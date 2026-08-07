Buxoroda tarixiy voqea: Ilk bor aerologik shar muvaffaqiyatli uchirildi!
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida Buxoro viloyatida ilk bor aerologik shar test rejimida muvaffaqiyatli fazoga uchirildi. Sharga o'rnatilgan meteozond parvoz davomida havo harorati, nisbiy namlik, atmosfera bosimi, shamol tezligi va yo'nalishini o'lchab, ma'lumotlarni yerdagi qabul qilish stansiyasiga uzatadi.
O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida Buxoro viloyatida gidrometeorologiya sohasi uchun tarixiy voqea yuz berdi. Hududda ilk bor aerologik shar test rejimida muvaffaqiyatli fazoga uchirildi.
Bu voqea mamlakatimizda atmosferaning yuqori qatlamlarini kompleks tadqiq etish va iqlim kuzatuvlarini yangi bosqichga olib chiqishda muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.
Zamonaviy meteozond qanday ishlaydi?
Aerologik sharga o‘rnatilgan so‘nggi avlod meteozondi parvoz davomida turli balandliklarga ko‘tarilib, real vaqt (online) rejimida quyidagi muhim meteorologik ko‘rsatkichlarni o‘lchaydi va yerdagi qabul qilish stansiyasiga uzatadi:
Havo harorati va nisbiy namlik;
Atmosfera bosimi;
Shamolning tezligi va aniq yo‘nalishi.
Innovatsiyaning ahamiyati: Aviatsiya, qishloq xo‘jaligi va xavfsizlik
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, aerologik kuzatuvlar orqali olinadigan aniq ma’lumotlar sinoptik tahlillarni tubdan yaxshilaydi.
Bu tizimning yo‘lga qo‘yilishi quyidagi sohalarda katta imkoniyatlar ochadi:
Prognozlar aniqligi oshishi: Ob-havo ma’lumotlari va iqlim o‘zgarishlarini oldindan aniqlash sifati keskin yaxshilanadi.
Xavfli hodisalarni erta aniqlash: Kuchli shamol, bo‘ron va boshqa xavfli gidrometeorologik ofatlarni barvaqt prognozi qilish va talofatlarning oldini olish imkoni sodir bo‘ladi.
Iqtisodiyot sohalariga ko‘mak: Aviatsiya parvozlari xavfsizligini ta’minlash va qishloq xo‘jaligida agrotexnik tadbirlarni aniq rejalashtirishda ishonchli manbaga aylanadi.
Meteorologlarning fikricha, aerologik kuzatuvlarni keng joriy etish milliy gidrometeorologiya xizmatining ilmiy va amaliy salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…