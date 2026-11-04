Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"

·63·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Qashqadaryo viloyatida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar, xususan, suv ta’minotini yaxshilash jarayonlari bilan tanishdi.
  • Qarshi shahridagi «Chap tarmoq» kanalini betonlash ishlari natijasida 1,4 ming gektar yer maydoni barqaror sug‘orish imkoniyatiga ega bo‘ladi va aholi xonadonlariga toza suv yetkazib berish yaxshilanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati bilan yaqindan tanishdi. Safar davomida hudud aholisi uchun eng og‘riqli va o‘tkir masalalardan biri bo‘lgan suv ta’minotini yaxshilash chora-tadbirlariga ustuvor e’tibor qaratildi.

«Eng muhimi — odamlar bu ishlarning natijasini o‘z kundalik hayotida his qilishlari kerak», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy Telegram-sahifasida.

Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"

«Chap tarmoq» kanali betonlanadi: 1,4 ming gektar yerga obihayot boradi

Qashqadaryoda suv isrofining oldini olish va aholi punktlariga suv yetkazib berishni barqarorlashtirish bo‘yicha aniq amaliy qadamlar belgilab olindi:

  • Betonlash va qishloq xo‘jaligi: Yaqin kunlarda Qarshi shahrida «Chap tarmoq» kanalini to‘liq betonlash va uning qirg‘oqlarini obodonlashtirish ishlari start oladi;

  • 1 400 gektar yer suv bilan ta’minlanadi: Ushbu muhim irrigatsiya loyihasi natijasida 1,4 ming gektar unumdor yer maydoni barqaror sug‘orish imkoniyatiga ega bo‘ladi;

  • Xonadonlarga toza suv: Kanal modernizatsiyasi hududdagi aholi xonadonlarigacha obihayot yetib borishini ta’minlab, odamlarning turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"

Kanal bo‘yida 24/7 sayilgoh: 25 ming aholi uchun yangi jamoat makoni

Infratuzilmaviy loyiha nafaqat suv ta’minotini yaxshilaydi, balki shahar ko‘rkini o‘zgartiruvchi zamonaviy rekreatsiya hududiga aylanadi:

  • Tun-u kun xizmat ko‘rsatuvchi hudud: Kanal qirg‘oqlari bo‘ylab kecha-yu kunduz (24/7) faoliyat yurituvchi yangi dam olish maskanlari, yashil xiyobonlar va piyodalar uchun ravon sayr yo‘laklari barpo etiladi;

  • 4 ta mahalla uchun muhim markaz: Loyiha tufayli kanalga tutash bo‘lgan to‘rtta yirik mahallada istiqomat qiluvchi 25 ming nafar aholi uchun qulay, xavfsiz va fayzli dam olish maskani yaratiladi.

Saida Mirziyoyeva Qashqadaryodagi o‘zgarishlar haqida: “Muhimi odamlar natijani sezishi kerak"

Qashqadaryoda boshlangan ushbu kompleks yangilanishlar odamlarning real hayotida seziladigan ijobiy o‘zgarishlarni yanada jadallashtirishga qaratilgan.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)28 sentabr 12:36“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida“U nihoyatda iste’dodli, aqlli va mehnatkash inson”: Marko Rubio Saida Mirziyoyeva haqida20 oktabr 18:22Saida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqdaSaida Mirziyoyeva bugun 42 yoshni qarshi olmoqdaBugun 06:02O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...Saida Mirziyoyeva BMT Bosh Assambleyasi minbaridan chiqish qildi: eng muhim tashabbuslari...24 sentabr 12:56Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?Saida Mirziyoyeva BMT bosh kotibi bilan uchrashdi: qanday masalalar muhokama qilindi?22 sentabr 11:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda noyabr oyida qor yog‘ishi kutilmoqda
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
O‘zbekistonda aholi uchun gaz limiti 5 barobarga oshirildi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
1 noyabrdan haydovchilar uchun ikki muhim o‘zgarish kuchga kiradi
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
Kuchli yog‘ingarchilik: 4–5 noyabr kunlari qaysi hududlar aholisi ehtiyot bo‘lishi kerak?
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Noyabrda harorat pasayadi: O‘zbekistonda qor yog‘ishi ehtimoli bor
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi