Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)

·1·O‘zbekiston
Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universiteti faoliyati va o‘quv-ilmiy jarayonlari bilan tanishdi.
  • U yurtimiz shaharlarini rivojlantirishda zamonaviy shaharsozlik, ekologik barqarorlik va yangi fikrlaydigan kadrlar tayyorlash muhimligini ta’kidladi.
  • Universitetda 10 mingga yaqin talaba tahsil oladi va bu yerda raqamli texnologiyalar hamda dual ta’lim tizimi joriy etilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universiteti faoliyati hamda oliygohda olib borilayotgan o‘quv-ilmiy jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy sahifasida tashrif tafsilotlari bilan o‘rtoqlashar ekan, yurtimiz shaharlarini rivojlantirishda zamonaviy shaharsozlik, ekologik barqarorlik va yangi fikrlaydigan kadrlar tayyorlashning ahamiyatiga alohida to‘xtaldi.

Mazkur tashrif oliy ta’lim maskanida amalga oshirilayotgan chuqur texnologik va amaliy o‘zgarishlarni namoyon etdi.

Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)

Ta’limdagi innovatsiyalar: Raqamlashtirish va dual tizim

Hozirgi kunda mazkur nufuzli oliygohda 4 ta asosiy ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha 10 mingga yaqin talaba-yoshlar tahsil olmoqda. Universitetda jarayonlar zamonaviy talablarga to‘liq moslashtirilmoqda:

  • Raqamli texnologiyalar integratsiyasi: Muassasada ma’muriy boshqaruv, o‘quv mashg‘ulotlari va ilmiy-tadqiqot jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalari keng joriy etilmoqda;

  • Dual ta’limning rivojlanishi: Nazariya va amaliyot birlashtirilib, talabalarning ilmiy ishlanmalari aniq tijorat loyihalariga aylantirilmoqda;

  • Innovatsiyalar poligoni: Talabalar shaharchasi (kampus) shunchaki o‘qish joyi emas, balki ilg‘or arxitektura va muhandislik yechimlari sinovdan o‘tkaziladigan makonga aylantirilmoqda.

Saida Mirziyoyeva Toshkent arxitektura-qurilish universitetiga tashrif buyurdi (foto)

«Yurtimiz shaharlari o‘z-o‘zidan yashil makonga aylanib qolmaydi»

Saida Mirziyoyeva oliygoh jamoasi va soha mutasaddilari bilan suhbatda mamlakat urbanizatsiyasi oldida turgan muhim strategik vazifani aniq ko‘rsatib o‘tdi:

«Yurtimiz shaharlari zamonaviy va yashil makonga o‘z-o‘zidan aylanib qolmaydi. Buning uchun keng fikrlaydigan, noan’anaviy g‘oyalarni ilgari suradigan, ekologik barqaror arxitektura va muhandislik yechimlarini ishlab chiqadigan hamda ularni amaliyotga tatbiq eta oladigan yangi avlod arxitektorlari, loyihachilari va muhandislarini tarbiyalash juda muhim».

Shu bois, bugungi kunda arxitektorlar tayyorlash tizimiga shunchaki bino loyihalovchilarni emas, balki global ekologik muammolarni hisobga olgan holda shahar muhitini yaratadigan chinakam ijodkor mutaxassislarni shakllantirish bosh maqsad qilib qo‘yilmoqda.

Saida MirziyoyevaToshkent arxitektura-qurilish universitetidual ta’limyoshil shaharlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindiToshkentning ikki tumanida sovuq suv o‘chirildi: qachon qayta berilishi ma’lum qilindi28 sentabr 15:59Talabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadiTalabalar uchun tarixiy islohot: 185 ming yigit-qizga o‘qish paytida oylik to‘lanadi29 sentabr 13:40Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabiShavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi24 sentabr 15:00AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi30 iyun 15:10Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)Abu-Dabida yuksak qabul: Saida Mirziyoyeva BAA Prezidenti bilan uchrashdi (video)28 sentabr 12:36O‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdiO‘zbekistonda YouTube monetizatsiyasi ishga tushadi: Saida Mirziyoyeva Google vitse-prezidenti bilan uchrashdi23 sentabr 18:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi