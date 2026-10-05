Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universiteti faoliyati va o‘quv-ilmiy jarayonlari bilan tanishdi.
- U yurtimiz shaharlarini rivojlantirishda zamonaviy shaharsozlik, ekologik barqarorlik va yangi fikrlaydigan kadrlar tayyorlash muhimligini ta’kidladi.
- Universitetda 10 mingga yaqin talaba tahsil oladi va bu yerda raqamli texnologiyalar hamda dual ta’lim tizimi joriy etilmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universiteti faoliyati hamda oliygohda olib borilayotgan o‘quv-ilmiy jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy sahifasida tashrif tafsilotlari bilan o‘rtoqlashar ekan, yurtimiz shaharlarini rivojlantirishda zamonaviy shaharsozlik, ekologik barqarorlik va yangi fikrlaydigan kadrlar tayyorlashning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi.
Mazkur tashrif oliy ta’lim maskanida amalga oshirilayotgan chuqur texnologik va amaliy o‘zgarishlarni namoyon etdi.
Ta’limdagi innovatsiyalar: Raqamlashtirish va dual tizim
Hozirgi kunda mazkur nufuzli oliygohda 4 ta asosiy ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha 10 mingga yaqin talaba-yoshlar tahsil olmoqda. Universitetda jarayonlar zamonaviy talablarga to‘liq moslashtirilmoqda:
Raqamli texnologiyalar integratsiyasi: Muassasada ma’muriy boshqaruv, o‘quv mashg‘ulotlari va ilmiy-tadqiqot jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalari keng joriy etilmoqda;
Dual ta’limning rivojlanishi: Nazariya va amaliyot birlashtirilib, talabalarning ilmiy ishlanmalari aniq tijorat loyihalariga aylantirilmoqda;
Innovatsiyalar poligoni: Talabalar shaharchasi (kampus) shunchaki o‘qish joyi emas, balki ilg‘or arxitektura va muhandislik yechimlari sinovdan o‘tkaziladigan makonga aylantirilmoqda.
«Yurtimiz shaharlari o‘z-o‘zidan yashil makonga aylanib qolmaydi»
Saida Mirziyoyeva oliygoh jamoasi va soha mutasaddilari bilan suhbatda mamlakat urbanizatsiyasi oldida turgan muhim strategik vazifani aniq ko‘rsatib o‘tdi:
«Yurtimiz shaharlari zamonaviy va yashil makonga o‘z-o‘zidan aylanib qolmaydi. Buning uchun keng fikrlaydigan, noan’anaviy g‘oyalarni ilgari suradigan, ekologik barqaror arxitektura va muhandislik yechimlarini ishlab chiqadigan hamda ularni amaliyotga tatbiq eta oladigan yangi avlod arxitektorlari, loyihachilari va muhandislarini tarbiyalash juda muhim».
Shu bois, bugungi kunda arxitektorlar tayyorlash tizimiga shunchaki bino loyihalovchilarni emas, balki global ekologik muammolarni hisobga olgan holda shahar muhitini yaratadigan chinakam ijodkor mutaxassislarni shakllantirish bosh maqsad qilib qo‘yilmoqda.
Izohlar 0
…