Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi

·45·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyevdan maktab ta’limi mutasaddilariga keskin e’tiroz — dual ta’lim talabi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta’limidagi sustkashlikni tanqid qilib, 11 yil o‘qitib ham bolalarga kasb yoki til o‘rgatilmayotganini ta’kidladi.
  • Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, o‘quvchilarga ko‘pi bilan beshta yo‘nalish bo‘yicha mukammal bilim berish va maktab hamda oliy ta’limni dual ta’lim shakliga o‘tkazish zarurligi belgilandi.

O‘zbekiston xalq ta’limi tizimidagi eskirgan qoliplar, real hayotdan uzilgan dasturlar va maktab bitiruvchilarining ishsizlik muammosi davlat darajasidagi eng keskin muhokama mavzusiga aylandi. Andijon viloyatida ziyolilar, mahalla raislari va soha rahbarlari ishtirokida o‘tkazilgan kengaytirilgan yig‘ilishda Prezident Shavkat Mirziyoyev maktab ta’limidagi sustkashlik va mas’uliyatsizlikni qattiq tanqid ostiga oldi: «Nimaga 11 yil o‘qitib, bolani bitta kasb yoki tilga o‘rgatmay, keng okeanga tashlab yuboryapmiz? Qani mas’uliyat?! Davlat shuncha maktab qurib berib, muallimga oylik to‘lab, 11 yil o‘qitsa-yu, bola oliygohga kirolmay, ishsiz ko‘chada qolsa, buni kim javobini beradi?».

Davlatimiz rahbari rivojlangan mamlakatlar tajribasiga to‘xtalib, u yerda o‘quvchilarga ko‘pi bilan beshta yo‘nalish bo‘yicha mukammal va amaliy bilim berilishini alohida e’tirof etdi. Shuningdek, maktab va oliy ta’lim tizimini dual ta’lim shakliga o‘tkazish zarurati bejiz emasligi, har bir o‘quvchining kelajagini 7-sinfdanoq muallim va ota-ona birgalikda prognoz qilishi shartligi belgilab qo‘yildi. Prezident o‘z nutqida: «Hamma Beruniy bo‘lolmaydi, hamma Xorazmiy yoki matematik bo‘lolmaydi! Xudo bergan qobiliyatiga qarab bolaga kasb bersak, ota-ona ham rozi, davlat ham rozi bo‘ladi», deya muhitni tubdan o‘zgartirishga chaqirdi.

Xo‘sh, 7-sinfdan keyingi kasbiy prognoz tizimi qanday ishlaydi, dual ta’lim yoshlarni ishsizlikdan qanday qutqaradi va nima uchun maktablarda fanlar sonini qisqartirib, sifatga o‘tish vaqti keldi?

«11 yillik savol, 7-sinf prognozi va mukammal 5 ta yo‘nalish»: Prezident nutqining 5 ta asosiy nuqtasi

Shavkat Mirziyoyevning Andijondagi yig‘ilishda ta’lim tizimi bo‘yicha bildirgan eng muhim tashabbuslari:

  • «Keng okeanga tashlab yuborish» amaliyotiga chek qo‘yiladi: 11 yil maktabda o‘qib, na chet tilini va na tayinli bir kasbni egallamasdan ishsiz qolayotgan yoshlar masalasida rahbarlardan qat’iy mas’uliyat so‘raldi;

  • 7-sinfdan keyingi majburiy prognoz: Maktab o‘qituvchilari va ota-onalar birgalikda bolaning qiziqishi va iqtidorini 7-sinfdayoq aniqlab, uning kasbiy kelajak xaritasini tuzishi shartligi belgilandi;

  • Rivojlangan davlatlar modeli: O‘quvchini o‘nlab ikkilamchi fanlar bilan toliqtirmay, eng muhim bo‘lgan 5 ta asosiy yo‘nalishda chuqur va mukammal bilim berish tajribasi ilgari surildi;

  • Dual ta’limning hayotiy zarurligi: Nazariya va amaliyotni birlashtiruvchi tizim maktab partasidan boshlab yoshlarga muayyan daromadli hunar berishi shartligi uqtirildi;

  • «Hamma Xorazmiy bo‘lolmaydi» realligi: Har bir bolaga o‘z qobiliyati va tabiiy imkoniyatiga qarab yondashish, akademik ta’lim ololmaydiganlarni erta kasb-hunarga yo‘naltirish talab etildi.

Maktab ta’limi: An’anaviy nazariy yondashuv va Shavkat Mirziyoyev taklif etgan amaliy model taqqosi

O‘rta ta’limdagi mavjud muammolar va joriy etilayotgan yangi mexanizmlar tahlili:

Mezonlar va parametrlar

Avvalgi eski maktab tizimi

Prezident ilgari surgan yangi ta’lim modeli

Bitiruvchining kasbiy holati

11 yildan keyin kasbsiz va til bilmasdan ko‘chaga chiqqan

Kamida bitta kasb va bitta xorijiy tilni mukammal bilish

O‘quv dasturlari yuklamasi

O‘nlab og‘ir va bir-birini takrorlovchi nazariy fanlar

Rivojlangan davlatlardek: eng ko‘pi bilan 5 ta ixtisoslik

Kasbga yo‘naltirish vaqti

11-sinf oxirida, oliygoh imtihoni arafasida

7-sinfdan boshlab ota-ona va muallim prognozi asosida

Ta’lim va mehnat bozori bog‘liqligi

Faqat partada o‘tirish, ishlab chiqarishdan uzilganlik

Dual ta’lim: maktabda nazariya, korxonada real amaliyot

Iste’dodga individual yondashuv

Hammadan bir xil akademik natija talab qilingan

«Hamma Beruniy bo‘lolmaydi» — qobiliyatga mos kasb tanlovi

Davlat xarajatlari samarasi

11 yillik budjet mablag‘lari ishsiz kadrga aylangan

Har bir sarflangan so‘m evaziga tayyor va daromadli mutaxassis

Pedagogik va ijtimoiy-iqtisodiy ekspertiza: Nega 7-sinf prognozi va dual ta’lim muhim?

Ta’lim ekspertlari, sotsiologlar va mehnat bozori tahlilchilarining xulosalari:

  • «Diplomsiz ishsizlik»ning oldini olish: Maktabni har yili tugatayotgan yuz minglab yoshlarning faqat ma’lum qismi oliygohlarga kiradi; qolgan katta qismi esa qo‘lida hech qanday sertifikat yoki hunari bo‘lmagani sababli past maoshli qora mehnatga yoki sargardonlikka yuz tutardi; maktabning o‘zida kasb berish yoshlar jinoyatchiligi va ishsizlikni keskin kamaytiradi;

  • 7-sinf — psixologik burilish nuqtasi: Bola aynan 13–14 yoshida qaysi sohaga moyilligi borligini (texnika, ijod, tibbiyot yoki aniq fanlar) namoyon qila boshlaydi; maktab psixologi va ota-ona shu paytda to‘g‘ri yo‘nalish bersa, bolaning keyingi 4 yili behuda fanlarni yodlash bilan isrof bo‘lmaydi;

  • Dual tizim va «Germaniya modeli»: Nemis ta’lim mo‘jizasi aynan dual ta’limga asoslangan — bola haftaning bir qismida o‘qiydi, qolgan kunlari zavod, ustaxona yoki IT-kompaniyada ishlab pul topadi; bunday tajriba o‘zbek maktablariga ko‘chsa, sanoat tarmoqlari tayyor ishchi kuchiga ega bo‘ladi;

  • Oilalardagi ruhiy yengillik: Farzandining maktabni bitirib kasbli bo‘lishi va pul topa boshlashi minglab oilalarning xavotirini aritadi hamda jamiyatda sog‘lom ijtimoiy muhitni yaratadi.

Shavkat Mirziyoyevning ushbu keskin chiqishi O‘zbekiston maktablarini shunchaki «attestat beruvchi» binolardan real hayotga tayyor mutaxassis yetishtiradigan strategik dargohlarga aylantirish bo‘yicha tarixiy burilish yasaydi.

Sizningcha, maktab o‘quvchilarini 7-sinfdan boshlab qobiliyatiga qarab aniq kasblarga o‘rgatish ishsizlikni qanchalik kamaytiradi? 11 yil o‘qitiladigan fanlar sonini qisqartirib, ko‘proq til va amaliy hunar o‘rgatishga o‘tish fikrini qo‘llab-quvvatlaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ta’limimiz kelajagiga bag‘ishlangan ushbu muhim maqolani barcha ota-onalar hamda o‘qituvchilar bilan baham ko‘ring!

Shavkat MirziyoyevAndijondual ta’lim7-sinf prognozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiPrezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasiBugun 13:31Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Bugun 13:18Shavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarShavkat Mirziyoyev tungi Andijonda piyoda yurdi: yurakni to‘lqinlantiruvchi eksklyuziv kadrlarKecha 23:20Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiShavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiKecha 17:26AT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladiAT va sun’iy intellekt talabalari uchun yangi stipendiyalar joriy etiladi30 iyun 15:10Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqda27 iyun 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari