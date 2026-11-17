Do‘konda mast bo‘lib uxlab qolgan yenot xayriya yulduziga aylandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Virjiniya shtatida spirtli ichimliklar do‘koniga kirib, 14 ta shishani sindirgan va mast holda uxlab qolgan yenot internet yulduziga aylanib, hayvonlar boshpanasi uchun 290 ming dollardan ortiq mablag‘ to‘planishiga sabab bo‘ldi.
- 2025 yil 29 noyabr kuni Eshlend shahrida sodir bo‘lgan ushbu voqeadan so‘ng, hayvonning surati tushirilgan kiyim-kechak va suvenirlar savdosi yo‘lga qo‘yildi.
AQSHning Virjiniya shtatidagi spirtli ichimliklar do‘koniga kirib, 14 ta shishani sindirgan va hojatxona yonida uxlab qolgan yenot internet yulduziga aylandi. Uning surati tushirilgan kiyim-kechak va suvenirlar savdosi orqali bir yilga yaqin vaqt ichida hayvonlar boshpanasi uchun 290 ming dollardan ortiq mablag‘ to‘plandi.
Voqea 2025 yil 29 noyabr kuni Eshlend shahrida sodir bo‘lgan. Do‘kon xodimi ertalab kelganida, singan shishalar va to‘kilgan ichimliklar orasida, hojatxona yonida behush holatda yotgan yenotni ko‘rgan. Hayvon do‘konga shiftdagi plitalardan biri orqali tushib, spirtli ichimliklar saqlanadigan javonlarni ag‘darib yuborgan. U rom, viski, aroq va boshqa ichimliklarni tatib ko‘rgan bo‘lishi mumkin.
Yenotni hayvonlarni himoya qilish xizmati xodimlari olib ketgan. Bir necha soat dam olgach, u o‘ziga kelgan va jarohat olmagani aniqlangan. Shundan so‘ng hayvon do‘kondan taxminan 1,5 kilometr uzoqlikdagi tabiiy muhitga qo‘yib yuborilgan.
Uning hojatxona yonida uxlab yotgan surati ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, yenotni mashhur qilib yubordi. Shundan keyin Virjiniya shtatidagi Xanover okrugi hayvonlarni himoya qilish va boshpana xizmati kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi kompaniya bilan hamkorlikda «Trashed Panda» yozuvi tushirilgan futbolka, xudi, bosh kiyim, krujka va stikerlarni sotuvga chiqardi.
Mahsulotlarga bo‘lgan talab yuqori bo‘lgani sababli keyinchalik yozgi va Hellouin bayramiga bag‘ishlangan maxsus dizaynlar ham tayyorlandi. The Washington Post nashrining 2026 yil 12 noyabrdagi xabariga ko‘ra, bir yilga yaqin vaqt ichida ushbu savdodan 290 ming dollardan ortiq mablag‘ tushgan. Bu boshpananing odatdagi yillik xayriya mablag‘laridan ancha ko‘p — muassasa bir yilda 20 ming dollardan kam xayriya olar edi.
To‘plangan mablag‘ning bir qismi hayvonlarni himoya qilish xizmati xodimlari uchun bodi-kameralar xarid qilishga yo‘naltiriladi. Bu qurilmalar hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat holatlarini tekshirish va dalillarni qayd etishda yordam beradi. Qolgan mablag‘ning taxminan 140 ming dollari esa jarohatlangan hayvonlarni davolash uchun favqulodda yordam jamg‘armasini tashkil etishga sarflanishi mumkin.
Shunday qilib, bir kechalik «sarguzashti» bilan mashhur bo‘lgan yenot kutilmaganda yuzlab hayvonlarga yordam berishga hissa qo‘shdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…