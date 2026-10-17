Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonda yengil sanoat, dizayn va moda industriyasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash maqsadida Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda.
- Ushbu davlat oliy ta’lim tashkiloti Parij xalqaro moda akademiyasi bilan yo‘lga qo‘yilgan qo‘shma ta’lim dasturi negizida shakllantiriladi va 2026/2027 o‘quv yilidan o‘z faoliyatini boshlaydi.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yengil sanoat, dizayn va moda industriyasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiquvchi «Toshkent xalqaro moda akademiyasini tashkil etish to‘g‘risida»gi muhim qaror qabul qilindi.
Yangi muassasa davlat oliy ta’lim tashkiloti maqomiga ega bo‘lib, Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tizimida faoliyat olib boradi.
Parij bilan hamkorlik va yangi ta’lim maqomi
Akademiya Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutining Parij xalqaro moda akademiyasi bilan yo‘lga qo‘yilgan qo‘shma ta’lim dasturi negizida shakllantiriladi:
Talabalar o‘qishi ko‘chiriladi: Qo‘shma ta’lim dasturida tahsil olayotgan barcha talabalar o‘qishini bevosita akademiyada davom ettiradi va bitiruvchilarga ushbu yangi akademiya diplomi beriladi;
O‘quv jarayoni starti: Mashg‘ulotlar 2026/2027 o‘quv yilidan boshlanadi, qabul jarayonlari esa umumiy belgilangan tartibda amalga oshiriladi;
Shaxsiy dasturlar: Qo‘shma dasturlardan tashqari, akademiya o‘z ta’lim dasturlari asosida bakalavriat va magistratura bo‘yicha mustaqil kadrlar tayyorlaydi.
Dual ta’lim va texnikum bitiruvchilari uchun imtiyoz
Qarorda ishlab chiqarish bilan integratsiyaga hamda o‘rta maxsus ta’limni davom ettirishga katta urg‘u berilgan:
2027/2028 o‘quv yilidan dual ta’lim: To‘qimachilik, tikuvchilik, trikotaj va charm-poyabzal sohalaridagi korxonalar buyurtmasi asosida talabalar ham o‘qib, ham bevosita korxonalarda amaliyot o‘taydigan dual tizim joriy etiladi;
3-bosqichga to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul: Soha texnikumlarini muvaffaqiyatli tamomlagan, o‘rtacha bali belgilangan me’yordan past bo‘lmagan bitiruvchilar bakalavriatning 3-bosqichidan o‘qishni to‘lov-kontrakt asosida davom ettirishlari mumkin bo‘ladi;
Milliy dizayn va davlat buyurtmasi: Akademiya bazasida turli tashkilotlar, maxsus xizmatlar uchun kiyim-bosh dizaynlari yaratiladi va yangi milliy brendlarni rivojlantirish yo‘lga qo‘yiladi.
400 o‘rinli yotoqxona va infratuzilma rejasi
Talabalar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish bo‘yicha aniq dastur tasdiqlandi:
Davlat-xususiy sheriklik: 2028 yil yakuniga qadar akademiya talabalari uchun 400 o‘rinli zamonaviy talabalar turar joyi qurib, foydalanishga topshiriladi;
Vaqtinchalik joylashuv: Yangi yotoqxona bitkazilgunga qadar, institutdan akademiyaga o‘tkaziladigan talabalar To‘qimachilik va yengil sanoat institutining mavjud talabalar turar joylaridan odatiy tartibda foydalanadilar.
Ushbu akademiyaning tashkil etilishi milliy yengil sanoat tarmog‘ini zamonaviy dizaynerlar, modelerlar va xalqaro darajadagi mutaxassislar bilan mustahkamlashga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…