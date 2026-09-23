Shavkat Mirziyoyev Andijondagi «Ipak yo‘li» xalqaro texnikumi talabalari bilan uchrashdi
O‘zbekiston sanoati jadal sur’atlarda modernizatsiya qilinayotgan bir davrda oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimida misli ko‘rilmagan sifat o‘zgarishi yuz berdi: endilikda nazariya fabrika va zavodlardan ajralgan holda emas, balki aynan sanoat gigantlarining qoq markazida o‘rgatilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga amaliy tashrifi doirasida Andijon tumanidagi «Ipak yo‘li» erkin sanoat zonasi hududida joylashgan, zamonaviy kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan «Andijon-Huanya» xalqaro texnikumi faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Umumiy qiymati 15 million AQSH dollarini tashkil etgan va to‘liq to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga barpo etilgan ushbu yirik muassasada 150 ta yangi doimiy ish o‘rni yaratildi. 4 gektarlik keng maydonda qad rostlagan kampus 5 ming nafar o‘quvchini sig‘dirish imkoniyatiga ega.
Muassasaning asosiy mohiyati — «Ipak yo‘li» sanoat zonasidagi yuqori texnologiyali mashinasozlik, to‘qimachilik, elektrotexnika va mikroelektronika korxonalari uchun zarur bo‘lgan muhandis va operatorlarni tayyorlashdir. Texnikumda ilg‘or dual ta’lim modeli to‘liq yo‘lga qo‘yilgan: yoshlar nazariy darslarni auditoriyalarda tinglasa, amaliy ko‘nikmalarni bevosita qo‘shni zavod va sexlardagi so‘nggi rusumdagi raqamli dastgohlarda o‘zlashtirmoqda. Joriy yilning iyun oyida faoliyatini boshlagan dargohda hozirda 210 nafar talaba tahsil olmoqda; 2030 yilga borib esa yillik qabul 1 ming 800 nafarga, umumiy o‘quvchilar soni 4 ming nafarga, ta’lim yo‘nalishlari esa 20 taga yetkaziladi.
Xo‘sh, zavodlar ichida qurilgan ushbu 15 million dollarlik ta’lim dargohi «bitiruvchi — ishsiz» muammosiga qanday barham beradi, Xitoy va xorijiy investorlar talabiga mos muhandislar qanday tayyorlanadi va ushbu tajriba butun respublikaga qanday yoyiladi?
«15 mln dollar, dual ta’lim va 5 ming talaba»: «Andijon-Huanya» texnikumining 5 ta asosiy nuqtasi
Yangi xalqaro texnikum loyihasidan eng muhim fakt va raqamlar:
15 million dollarlik to‘liq xorijiy sarmoya: Loyiha 100 foiz chet el investitsiyasi hisobiga amalga oshirilib, 150 ta doimiy ish o‘rni yaratildi;
5 ming o‘rinli zamonaviy kampus: 4 gektar maydonda ulkan o‘quv binosi qurildi; navbatdagi bosqichda zamonaviy laboratoriyalar, yotoqxona, oshxona va sport majmuasi qad rostlaydi;
Sanoat zonasi bilan to‘liq integratsiya: Muassasa bevosita «Ipak yo‘li» erkin sanoat zonasida joylashgan bo‘lib, to‘qimachilik, mashinasozlik va elektrotexnika tarmoqlari uchun mutaxassis yetkazib beradi;
Nemis-xitoy dual ta’lim modeli: O‘quvchilar bir vaqtning o‘zida nazariyani o‘rganib, amaliyotni real sanoat liniyalarida olib boradi va talabalik davridayoq tayyor mutaxassisga aylanadi;
2030 yilgacha ulkan maqsadlar: Yillik qabul 1 800 nafarga, talabalar kontingenti 4 mingga, ixtisoslashgan yo‘nalishlar soni esa 20 taga yetkaziladi.
«Andijon-Huanya» xalqaro texnikumi: Loyihaning strategik va texnik tasnifi
Yangi ta’lim muassasasining rivojlanish bosqichlari va parametrlari:
Mezonlar va parametrlar
«Andijon-Huanya» texnikumining rasmiy ko‘rsatkichlari
Loyihaning umumiy qiymati
15 million AQSH dollari (100% to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya)
Egallagan umumiy maydoni
4 gektar
Binoning umumiy sig‘imi
5 000 nafar o‘quvchiga mo‘ljallangan
Yaratilgan yangi ish o‘rinlari
150 ta doimiy pedagog va texnik ish o‘rni
Joriy holat (2026 yil)
Iyun oyida ishga tushirilgan, 210 nafar talaba tahsil olmoqda
2030 yilgacha bo‘lgan strategik reja
Yillik qabul: 1 800 nafar, jami talabalar: 4 000 nafar
Ta’lim yo‘nalishlari soni
20 tagacha kengaytiriladi
Ustuvor sanoat yo‘nalishlari
Mashinasozlik, to‘qimachilik, elektrotexnika, yuqori texnologiyali uskunalar
Ta’lim metodikasi
Dual ta’lim (nazariya va korxonalardagi amaliyot birligi)
Infratuzilmaning 2-bosqichi
Zamonaviy laboratoriya binosi, yotoqxona, sport maydonchasi, yashil xiyobon
Ta’lim va sanoat integratsiyasi ekspertizasi: Nega bu model mamlakat iqtisodiyoti uchun inqilobiy yechim?
Ta’lim tizimi ekspertlari va sanoat tahlilchilarining xulosalari:
«Bitiruvchi diplomi bor, lekin tajribasi yo‘q» muammosining tugatilishi: O‘zbekistondagi ko‘plab kasb-hunar maktablarining eng katta kamchiligi — eskirgan nazariy bilimlar va zamonaviy stanoklarning yo‘qligi edi; sanoat zonasining ichida joylashgan texnikum yoshlarni birinchi kursdanoq zavodlardagi real robotlashgan va raqamli konveyerlarda ishlashga o‘rgatadi;
Xorijiy investorlar uchun kafolatlangan kadrlar: «Ipak yo‘li» kabi hududlarga Xitoy, Turkiya va Janubiy Koreyadan kelayotgan sarmoyadorlar ko‘pincha malakali operator va muhandis topishda qiynalardi; ushbu texnikum investor talab qilgan standartlar bo‘yicha «buyurtma asosida» kadr yetkazib beruvchi fabrikaga aylanadi;
Kasb tanlashda pragmatik yondashuv: 20 ta yo‘nalishning yo‘lga qo‘yilishi vodiy yoshlarini xorijga oddiy qora ishchi bo‘lib emas, balki yuqori maoshli, xalqaro sertifikatga ega texnik muhandis va yuqori toifali mutaxassis sifatida chiqishi yoki o‘z yurtimizda katta oylik olishini ta’minlaydi;
Ta’lim kampusining kompleks modeli: Laboratoriya va yotoqxonalarning bo‘lishi nafaqat Andijon, balki qo‘shni viloyatlar (Farg‘ona, Namangan) va hatto qo‘shni respublikalardan ham iqtidorli yoshlarni jalb etish imkoniyatini yaratadi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tanishgan «Andijon-Huanya» texnikumi ta’lim va ishlab chiqarishning haqiqiy uyg‘unligi mamlakat industrial qudratining asosiy poydevori ekanini amalda ko‘rsatdi.
Sizningcha, maktab bitiruvchilarining oliygohlar bilan bir qatorda sanoat zonalaridagi mana shunday dual ta’lim texnikumlarida kasb egallashi ularning kelajakda yuqori maosh olishiga qanchalik yordam beradi? Har bir viloyatda yirik zavodlar yonida shunday texnikumlar qurilishini qo‘llab-quvvatlaysizmi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz yoshlari kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim tahlilni barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…