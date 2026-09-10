O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempion

·48·O‘zbekiston
O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada yana tengsiz bo‘ldi: ular ketma-ket 2-marta chempion

O‘zbekiston mudofaa sohasi vakillari Janubiy Koreyada o‘tkazilgan nufuzli xalqaro musobaqada yana bir bor o‘z mahoratini namoyish etdi. Kvangju shahri mezbonlik qilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi barcha raqiblarini ortda qoldirib, birinchi o‘rinni egalladi.

E’tiborlisi, bu natija tasodifiy emas. O‘zbekistonlik merganlar mazkur musobaqada 2025 yilda ham chempionlikni qo‘lga kiritgan edi. Demak, milliy jamoa Janubiy Koreyadagi musobaqada o‘zining birinchi o‘rinini himoya qilib, ketma-ket ikkinchi marta g‘oliblikni rasmiylashtirdi.

8 davlat, 28 jamoa va bitta chempion

Kvangju shahrida tashkil etilgan III Xalqaro merganlar musobaqasida 8 ta davlatdan 28 ta jamoa ishtirok etdi.

Bu esa O‘zbekiston jamoasining g‘alabasi raqobat nisbatan past bo‘lgan musobaqada emas, balki bir nechta mamlakatlarning kuchli vakillari ishtirok etgan xalqaro bellashuvda qo‘lga kiritilganini ko‘rsatadi.

Musobaqa davomida ishtirokchilardan yuqori aniqlik, tezkor qaror qabul qilish va katta bosim ostida barqaror harakat qilish talab etildi.

Yakuniy natija esa O‘zbekiston vakillarining bu jihatlarda raqiblaridan ustun kelganini ko‘rsatdi.

O‘zbekiston 678,4 ball bilan birinchi o‘rinni oldi

Musobaqaning yakuniy natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston Mudofaa vazirligi jamoasi 678,4 ball jamg‘arib, faxrli birinchi o‘rinni egalladi.

Ikkinchi o‘rinni Vetnam jamoasi, uchinchi o‘rinni esa Turkiya vakillari qo‘lga kiritdi.

O‘rin

Davlat

Natija

1-o‘rin

O‘zbekiston

678,4 ball

2-o‘rin

Vetnam

3-o‘rin

Turkiya

Shu tariqa O‘zbekiston jamoasi musobaqaning eng yuqori pog‘onasidan joy oldi.

Bu O‘zbekistonning ketma-ket ikkinchi chempionligi

G‘alabaning eng e’tiborli jihatlaridan biri — milliy jamoaning ushbu musobaqadagi barqaror natijasi.

O‘zbekiston merganlari 2025 yilda ham birinchi o‘rinni egallagan edi.

2026 yilda esa jamoa yana chempionlikni takrorladi.

Bu natija O‘zbekiston vakillarining nafaqat bir martalik muvaffaqiyatga erishganini, balki xalqaro maydonda yuqori darajadagi tayyorgarlikni izchil namoyish etayotganini ko‘rsatadi.

O‘zbekistonlik merganlar xalqaro maydonda o‘z so‘ziga ega

Snayperlik va merganlik musobaqalarida natijaga erishish uchun faqat nishonni aniq urishning o‘zi kifoya qilmaydi.

Bunday bellashuvlarda:

  • aniqlik;

  • diqqatni uzoq vaqt saqlay olish;

  • tezkor qaror qabul qilish;

  • bosim ostida o‘zini nazorat qilish;

  • jamoaviy hamkorlik;

  • yuqori darajadagi tayyorgarlik

muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, O‘zbekiston jamoasining 28 ta jamoa orasida birinchi o‘rinni egallashi mamlakat vakillarining xalqaro musobaqalardagi salohiyatini yana bir bor namoyon etdi.

Janubiy Koreya O‘zbekiston uchun yana g‘alaba maydoniga aylandi

Kvangju shahridagi musobaqa O‘zbekiston merganlari uchun o‘ziga xos an’anaga aylanib bormoqda.

2025 yilda birinchi o‘rin.

2026 yilda yana birinchi o‘rin.

Eng muhimi, ikkinchi chempionlik ham xalqaro raqobat kuchli bo‘lgan musobaqada qo‘lga kiritildi.

O‘zbekiston merganlari Janubiy Koreyada o‘z chempionlik maqomini saqlab qoldi.

Bu g‘alaba mamlakat mudofaa tizimi vakillarining kasbiy tayyorgarligi, intizomi va xalqaro musobaqalarda raqobatbardoshligini ko‘rsatuvchi yana bir muhim natija bo‘ldi.

Endi esa qiziq savol: O‘zbekiston jamoasi kelgusi musobaqalarda ham bu chempionlik seriyasini davom ettira oladimi?

O‘zbekistonmudofaaxalqaro musobaqaKvangjumerganlarsnayperlikchempionlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiMast holda rulga o‘tirganlarni umrbod huquqdan mahrum qilish taklif etildiBugun, 16:10Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariToshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlariBugun, 15:49Maktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiMaktablarda katta o‘zgarish: 2031 yilgacha barcha darsliklar yangi alifboga o‘tkaziladiBugun, 15:35Prezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiPrezident Administratsiyasi Rahbari Saida Mirziyoyevaga strategik yangi vakolat berildiBugun, 15:07«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladi«O‘» va «G‘» endi boshqacha yoziladimi? Senat alifbo islohotiga oid qonunni ma’qulladiBugun, 14:591 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadi1 noyabrdan PPX, YPX va mahalla inspektorlarining vakolatlari keskin kengayadiBugun, 14:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi