasidan oqib o‘tuvchi kanal qismida qayd etilgan.

Avtomobil «Damas» rusumida bo‘lgan. Hodisa haqida Farg‘ona viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar berilgach, qutqaruvchilar voqea joyiga tezkor ravishda yetib borgan.

Qutqaruv ishlari davomida maxsus texnika va zarur asbob-uskunalardan foydalanilgan. Natijada kanalga tushib ketgan «Damas» suvdan chiqarib olingan.

Qizil kran oq rangli Damas avtomobilini yuk mashinasi ustiga ortmoqda.

FVV ma’lumotiga ko‘ra, hodisa natijasida fuqarolar tan jarohati olmagan.

Farg‘onaQo‘shtepa«Damas»«Katta Farg‘ona» kanaliFVV
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...Ajrashmang ! Oilaga darz ketgach, mulk ham ikkiga bo‘linishi mumkin ...8 iyul 18:10Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkinErtaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin1 oktabr 15:25Farg‘onada go‘sht narxi sezilarli ravishda oshdi: eng qimmat narx qayerda?Farg‘onada go‘sht narxi sezilarli ravishda oshdi: eng qimmat narx qayerda?29 sentabr 11:15Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildi16 iyun 18:17Fargʻonada hokimlar almashdi: bir qator lavozimlar yangilandiFargʻonada hokimlar almashdi: bir qator lavozimlar yangilandi29 aprel 16:22Ertaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladiErtaga ayrim hududlarda havo harorati 48 darajagacha ko‘tariladi19 iyul 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi