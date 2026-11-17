Karlo Anchelotti o‘zini iste’foga chaqirgan Romarioga qanday javob qaytardi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasining Yaponiyadan 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchrashi ortidan afsonaviy futbolchi Romario bosh murabbiy Karlo Anchelottining iste’fosini talab qildi.
- Romario o‘z chiqishida murabbiyni keskin tanqid qilib, uni jamoani tark etishga chaqirdi.
- Karlo Anchelotti esa bu bayonotga javoban demokratik jamiyatda har kim o‘z fikrini aytish huquqiga egaligini ta’kidlab, Romarioni juda ko‘p gapirishda aybladi.
Braziliya terma jamoasi atrofidagi muhit keskinlashmoqda. Mamlakat futbol afsonasi Romario terma jamoa bosh murabbiyi Karlo Anchelottining iste’fosini qat’iy ravishda talab qilganidan so‘ng, italiyalik mutaxassis ushbu keskin bayonotlarga rasman munosabat bildirdi. Murabbiyning javobi esa futbol jamoatchiligida katta rezonans keltirib chiqardi.
Romario nima degan edi?
Bu mojaroga Braziliya terma jamoasining Yaponiyaga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchragani asosiy sabab bo‘ldi. Natijadan qattiq g‘azablangan sobiq hujumchi Romario o‘z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida quyidagicha qat’iy post qoldirgan edi:
«Anchelottiga aytib qo‘ying, u do‘zaxga borsin! Milliy jamoa bilan bunday muomala qilish mumkin emas. Biz yetarlicha aziyat chekdik, yana bir jahon chempionatini yutqazish xavfiga tushib qolishga haqqimiz yo‘q».
Anchelottidan kutilmagan va sovuqqon javob
Tajribali murabbiy Karlo Anchelotti esa Romarioning bu keskin hujumiga sovuqqonlik bilan javob berib, uning fikr bildirish huquqini hurmat qilishini, ammo bayonotlarga o‘ziga xos tarzda baho berishini yashirib o‘tirmadi. The Touchline akkaunti tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, Anchelotti shunday degan:
«Demokratik mamlakatda so‘z erkinligi bor, har kim o‘z fikrini ayta oladi. U yolg‘on gapirishi, rostni aytishi yoki mutlaqo axmoqona gaplar yozish huquqiga ega. Rostini aytsam, Romario juda ko‘p gapiradi. Juda ham ko‘p. Bu — uning huquqi».
Mojaro ishtirokchilari
Vaziyat va munosabat
Romario (Braziliya afsonasi)
Yaponiyadan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng Anchelottining darhol iste’foga chiqishini talab qildi
Karlo Anchelotti (Bosh murabbiy)
So‘z erkinligi borligini va har kim o‘z fikrini aytishga haqli ekanini ta’kidladi
Asosiy sabab
O‘rtoqlik o‘yinida Yaponiyadan qabul qilingan kutilmagan mag‘lubiyat (2:3)
Braziliya terma jamoasi oldida yaqinlashib kelayotgan muhim musobaqalar turibdi. Murabbiylar shtabi va jamoatchilik o‘rtasidagi bunday keskin munozaralar esa «besh karra chempionlar» lageridagi bosim yanada ortganidan darak beradi.
Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasini oldinda kutib turgan muhim musobaqalarda muvaffaqiyatga olib bora oladimi yoki Romario haq bo‘lib chiqyaptimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…