«Oltin o‘rindiq» mukofoti: Kristian Kivu Italiyada yilning eng yaxshi murabbiyi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Milanliklarning bosh murabbiyi Kristian Kivu 2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra Italiyaning nufuzli «Oltin o‘rindiq» mukofotiga sazovor bo‘ldi.
- Ruminiyalik mutaxassis Raymon Gutals va Joze Mourinodan keyin ushbu sovrinni qo‘lga kiritgan tarixdagi uchinchi xorijlik murabbiyga aylandi.
- Kivu boshchiligidagi «Inter» klubining Italiya chempionligi va mamlakat kubogini qo‘lga kiritishi uning 43 ta ovozdan 16 tasini to‘plab, yaqqol peshqadam bo‘lishini ta’minladi.
Italiya futbol olamida 2025/26 yilgi mavsum yakunlariga ko‘ra eng yaxshilarni aniqlash marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda milanliklarning bosh murabbiyi Kristian Kivu 35-marta topshirilayotgan nufuzli «Oltin o‘rindiq» (Panchina d'Oro) mukofoti sohibi bo‘ldi. Ushbu yillik mukofot an’anaga ko‘ra Italiya murabbiylarining o‘zlari tomonidan o‘tgan mavsumda eng yuqori natija ko‘rsatgan mutaxassisga beriladi.
Tarixiy yutuq va uchinchi xorijiy murabbiy
Ruminiyalik yosh mutaxassis Kristian Kivu ushbu yuksak sovringa sazovor bo‘lgan tarixdagi uchinchi xorijlik murabbiy sifatida nomini tarixga muhrladi. Bungacha faqatgina afsonaviy murabbiylar — Raymon Gutals (1990/91 yilgi mavsum) va Joze Mourino (2009/10 yilgi mavsum)gina Italiyada bu mukofotni qo‘lga kiritishgan edi.
Ma’lum qilinishicha, o‘tgan mavsumda Kristian Kivu boshchiligidagi «Inter» klubi ajoyib o‘yin ko‘rsatib, ham Italiya chempionligi, ham mamlakat kubogini qo‘lga kiritgan edi. Bu esa murabbiyning ovoz berish jarayonida yaqqol peshqadam bo‘lishini ta’minladi.
Murabbiylar va ovozlar natijasi
Klub va egallagan o‘rni
Kristian Kivu (16 ovoz)
«Inter» (1-o‘rin)
Sesk Fabregas (12 ovoz)
«Komo» (2-o‘rin)
Jan Pero Gasperini (9 ovoz)
«Roma» (3-o‘rin)
Jurnalist Daniele Marining ma’lumotiga ko‘ra, g‘olibni aniqlash uchun o‘tkazilgan jarayonda Kivu 43 ta haqiqiy ovozdan 16 tasini qo‘lga kiritgan. Ikkinchi pog‘onani 12 ovoz to‘plagan «Komo» ustozi Sesk Fabregas egallagan bo‘lsa, uchinchi o‘rin 9 ovoz bilan «Roma» murabbiyi Jan Pero Gasperiniga nasib etgan.
Murabbiyning tashakkurnomasi
Sovrinni qabul qilib olish chog‘ida Kristian Kivu o‘zining hayajoni va minnatdorchiligini yashirib o‘tirmadi:
«Ushbu mukofot uchun barchaga rahmat. Bu sovrinni qo‘lga kiritish men uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u boshqa murabbiylar — mening hamkasblarimning baholari asosida beriladi. Futbolchilarga, murabbiylar shtabiga va klubga minnatdorchilik bildiraman. Ammo, eng avvalo, doimo yonimda bo‘lgan oilamga rahmat aytmoqchiman. Ular g‘alaba onlarida ham, eng muhimi, mag‘lubiyat paytlarida ham meni qo‘llab-quvvatlab kelishgan», — dedi Kivu.
Sizningcha, Kristian Kivu kelasi mavsumda ham «Inter» bilan shunday barqaror va yuqori natijalarni ko‘rsata oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…