Armaniston televideniyesida jonli efir vaqtida mushtlashuv sodir bo‘ldi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Armaniston jamoat televideniyesida efirga uzatilgan siyosiy tok-shou vaqtida muxolif jurnalist Boris Murazi hamda bosh vazir Nikol Pashinyan tarafdori Arutyun Mkrtchyan o‘rtasida mushtlashuv yuz berdi.
- Og‘zaki tortishuvdan boshlangan mojaro qisqa vaqt ichida jismoniy to‘qnashuvga aylanib ketdi.
- Telekanal ma’muriyati mazkur voqea tasvirlarini tomonlar o‘z munosabatini bildirganidan bir kun o‘tib keng ommaga e’lon qildi.
Armaniston jamoat televideniyesida efirga uzatiladigan siyosiy tok-shoularning birida keskin mojaro kelib chiqdi. «RIA Novosti» xabariga ko‘ra, ko‘rsatuv vaqtida muxolif jurnalist Boris Murazi va bosh vazir Nikol Pashinyanning ochiq tarafdori hisoblangan Arutyun Mkrtchyan o‘rtasida o‘zaro mushtlashuv yuz bergan.
Jonli efirdagi og‘zaki tortishuv va mushtlashuv tafsilotlari
Ishtirokchilar o‘rtasidagi keskin og‘zaki tortishuv qisqa vaqt ichida jismoniy to‘qnashuvga va mushtlashuvga aylanib ketgan. Janjal studiyada qisqa davom etgan bo‘lsa-da, katta rezonans keltirib chiqardi. Telekanal ma’muriyati mazkur voqea tasvirlarini hodisadan bir kun o‘tib, tomonlar yuz bergan holat yuzasidan o‘z munosabatlari va fikrlarini bildirganidan keyingina keng ommaga e’lon qildi.
Mojaro ishtirokchilari
Munosabat va mavqei
Boris Murazi
Muxolif kayfiyatdagi jurnalist
Arutyun Mkrtchyan
Bosh vazir Nikol Pashinyanning tarafdori va siyosatshunos
Voqea joyi
Armaniston jamoat televideniyesining siyosiy tok-shou studiyasi
Holat tafsiloti
Og‘zaki bahsning mushtlashuvga aylanishi va telekanal tomonidan kadrlarning e’lon qilinishi
Mkrtchyanning shov-shuvli bayonotlari va katolikos qarindoshlari ishi
O‘zini siyosatshunos deb tanishtiruvchi Arutyun Mkrtchyan o‘zgalarning keskin tanqidiga sabab bo‘ladigan bayonotlari, jumladan, ruhoniylarga nisbatan aytgan haqoratli fikrlari bilan oldindan ham yaxshi tanilgan edi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq mazkur shaxsning ko‘rsatmalari va murojaatlari asosida butunarman katolikosi Garegin II ning akasi hamda jiyani hibsga olingan edi. Mkrtchyan ularni Vagharshapat shahridagi mahalliy saylovlar arafasida saylovoldi tashviqotiga to‘sqinlik qilishda ayblagan. Natijada katolikosning akasi Gevorg Nersisyan sud qarori bilan uch yilga shartli qamoq jazosiga hukm qilingan.
Sizningcha, siyosiy tok-shoular va jonli efirlarda bunday keskin mushtlashuvlarning kelib chiqishiga asosiy sabab nimada? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…