Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar, xususan, suv ta’minotini yaxshilash jarayonlari bilan tanishdi.
- Qarshi shahridagi «Chap tarmoq» kanalini betonlash ishlari natijasida 1,4 ming gektar yer maydoni barqaror sug‘orish imkoniyatiga ega bo‘ladi va aholi xonadonlariga toza suv yetkazib berish yaxshilanadi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati bilan yaqindan tanishdi. Safar davomida hudud aholisi uchun eng og‘riqli va o‘tkir masalalardan biri bo‘lgan suv ta’minotini yaxshilash chora-tadbirlariga ustuvor e’tibor qaratildi.
«Eng muhimi — odamlar bu ishlarning natijasini o‘z kundalik hayotida his qilishlari kerak», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy Telegram-sahifasida.
«Chap tarmoq» kanali betonlanadi: 1,4 ming gektar yerga obihayot boradi
Qashqadaryoda suv isrofining oldini olish va aholi punktlariga suv yetkazib berishni barqarorlashtirish bo‘yicha aniq amaliy qadamlar belgilab olindi:
Betonlash va qishloq xo‘jaligi: Yaqin kunlarda Qarshi shahrida «Chap tarmoq» kanalini to‘liq betonlash va uning qirg‘oqlarini obodonlashtirish ishlari start oladi;
1 400 gektar yer suv bilan ta’minlanadi: Ushbu muhim irrigatsiya loyihasi natijasida 1,4 ming gektar unumdor yer maydoni barqaror sug‘orish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
Xonadonlarga toza suv: Kanal modernizatsiyasi hududdagi aholi xonadonlarigacha obihayot yetib borishini ta’minlab, odamlarning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.
Kanal bo‘yida 24/7 sayilgoh: 25 ming aholi uchun yangi jamoat makoni
Infratuzilmaviy loyiha nafaqat suv ta’minotini yaxshilaydi, balki shahar ko‘rkini o‘zgartiruvchi zamonaviy rekreatsiya hududiga aylanadi:
Tun-u kun xizmat ko‘rsatuvchi hudud: Kanal qirg‘oqlari bo‘ylab kecha-yu kunduz (24/7) faoliyat yurituvchi yangi dam olish maskanlari, yashil xiyobonlar va piyodalar uchun ravon sayr yo‘laklari barpo etiladi;
4 ta mahalla uchun muhim markaz: Loyiha tufayli kanalga tutash bo‘lgan to‘rtta yirik mahallada istiqomat qiluvchi 25 ming nafar aholi uchun qulay, xavfsiz va fayzli dam olish maskani yaratiladi.
Qashqadaryoda boshlangan ushbu kompleks yangilanishlar odamlarning real hayotida seziladigan ijobiy o‘zgarishlarni yanada jadallashtirishga qaratilgan.
Izohlar 0
…