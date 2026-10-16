Qahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildi

·12·O‘zbekiston
Qahramonjon Olimov bo‘yicha “qizil bildirishnoma” Interpol saytidan o‘chirildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • ANORBANK aksiyadori Qahramonjon Olimovga nisbatan Interpol saytidan «qizil bildirishnoma» olib tashlandi.
  • Bank o‘zining 2026 yilning to‘qqiz oylik moliyaviy hisobotini e’lon qilib, barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha barqaror o‘sishni namoyish etdi.
  • Bankning jami aktivlari 20,32 trillion so‘mga, kredit portfeli 13,08 trillion so‘mga, mijozlar omonatlari esa 15,23 trillion so‘mga yetdi.

O‘zbekistonlik tadbirkor, raqamli bank sohasida faol bo‘lgan ANORBANK aksiyadori Qahramonjon Olimov xalqaro qidiruvda ekani haqidagi «qizil bildirishnoma» (Red Notice) Interpol rasmiy saytidan olib tashlandi. Mazkur ma’lumot Interpol qidiruv tizimida ortiq ko‘rinmayapti.

Shu bilan birga, bank o‘zining 2026 yilning to‘qqiz oylik (III chorak) yakunlariga bag‘ishlangan moliyaviy hisobotini e’lon qilib, barcha asosiy ko‘rsatkichlar bo‘yicha barqaror o‘sish saqlanib qolayotganini namoyish etdi.

Bank faoliyati: Kundalik barqarorlik va Markaziy bank me’yorlari

Ilgariroq ANORBANK maxsus bayonot berib, aksiyador bilan bog‘liq har qanday vaziyatlar bankning kundalik faoliyati, likvidligi va moliyaviy barqarorligini belgilamasligini ochiqlagan edi:

  • Uzluksiz xizmat ko‘rsatish: Moliya muassasasi to‘liq odatdagi tartibda faoliyat yuritmoqda; depozitlar, kredit ajratish hamda milliy va xalqaro to‘lov operatsiyalari to‘xtovsiz amalga oshirilmoqda;

  • Prudensial normativlar: Bank Markaziy bank tomonidan o‘rnatilgan barcha kapital va likvidlik prudensial normativlariga to‘liq rioya qilmoqda;

  • 100 mlrd so‘mlik yangi aksiyalar: Joriy yilning 5 oktyabr kuni o‘tkazilgan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida yangi strategik investitsiyalarni jalb etish maqsadida 100 milliard so‘mlik qo‘shimcha aksiyalar chiqarilishi rasman tasdiqlangan.

Moliyaviy hisobot: Aktivlar 20,32 trln so‘mga yetdi

Bankning uchinchi chorak yakunlari bo‘yicha oshkor qilingan hisobotida barqaror moliyaviy dinamika qayd etildi:

  • Jami aktivlar: Uchinchi chorakning o‘zida bank aktivlari 18,74 trillion so‘mdan 20,32 trillion so‘mgacha oshdi;

  • Kredit portfeli: Sentyabr oyi yakuniga ko‘ra, ajratilgan kreditlar portfeli 13,08 trillion so‘mni tashkil etdi;

  • Mijozlar omonatlari: Aholi va korporativ mijozlar tomonidan bankka ishonib topshirilgan omonatlar qoldig‘i 15,23 trillion so‘mga yetdi;

  • O‘z kapitali: Bankning o‘z kapitali 1,51 trillion so‘m miqdorida shakllandi.

Biznes va chakana xizmatlar uchun yaxlit ekotizim

Bank matbuot xizmati moliyaviy mahsulotlarning yangilanishi va foydalanuvchilarga yaratilayotgan qulayliklar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumot berdi:

«Bankning omonatlar ro‘yxati turli auditoriyalar va jamg‘arma maqsadlariga mos ravishda to‘liq yangilandi. Biz kichik va o‘rta biznesga e’tiborni kuchaytirib, mobil ilovani keng qamrovli moliyaviy xizmatlar ekotizimiga aylantirmoqdamiz: valyuta ayirboshlash, xalqaro o‘tkazmalar, omonatlar va premium xizmatlar shular jumlasidandir. Asosiy maqsad — mijozlarga kundalik moliyaviy ehtiyojlarni bitta qulay ilovada hal qilish imkonini berishdir», — deyiladi rasmiy xabarda.

Mazkur hisobot va tashqi bosimlarning bartaraf etilishi ANORBANK tizimida mijozlar ishonchi va operatsion barqarorlik saqlanib qolayotganini ko‘rsatmoqda.

ANORBANKQahramonjon OlimovInterpol Qizil bildirishnomaMoliyaviy hisobot 2026 yil III chorak
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbonToshkentda yashirin onlayn-kazino tarmog‘i fosh etildi: 4 million dollar va 60 ming qurbon29 sentabr 16:14Buxoroda tarixiy voqea: Ilk bor aerologik shar muvaffaqiyatli uchirildi!Buxoroda tarixiy voqea: Ilk bor aerologik shar muvaffaqiyatli uchirildi!7 avgust 10:061 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi1 oktyabrdan my.gov.uz portalida o‘zgarishlar kuchga kirmoqda: firibgarlikka chek qo‘yiladi24 sentabr 08:23Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiRossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldi3 iyun 18:24Toshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindiToshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindi28 sentabr 15:59My.gov.uz orqali xalqaro jo‘natmalar nazorati yo‘lga qo‘yildiMy.gov.uz orqali xalqaro jo‘natmalar nazorati yo‘lga qo‘yildi28 may 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?