Toshkentda mahalla raisi 900 dollar olayotgan vaqtida qo‘lga olindi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrining Yashnobod tumanida mahalla raisi tadbirkorga bino ajratib berish evaziga 900 AQSH dollari olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
- 1988 yilda tug‘ilgan ushbu shaxsga nisbatan Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va Departament xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Toshkent shahrida mansab vakolatini suiiste’mol qilib, noqonuniy ravishda pul mablag‘larini qo‘lga kiritmoqchi bo‘lgan shaxs fosh etildi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining xabar berishicha, Yashnobod tumanida mahalla raisi tadbirkorga bino ajratib berish evaziga pul olayotgan paytda qo‘lga olingan.
Tezkor tadbir va uning tafsilotlari
Aniqlanishicha, 1988 yilda tug‘ilgan mahalla raisi tadbirkorlik bilan shug‘ullanuvchi fuqaroning ishonchiga kirib, unga Yashnobod tumaniga qarashli binodan faoliyat yuritish uchun joy ajratib berish va tegishli shartnomalarni rasmiylashtirib qo‘yishni va’da qilgan. Buning evaziga esa u 900 AQSH dollarini talab qilgan.
Mazkur huquqbuzarlikka qarshi kurashish maqsadida Ichki ishlar vazirligi Tezkor-qidiruv departamentining Korrupsiya va jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati hamda Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Uchtepa tumani bo‘limi xodimlari hamkorligida maxsus tezkor tadbir o‘tkazilgan. Natijada mahalla raisi talab qilingan pul mablag‘larini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olindi.
Hodisa tafsilotlari
Ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Huquqbuzarning shaxsi
1988 yilda tug‘ilgan mahalla raisi
Sodir etilgan joy
Yashnobod tumani, Toshkent shahri
Talab qilingan summa
900 AQSH dollari
Qatnashgan idoralar
IIV, DXX va Departament xodimlari
Jinoiy ish va tergov harakatlari
Mazkur holat yuzasidan vakolatli organlar tomonidan qat’iy choralar ko‘rilib, O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi «g» bandi (firibgarlik) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda.
Sizningcha, mahalla raislari va mas’ul shaxslar tomonidan sodir etilayotgan bunday korrupsiya holatlarining oldini olish uchun yana qanday qat’iy choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…