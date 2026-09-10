O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempion
O‘zbekiston mudofaa sohasi vakillari Janubiy Koreyada o‘tkazilgan nufuzli xalqaro musobaqada yana bir bor o‘z mahoratini namoyish etdi. Kvangju shahri mezbonlik qilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi barcha raqiblarini ortda qoldirib, birinchi o‘rinni egalladi.
E’tiborlisi, bu natija tasodifiy emas. O‘zbekistonlik merganlar mazkur musobaqada 2025 yilda ham chempionlikni qo‘lga kiritgan edi. Demak, milliy jamoa Janubiy Koreyadagi musobaqada o‘zining birinchi o‘rinini himoya qilib, ketma-ket ikkinchi marta g‘oliblikni rasmiylashtirdi.
8 davlat, 28 jamoa va bitta chempion
Kvangju shahrida tashkil etilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida 8 ta davlatdan 28 ta jamoa ishtirok etdi.
Bu esa O‘zbekiston jamoasining g‘alabasi raqobat nisbatan past bo‘lgan musobaqada emas, balki bir nechta mamlakatlarning kuchli vakillari ishtirok etgan xalqaro bellashuvda qo‘lga kiritilganini ko‘rsatadi.
Musobaqa davomida ishtirokchilardan yuqori aniqlik, tezkor qaror qabul qilish va katta bosim ostida barqaror harakat qilish talab etildi.
Yakuniy natija esa O‘zbekiston vakillarining bu jihatlarda raqiblaridan ustun kelganini ko‘rsatdi.
O‘zbekiston 678,4 ball bilan birinchi o‘rinni oldi
Musobaqaning yakuniy natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi 678,4 ball jamg‘arib, faxrli birinchi o‘rinni egalladi.
Ikkinchi o‘rinni Vetnam jamoasi, uchinchi o‘rinni esa Turkiya vakillari qo‘lga kiritdi.
O‘rin
Davlat
Natija
1-o‘rin
O‘zbekiston
678,4 ball
2-o‘rin
Vetnam
—
3-o‘rin
Turkiya
—
Shu tariqa O‘zbekiston jamoasi musobaqaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.
Bu O‘zbekistonning ketma-ket ikkinchi chempionligi
G‘alabaning eng e’tiborli jihatlaridan biri — milliy jamoaning ushbu musobaqadagi barqaror natijasi.
O‘zbekiston merganlari 2025 yilda ham birinchi o‘rinni egallagan edi.
2026 yilda esa jamoa yana chempionlikni takrorladi.
Bu natija O‘zbekiston vakillarining nafaqat bir martalik muvaffaqiyatga erishganini, balki xalqaro maydonda yuqori darajadagi tayyorgarlikni izchil namoyish etayotganini ko‘rsatadi.
O‘zbekistonlik merganlar xalqaro maydonda o‘z so‘ziga ega
Snayperlik va merganlik musobaqalarida natijaga erishish uchun faqat nishonni aniq urishning o‘zi kifoya qilmaydi.
Bunday bellashuvlarda:
aniqlik;
diqqatni uzoq vaqt saqlay olish;
tezkor qaror qabul qilish;
bosim ostida o‘zini nazorat qilish;
jamoaviy hamkorlik;
yuqori darajadagi tayyorgarlik
muhim ahamiyat kasb etadi.
Shu nuqtayi nazardan qaraganda, O‘zbekiston jamoasining 28 ta jamoa orasida birinchi o‘rinni egallashi mamlakat vakillarining xalqaro musobaqalardagi salohiyatini yana bir bor namoyon etdi.
Janubiy Koreya O‘zbekiston uchun yana g‘alaba maydoniga aylandi
Kvangju shahridagi musobaqa O‘zbekiston merganlari uchun o‘ziga xos an’anaga aylanib bormoqda.
2025 yilda birinchi o‘rin.
2026 yilda yana birinchi o‘rin.
Eng muhimi, ikkinchi chempionlik ham xalqaro raqobat kuchli bo‘lgan musobaqada qo‘lga kiritildi.
O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada o‘z chempionlik maqomini saqlab qoldi.
Bu g‘alaba mamlakat mudofaa tizimi vakillarining kasbiy tayyorgarligi, intizomi va xalqaro musobaqalarda raqobatbardoshligini ko‘rsatuvchi yana bir muhim natija bo‘ldi.
Endi esa qiziq savol: O‘zbekiston jamoasi kelgusi musobaqalarda ham bu chempionlik seriyasini davom ettira oladimi?
…