Maurisio Pochettino davridagi ilk yo‘qotish: Lisandro Martines La Ligaga ko‘chib o‘tmoqchi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Yunayted» himoyachisi Lisandro Martines qishki transfer oynasida Ispaniya chempionatiga o‘tishni rejalashtirmoqda.
- Argentinalik futbolchiga «Barselona» va «Atletiko» klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda.
- «Manchester Yunayted» rahbariyati bosh murabbiy Maurisio Pochettinoning transfer budjetini kengaytirish maqsadida 28 yoshli himoyachini sotishga qarshi emas.
- Klublar o‘rtasidagi muzokaralar futbolchining «Old Trafford»dagi kelajagi mavhumligi fonida davom etmoqda.
«Manchester Yunayted» safida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘lishi kutilmoqda. TEAMtalk nashri tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, argentinalik tajribali himoyachi Lisandro Martines yanvar oyida «Manchester Yunayted» futbolchilari orasida klubni tark etish uchun asosiy nomzod hisoblanadi. Himoyachining vatandoshi Maurisio Pochettino «Yunayted» bosh murabbiyi etib tayinlanganiga qaramay, Lisandro «Old Trafford»da o‘z kelajagini ko‘rmayapti.
La Liga klublarining jiddiy qiziqishi
Argentina terma jamoasining 28 yoshli futbolchisi mavsum oxirida yakunlanadigan shartnomasiga qaramay, qishki transfer oynasidayoq La Ligaga ko‘chib o‘tish niyatida. Hozirda uning xizmatlariga Ispaniyaning ikki grand klubi — «Barselona» va «Atletiko» faol ravishda qiziqish bildirmoqda.
«Barselona» varianti: Kataloniyaliklar «Liverpul»da ijara asosida o‘ynayotgan Ronald Arauxoning qaytishiga endi umid qilmayapti va Jyul Kunde bilan sotuv orqali xayrlashishga tayyor. «Blaugranas» uchun Martines «Inter» himoyachisi Alessandro Bastoniga qaraganda ancha real va qulay variant bo‘lib ko‘rinmoqda.
«Atletiko» varianti: Madrid klubi esa Martines uchun boshqa bir vatandoshi — bosh murabbiy Diyego Simeone bilan ishlash imkoniyati, shuningdek, yaqin do‘sti Kristian Romero bilan yonma-yon o‘ynash ehtimoli bilan juda jozibali hisoblanadi.
Da’vogar klublar
Transfer istiqbollari va sabablar
«Barselona»
Kundening sotilishi ehtimoli va himoya chizig‘ini kuchaytirish zarurati
«Atletiko Madrid»
Diyego Simeone va Kristian Romero faktorlari
Manchester Yunayted
Pochettinoning transfer budjetni kengaytirish uchun sotishga roziligi
«Manchester Yunayted»ning pozitsiyasi va Pochettino rejalari
Ma’lum qilinishicha, «Yunayted» rahbariyati Lisandro Martinesning ketishiga hech qanday to‘sqinlik qilmoqchi emas. Klub Lisandroni sotish orqali kelib tushadigan moliyaviy mablag‘dan bosh murabbiy Maurisio Pochettinoga qishki transfer oynasida tarkibni kuchaytirish uchun yordam berish maqsadida foydalanishga to‘liq tayyor.
Sizningcha, Lisandro Martines faoliyatini qasi ispan klubida — «Barselona»da yoki «Atletiko»da davom ettirgani ma’qul? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…