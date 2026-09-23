Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

O‘zbekiston sanoati jadal sur’atlarda modernizatsiya qilinayotgan bir davrda oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimida misli ko‘rilmagan sifat o‘zgarishi yuz berdi: endilikda nazariya fabrika va zavodlardan ajralgan holda emas, balki aynan sanoat gigantlarining qoq markazida o‘rgatilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga amaliy tashrifi doirasida Andijon tumanidagi «Ipak yo‘li» erkin sanoat zonasi hududida joylashgan, zamonaviy kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan «Andijon-Huanya» xalqaro texnikumi faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Umumiy qiymati 15 million AQSH dollarini tashkil etgan va to‘liq to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga barpo etilgan ushbu yirik muassasada 150 ta yangi doimiy ish o‘rni yaratildi. 4 gektarlik keng maydonda qad rostlagan kampus 5 ming nafar o‘quvchini sig‘dirish imkoniyatiga ega.

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

Muassasaning asosiy mohiyati — «Ipak yo‘li» sanoat zonasidagi yuqori texnologiyali mashinasozlik, to‘qimachilik, elektrotexnika va mikroelektronika korxonalari uchun zarur bo‘lgan muhandis va operatorlarni tayyorlashdir. Texnikumda ilg‘or dual ta’lim modeli to‘liq yo‘lga qo‘yilgan: yoshlar nazariy darslarni auditoriyalarda tinglasa, amaliy ko‘nikmalarni bevosita qo‘shni zavod va sexlardagi so‘nggi rusumdagi raqamli dastgohlarda o‘zlashtirmoqda. Joriy yilning iyun oyida faoliyatini boshlagan dargohda hozirda 210 nafar talaba tahsil olmoqda; 2030 yilga borib esa yillik qabul 1 ming 800 nafarga, umumiy o‘quvchilar soni 4 ming nafarga, ta’lim yo‘nalishlari esa 20 taga yetkaziladi.

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

Xo‘sh, zavodlar ichida qurilgan ushbu 15 million dollarlik ta’lim dargohi «bitiruvchi — ishsiz» muammosiga qanday barham beradi, Xitoy va xorijiy investorlar talabiga mos muhandislar qanday tayyorlanadi va ushbu tajriba butun respublikaga qanday yoyiladi?

«15 mln dollar, dual ta’lim va 5 ming talaba»: «Andijon-Huanya» texnikumining 5 ta asosiy nuqtasi

Yangi xalqaro texnikum loyihasidan eng muhim fakt va raqamlar:

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

  • 15 million dollarlik to‘liq xorijiy sarmoya: Loyiha 100 foiz chet el investitsiyasi hisobiga amalga oshirilib, 150 ta doimiy ish o‘rni yaratildi;

  • 5 ming o‘rinli zamonaviy kampus: 4 gektar maydonda ulkan o‘quv binosi qurildi; navbatdagi bosqichda zamonaviy laboratoriyalar, yotoqxona, oshxona va sport majmuasi qad rostlaydi;

  • Sanoat zonasi bilan to‘liq integratsiya: Muassasa bevosita «Ipak yo‘li» erkin sanoat zonasida joylashgan bo‘lib, to‘qimachilik, mashinasozlik va elektrotexnika tarmoqlari uchun mutaxassis yetkazib beradi;

  • Nemis-xitoy dual ta’lim modeli: O‘quvchilar bir vaqtning o‘zida nazariyani o‘rganib, amaliyotni real sanoat liniyalarida olib boradi va talabalik davridayoq tayyor mutaxassisga aylanadi;

  • 2030 yilgacha ulkan maqsadlar: Yillik qabul 1 800 nafarga, talabalar kontingenti 4 mingga, ixtisoslashgan yo‘nalishlar soni esa 20 taga yetkaziladi.

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

«Andijon-Huanya» xalqaro texnikumi: Loyihaning strategik va texnik tasnifi

Yangi ta’lim muassasasining rivojlanish bosqichlari va parametrlari:

Mezonlar va parametrlar

«Andijon-Huanya» texnikumining rasmiy ko‘rsatkichlari

Loyihaning umumiy qiymati

15 million AQSH dollari (100% to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya)

Egallagan umumiy maydoni

4 gektar

Binoning umumiy sig‘imi

5 000 nafar o‘quvchiga mo‘ljallangan

Yaratilgan yangi ish o‘rinlari

150 ta doimiy pedagog va texnik ish o‘rni

Joriy holat (2026 yil)

Iyun oyida ishga tushirilgan, 210 nafar talaba tahsil olmoqda

2030 yilgacha bo‘lgan strategik reja

Yillik qabul: 1 800 nafar, jami talabalar: 4 000 nafar

Ta’lim yo‘nalishlari soni

20 tagacha kengaytiriladi

Ustuvor sanoat yo‘nalishlari

Mashinasozlik, to‘qimachilik, elektrotexnika, yuqori texnologiyali uskunalar

Ta’lim metodikasi

Dual ta’lim (nazariya va korxonalardagi amaliyot birligi)

Infratuzilmaning 2-bosqichi

Zamonaviy laboratoriya binosi, yotoqxona, sport maydonchasi, yashil xiyobon

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

Ta’lim va sanoat integratsiyasi ekspertizasi: Nega bu model mamlakat iqtisodiyoti uchun inqilobiy yechim?

Ta’lim tizimi ekspertlari va sanoat tahlilchilarining xulosalari:

  • «Bitiruvchi diplomi bor, lekin tajribasi yo‘q» muammosining tugatilishi: O‘zbekistondagi ko‘plab kasb-hunar maktablarining eng katta kamchiligi — eskirgan nazariy bilimlar va zamonaviy stanoklarning yo‘qligi edi; sanoat zonasining ichida joylashgan texnikum yoshlarni birinchi kursdanoq zavodlardagi real robotlashgan va raqamli konveyerlarda ishlashga o‘rgatadi;

  • Xorijiy investorlar uchun kafolatlangan kadrlar: «Ipak yo‘li» kabi hududlarga Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreyadan kelayotgan sarmoyadorlar ko‘pincha malakali operator va muhandis topishda qiynalardi; ushbu texnikum investor talab qilgan standartlar bo‘yicha «buyurtma asosida» kadr yetkazib beruvchi fabrikaga aylanadi;

  • Kasb tanlashda pragmatik yondashuv: 20 ta yo‘nalishning yo‘lga qo‘yilishi vodiy yoshlarini xorijga oddiy qora ishchi bo‘lib emas, balki yuqori maoshli, xalqaro sertifikatga ega texnik muhandis va yuqori toifali mutaxassis sifatida chiqishi yoki o‘z yurtimizda katta oylik olishini ta’minlaydi;

  • Ta’lim kampusining kompleks modeli: Laboratoriya va yotoqxonalarning bo‘lishi nafaqat Andijon, balki qo‘shni viloyatlar (Farg‘ona, Namangan) va hatto qo‘shni respublikalardan ham iqtidorli yoshlarni jalb etish imkoniyatini yaratadi.

Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan «Andijon-Huanya» texnikumi ta’lim va ishlab chiqarishning haqiqiy uyg‘unligi mamlakat industrial qudratining asosiy poydevori ekanini amalda ko‘rsatdi.

Sizningcha, maktab bitiruvchilarining oliygohlar bilan bir qatorda sanoat zonalaridagi mana shunday dual ta’lim texnikumlarida kasb egallashi ularning kelajakda yuqori maosh olishiga qanchalik yordam beradi? Har bir viloyatda yirik zavodlar yonida shunday texnikumlar qurilishini qo‘llab-quvvatlaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz yoshlari kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Andijon-Huanya texnikumiIpak yo‘li yerkin sanoat zonasidual ta’lim modeliShavkat Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiBugun 17:18Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildiIpakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildi1 avgust 10:12Shavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdiShavkat Mirziyoyev «Eco Cotton» fabrikasidagi texnologiyalar mo‘jizasini ko‘zdan kechirdiBugun 17:10Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)Shavkat Mirziyoyev Seulda o‘zbek talabalari va olimlari bilan uchrashdi (video)15 sentabr 22:07Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiShavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiBugun 17:26Xususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasiXususiy maktabdagi yashirin "bunker": Xalqaro SAT sertifikatini soxtalashtirish sxemasi19 sentabr 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari