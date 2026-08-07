Buxoroda tarixiy voqea: Ilk bor aerologik shar muvaffaqiyatli uchirildi!

·76·O‘zbekiston
Buxoroda tarixiy voqea: Ilk bor aerologik shar muvaffaqiyatli uchirildi!
Qisqacha

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida Buxoro viloyatida ilk bor aerologik shar test rejimida muvaffaqiyatli fazoga uchirildi. Sharga o'rnatilgan meteozond parvoz davomida havo harorati, nisbiy namlik, atmosfera bosimi, shamol tezligi va yo'nalishini o'lchab, ma'lumotlarni yerdagi qabul qilish stansiyasiga uzatadi.

O‘zbekiston mustaqilligining 35 yilligi arafasida Buxoro viloyatida gidrometeorologiya sohasi uchun tarixiy voqea yuz berdi. Hududda ilk bor aerologik shar test rejimida muvaffaqiyatli fazoga uchirildi.

Bu voqea mamlakatimizda atmosferaning yuqori qatlamlarini kompleks tadqiq etish va iqlim kuzatuvlarini yangi bosqichga olib chiqishda muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda.

Zamonaviy meteozond qanday ishlaydi?

Aerologik sharga o‘rnatilgan so‘nggi avlod meteozondi parvoz davomida turli balandliklarga ko‘tarilib, real vaqt (online) rejimida quyidagi muhim meteorologik ko‘rsatkichlarni o‘lchaydi va yerdagi qabul qilish stansiyasiga uzatadi:

  • Havo harorati va nisbiy namlik;

  • Atmosfera bosimi;

  • Shamolning tezligi va aniq yo‘nalishi.

Innovatsiyaning ahamiyati: Aviatsiya, qishloq xo‘jaligi va xavfsizlik

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, aerologik kuzatuvlar orqali olinadigan aniq ma’lumotlar sinoptik tahlillarni tubdan yaxshilaydi.

Bu tizimning yo‘lga qo‘yilishi quyidagi sohalarda katta imkoniyatlar ochadi:

  1. Prognozlar aniqligi oshishi: Ob-havo ma’lumotlari va iqlim o‘zgarishlarini oldindan aniqlash sifati keskin yaxshilanadi.

  2. Xavfli hodisalarni erta aniqlash: Kuchli shamol, bo‘ron va boshqa xavfli gidrometeorologik ofatlarni barvaqt prognozi qilish va talofatlarning oldini olish imkoni sodir bo‘ladi.

  3. Iqtisodiyot sohalariga ko‘mak: Aviatsiya parvozlari xavfsizligini ta’minlash va qishloq xo‘jaligida agrotexnik tadbirlarni aniq rejalashtirishda ishonchli manbaga aylanadi.

Meteorologlarning fikricha, aerologik kuzatuvlarni keng joriy etish milliy gidrometeorologiya xizmatining ilmiy va amaliy salohiyatini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

O'zbekistonBuxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaBugun, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKecha, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Kecha, 22:10Prezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiPrezident Administratsiyasining maqomi va vakolatlari qonun bilan mustahkamlandiKecha, 21:31O‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiO‘zbekiston SI reytingida 25 pog‘onaga ko‘tarildi: 5 million aholi o‘qitiladiKecha, 19:46O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanKecha, 15:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi