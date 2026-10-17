Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlari

·25·O‘zbekiston
Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda — Prezident qarori tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda yengil sanoat, dizayn va moda industriyasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash maqsadida Toshkent xalqaro moda akademiyasi tashkil etilmoqda.
  • Ushbu davlat oliy ta’lim tashkiloti Parij xalqaro moda akademiyasi bilan yo‘lga qo‘yilgan qo‘shma ta’lim dasturi negizida shakllantiriladi va 2026/2027 o‘quv yilidan o‘z faoliyatini boshlaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yengil sanoat, dizayn va moda industriyasi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiquvchi «Toshkent xalqaro moda akademiyasini tashkil etish to‘g‘risida»gi muhim qaror qabul qilindi.

Yangi muassasa davlat oliy ta’lim tashkiloti maqomiga ega bo‘lib, Yengil sanoatni rivojlantirish agentligi tizimida faoliyat olib boradi.

Parij bilan hamkorlik va yangi ta’lim maqomi

Akademiya Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat institutining Parij xalqaro moda akademiyasi bilan yo‘lga qo‘yilgan qo‘shma ta’lim dasturi negizida shakllantiriladi:

  • Talabalar o‘qishi ko‘chiriladi: Qo‘shma ta’lim dasturida tahsil olayotgan barcha talabalar o‘qishini bevosita akademiyada davom ettiradi va bitiruvchilarga ushbu yangi akademiya diplomi beriladi;

  • O‘quv jarayoni starti: Mashg‘ulotlar 2026/2027 o‘quv yilidan boshlanadi, qabul jarayonlari esa umumiy belgilangan tartibda amalga oshiriladi;

  • Shaxsiy dasturlar: Qo‘shma dasturlardan tashqari, akademiya o‘z ta’lim dasturlari asosida bakalavriat va magistratura bo‘yicha mustaqil kadrlar tayyorlaydi.

Dual ta’lim va texnikum bitiruvchilari uchun imtiyoz

Qarorda ishlab chiqarish bilan integratsiyaga hamda o‘rta maxsus ta’limni davom ettirishga katta urg‘u berilgan:

  • 2027/2028 o‘quv yilidan dual ta’lim: To‘qimachilik, tikuvchilik, trikotaj va charm-poyabzal sohalaridagi korxonalar buyurtmasi asosida talabalar ham o‘qib, ham bevosita korxonalarda amaliyot o‘taydigan dual tizim joriy etiladi;

  • 3-bosqichga to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul: Soha texnikumlarini muvaffaqiyatli tamomlagan, o‘rtacha bali belgilangan me’yordan past bo‘lmagan bitiruvchilar bakalavriatning 3-bosqichidan o‘qishni to‘lov-kontrakt asosida davom ettirishlari mumkin bo‘ladi;

  • Milliy dizayn va davlat buyurtmasi: Akademiya bazasida turli tashkilotlar, maxsus xizmatlar uchun kiyim-bosh dizaynlari yaratiladi va yangi milliy brendlarni rivojlantirish yo‘lga qo‘yiladi.

400 o‘rinli yotoqxona va infratuzilma rejasi

Talabalar uchun qulay yashash sharoitlarini yaratish bo‘yicha aniq dastur tasdiqlandi:

  • Davlat-xususiy sheriklik: 2028 yil yakuniga qadar akademiya talabalari uchun 400 o‘rinli zamonaviy talabalar turar joyi qurib, foydalanishga topshiriladi;

  • Vaqtinchalik joylashuv: Yangi yotoqxona bitkazilgunga qadar, institutdan akademiyaga o‘tkaziladigan talabalar To‘qimachilik va yengil sanoat institutining mavjud talabalar turar joylaridan odatiy tartibda foydalanadilar.

Ushbu akademiyaning tashkil etilishi milliy yengil sanoat tarmog‘ini zamonaviy dizaynerlar, modelerlar va xalqaro darajadagi mutaxassislar bilan mustahkamlashga xizmat qiladi.

Toshkent xalqaro moda akademiyasiYengil sanoatni rivojlantirish agentligiParij xalqaro moda akademiyasidual ta’lim
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)5 oktabr 21:48Talabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadiTalabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadi29 sentabr 13:40Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiShavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi24 sentabr 15:00AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi30 iyun 15:10Behzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondiga rahbar bo‘ldiBehzod Musayev «Vatandoshlar» jamoat fondiga rahbar bo‘ldi23 sentabr 07:56Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi9 sentabr 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?